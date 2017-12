¿Qué hacer si Trump decide terminar con el DACA?

Redacción LTH

Cuando el río suena, es porque piedras trae. Desde hace varias semanas, tanto el presidente Trump, como altos miembros de su gobierno, han estado insinuando fuertemente que le pondrán fin al programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que protege a más de 800,000 inmigrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran menores de edad.

Hay fuertes indicios de que, en los próximos días, Trump hará un anuncio sobre el DACA y se espera que cancele el programa o que lo deje expirar. El siguiente memorándum provee una guía sobre lo que deben de saber los beneficiarios de DACA y sus padres, sí el programa es cancelado, así como la respuesta inmediata de los activistas una vez que el anuncio se lleve a cabo.

¿Qué medidas tomará Trump?

El presidente Trump anunciará que los permisos de trabajo recibidos bajo DACA terminen inmediatamente o simplemente no dejará renovar los permisos una vez que éstos expiren.

Pero cualquiera que sea la opción, el programa será cancelado. Las consecuencias de esta decisión serán desastrosas, no solo para los beneficiarios directos sino también para sus familias —es decir millones de personas. La secuela es que Trump inicie la deportación de los jóvenes que crecieron en Estados Unidos, al cual consideran como suyo ya que aquí crecieron.

¿Qué pasa con los beneficiarios?

— Si el gobierno federal decide rescindir DACA, muy seguramente será bajo los términos descritos en la carta enviada por Texas y otros 9 estados al fiscal general Sessions el 29 de Junio de 2017. De ser así, una vez que el programa sea cancelado, el departamento de Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS) no preverá nuevos permisos de trabajo bajo DACA ni renovará dichos permisos.

— Si los beneficiarios no pueden renovar sus status, cada una y todas las semanas, entre 5,000 y 10,000 soñadores perderán las protecciones que ofrece el programa.

— Los beneficiarios de DACA estarán sujetos a deportación.

Qué es lo que deben de hacer

Obtenga otras formas de identificación y saque copias de todos sus documentos de identificación. Si DACA es eliminado y tu licencia para conducir expira, será muy difícil poder viajar en avión, por lo que es importante obtener otras formas de identificación que puedan ser usadas en caso de que tengas que viajar. Sacar copias de todos tus documentos – de atrás y adelante (pasaportes, permisos de trabajo, tarjeta de seguro social, licencias de conducir, etc.) y guardarlos en un lugar seguro.

Si estás viajando fuera del país con un “parole” que se te otorgó bajo DACA —es serio— regresa lo más pronto posible. No sabemos si a las personas fuera de los Estados Unidos bajo un “parole” se les permitirá reingresar una vez que los Estados Unidos hagan el anuncio del término del programa.

Muchos beneficiarios de DACA pueden ser elegibles para otra opción de inmigración para obtener un permiso de trabajo o incluso una tarjeta verde (“green card”). Habla con un abogado o con un representante acreditado de Board of Immigration Appeals (BIA)–, tan pronto sea posible (NO CONSULTES UN NOTARIO).

Si el programa DACA termina, pero se le permite mantener su permiso de trabajo, tiene derecho a trabajar legalmente hasta la fecha de vencimiento del permiso de trabajo. Incluso si el programa DACA termina, tú no tienes ninguna obligación de informar a tu empleador que DACA ha terminado. Tu empleador no tiene derecho a preguntarte si tú eres beneficiario de DACA o cómo obtuviste tu permiso de trabajo. Tu empleador no tiene el derecho de despedirte, ponerte en licencia, o cambiar tu estado de trabajo hasta después de tu permiso de trabajo ha vencido. Si tú fecha de vencimiento está cerca, tu empleador puede pedirte por un permiso de trabajo actualizado, pero no puede tomar ninguna acción contra ti hasta después de que haya vencido.

Prepara un poder para persona u organización y saca copias (Third Privacy Waiver Form). Esta forma permite a otra persona u organización de tu confianza, (otra persona que no sea tu familiar, a una organización sin fines de lucro) pedir información a las agencias de inmigración (ICE, CBP o USCIS) de sobre tu detención, caso de inmigración y/o deportación.

Si DACA es eliminado, y pierdes tu trabajo, considera volver a la universidad. Hay más de 606 colegios y universidades que han firmado una carta apoyando a DACA y a nuestras familias. Estas escuelas deberán de ser tu primera opción ya que son lugares amistosos para personas indocumentadas, y cuentan con becas para soñadores, puedes encontrarlas en thedream.us, DREAMzone, DEEP (Dream Educational Empowerment Program) y My Undocumented Life cuenta con la lista de becas y recursos.

Fuente: 4RCE Initiatives