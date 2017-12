Menores centroamericanos siguen llegando a Long Island y será constante

Redacción LTH

Aunque el gobierno de Donald Trump está llevando a cabo una amplia campaña para deportar a los inmigrantes indocumentados, en particular a los recién llegados en los últimos años, los menores centroamericanos no acompañados, que vienen ilegalmente a Estados Unidos, siguen llegando a Long Island en número significativo, en los primeros siete meses de la presidencia de Trump.

Juntos, los condados de Nassau y Suffolk recibieron a 1,700 de esos jóvenes migrantes de octubre del 2016 a julio del 2017, a dos meses de finalizar el año fiscal federal, según cifras actualizadas de la Oficina Federal de Reasentamiento de Refugiados.

Los “menores no acompañados”, legalmente definidos como tales cuando entran en el país sin la compañía de un adulto y antes de cumplir los 18 años, proceden principalmente de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Inicialmente, ellos son alojados en albergues contratados por el gobierno federal antes de ser entregados a sus padres u otros familiares residentes en EE.UU, como lo ordena la ley.

Las cifras de reasentamiento en lo que va del presente año fiscal —con 993 menores no acompañados reubicados en Suffolk, 707 en Nassau y 653 en Queens, Nueva York— han decrecido con respecto a las cifras del año pasado, pero ya superan el total de los que fueron reubicados en esas jurisdicciones durante el año fiscal 2015.

Una migración constante

Según Doris Meissner, directora del programa de Política de Inmigración de los EE.UU. en el Migration Policy Institute y una ex funcionaria federal de inmigración, el arribo de estos menores puede ser un “fenómeno de larga duración”, en cuanto a que ellos sigan viendo a EE.UU. con un puerto seguro para huir de la violencia y la pobreza.

“Es una tendencia” que indica una migración constante, dijo.

Casi 38,900 menores han sido reubicados en familias en todo el país este año, incluyendo los primeros seis meses de la presidencia de Trump, con 3,650 llegando a Nueva York. Más de 172,000 menores han sido reasentados en ciudades y pueblos de EE.UU. durante los últimos cuatro años fiscales, desde que a finales del 2013 comenzó este nuevo fenómeno migratorio en grande proporciones.

La llegada será continua

Las ciudades y las regiones afectadas necesitan prepararse para la continuación de la llegada de menores, dijo Meissner, ya que “los profundos problemas de la pobreza y la falta de oportunidades y empleos” en Centroamérica, no ve van a arreglar de la noche a la mañana.

“Si usted acepta el hecho de que se trata de una situación a más largo plazo”, dijo Meissner, “también es importante reconocer que las respuestas deberían tomar algún tiempo”, para abordar las causas de esa migración y proporcionar recursos para los menores en sus nuevas comunidades.

En este contexto, el Comisionado de Policía del Condado de Suffolk, Timothy Sini, dijo que los gobiernos locales son dejados solos para hacer frente a esa realidad de atender a estos menores que están llegando por miles y, como es obvio, deben recibir servicios básicos, como la educación, pero cuyos fondos no existen.

El gobierno federal se limpia las manos

“Si el gobierno federal continúa colocando a los niños en nuestras comunidades, ellos necesitan proveer los recursos necesarios”, dijo. “El gobierno federal está colocando a estos niños aquí y se limpian las manos diciendo que es un problema local. Es escandaloso”.

Funcionarios de agencias federales que supervisan diversos aspectos del proceso de reasentamiento e inmigración de los menores no acompañados, dijeron al Newsday que la llegada de esos niños sigue siendo impredecible y que están haciendo todo lo posible para cumplir con la ley al reasentarlos de manera oportuna.

“Estos niños están realmente buscando refugio, buscan seguridad, un lugar para vivir, para ir a la escuela, para trabajar, para no vivir en constante temor”, dijo Theo Liebmann, profesor de derecho que dirige programas de clínicas legales en la Universidad de Hofstra, incluyendo uno que asiste a menores no acompañados. “Siento que es el tejido de América… para darles la bienvenida y hacerles sentir que aquí están como en casa”.