ICE confundió 2 veces a inmigrante que murió bajo su custodia

Redacción LTH

Inmigrantes y defensores de los derechos civiles se unieron a grupos religiosos, al frente de la Cárcel del Condado de Hudson, en la noche del pasado lunes 26 de junio, para exigir respuestas en el caso de Rolando Meza Espinoza, un inmigrante hondureño de 35 años, que falleció en Jersey City hace dos semanas, tras ser detenido por agentes de la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El inmigrante fue confundido 2 veces por ICE, cuando lo arrestó y cuando murió.

Meza Espinoza fue detenido por agentes de ICE en su lugar de trabajo en Long Island, Nueva York, en marzo pasado, y llevado al Centro de Detención en Kearny, según Manuel Portela, abogado de la familia de Meza Espinoza.

Pero el pasado 8 de junio, Meza Espinoza fue enviado a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de Jersey City, debido a un “sangrado gastrointestinal” y murió dos días después. Su familia no se enteró del fallecimiento hasta el 12 de junio, cuando llamaron a la cárcel para saber de él, según Portela.

Sistema cruel de detención

El reverendo Eugene P. Squeo, pastor en la iglesia St. Patrick and Assumption All Saints, en Jersey City, pidió el fin de la “crueldad del sistema de detención y deportación”.

“¿Qué tipo de cuidado fue proporcionado” para Meza Espinoza?”, preguntó Squeo. “¿Por qué la ICE no trata a las personas con dignidad?”, agregó, según un reporte de NJ Advanced Media.

Hasta esta fecha 10 personas han muerto bajo la custodia de ICE durante el año fiscal 2017.

Meza Espinoza, que según Portela padecía de cirrosis hepática, anemia y diabetes, dejó una esposa de derecho común, un niño de 8 años y dos hijastros. Él era el único proveedor financiero para la familia, que vive en Long Island, dijo Portela.

Estaban buscando a otro Meza

Según Portela, los agentes de ICE arrestaron a Meza Espinoza el 28 de marzo en su lugar de trabajo en Brentwood, Nueva York, tras decir que buscaban a Rolando Meza con una orden de deportación 2005.

Meza Espinoza trató de explicar diciendo que él no podía haber tenido una orden de deportación del 2005, ya que él había gozado de la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, desde el 1999 hasta el 2015, año en que lo perdió por dos convicciones de manejar en estado de ebriedad, según el NY Daily News.

Posteriormente, para justificar el arresto de Meza, ICE dijo al New York Daily News que Meza Espinoza entró ilegalmente en el país y fue arrestado “como parte de las operaciones cotidianas de control”.

Confundido por 2da vez

Pero eso no fue todo, cuando Meza Espinoza murió, ICE lo identificó con el nombre de otro inmigrante.

En un comunicado publicado el 12 de junio en su sitio web, ICE reportó la muerte de Meza Espinoza pero lo identificó como el inmigrante salvadoreño Carlos Mejía Bonilla, de 44 años.

Portela asegura que el hombre identificado como Mejía Bonilla era de hecho Meza Espinoza, ya que él usó la identificación de Mejía Bonilla cuando entró en Estados Unidos veinte años atrás.