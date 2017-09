Se conforma la Alianza Nacional TPS Salvadoreños, por la renovación

Por: Francisco Manrique/LTH

Representantes de Long Island estuvieron la semana pasada en Washington, D.C., en una campaña por la defensa del TPS para los Centroamericanos, que incluyó talleres y charlas, así como cabildeos en las oficinas de los congresistas en el Capitolio , a quienes se les entregó el estudio sobre el positivo impacto económico de los beneficiarios del TPS en los Estados Unidos.

Entre las delegaciones de Long Island presentes estuvo el Comité Pro Residencia TPS, que “fue una de las más numerosas que llegó a Washington, D.C.”, según Rosa Martínez, quien coordinó el viaje de la delegación.

“Tuvimos una gran experiencia y podemos decir que unidos podemos hacer grandes cosas. Por ahora nuestro primer objetivo es convencer a los políticos que necesitamos la renovación del TPS”, señaló Martínez.

Unos 400 “TPSianos” en la capital

Por su parte, Omar Henríquez, miembro de la organización National Day Laborer Organizing Network (NDLON), una de las entidades coordinadoras del encuentro en la capital de la nación, conjuntamente con Carecen Los Angeles y la Red Nacional de Jornaleros, dijo que la marcha puede considerarse un éxito.

“Creo que fue muy importante no solo nuestra presencia, sino la participación de todos quienes fuimos, 56 de Long Island, y más de 300 de otros estados, en todas las actividades programadas”, dijo.

Henríquez manifestó que los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar de la propia investigadora Cecilia Menjívar, la presentación del estudio acerca de los beneficiarios del TPS, a fin de que tomen conciencia sobre su rol y luchen por conseguir la renovación del estatus de protección.

“Pero también fueron muy importantes los contactos que se hicieron con las oficinas de los congresistas, a quienes se les dio el estudio, que refleja la realidad de los centroamericanos que gozan del TPS en este país”, señaló Henríquez.

Trabajo de comités locales

En cuanto a lo que viene después del lanzamiento de la campaña, Henríquez dijo que el siguiente paso de la estrategia, que aprobó la Alianza Nacional TPS, “consiste en que cada comité, de regreso a sus lugares de residencia, tienen que empezar a cabildear con las autoridades locales, alcaldes y ejecutivos de los condados para que ellos apoyen la necesidad de renovación del TPS”, dijo.

De otro lado, llamó la atención de que en Long Island, Nueva York, vive una gran comunidad de salvadoreños y negocios de los mismos, la ayuda y colaboración para la marcha a Washington, D.C., fue pálida y casi nula de los negocios que, en gran medida, dependen de los beneficiarios del TPS.

Ayudas que no llegaron

Aunque Henríquez resaltó la colaboración individual de mucha gente que hizo llegar no solo su solidaridad, sino también aporte económico, “hubo gente que nos dio 20 y 30 dólares, como aporte y eso se valora mucho”, dijo, no todos se solidarizaron con la causa.

“La Cámara de Comercio Americana Salvadoreña, a través de su presidente Jorge Guadrón, cuando les dijimos lo que necesitábamos, nos dijeron que lo iban a tratar con los directivos, pero nunca contestaron”, dijo Henríquez. Sin embargo, agregó, “sí llegaron a Washington D.C, para la conferencia de prensa y las fotos”.

“Ya estamos advertidos que van haber gente que se quiere subir al carro, sin dar nada, solo por figurar en este movimiento, así como algunos políticos que van a querer aprovecharse”, sentenció Henríquez.

El testimonio de un hijo de padres con TPS

Andrew Romero, que tiene 16 años, es uno de los estudiantes que, junto a sus padres que son beneficiarios del TPS, estuvo en Washington, D.C., para tomar conciencia de lo que esta campaña puede significar en su vida.

“Para mí fue una gran experiencia y recién comprendo lo importante que es luchar por lo que uno cree, al caminar por los pasillos del Capitolio, entrar a las oficinas de los congresistas y que ellos o sus representantes nos reciban y nos presten atención. La verdad que fue muy aleccionador para todos quienes participamos”, dijo.

Romero nació en Nueva York, es estudiante de la escuela secundaria de Bay Shore, en Long Island, y quiere algún día llegar a ser médico. Él es uno de los hijos del 61% de beneficiarios del TPS que tienes vástagos nacidos en Estados Unidos.

Viviendo con temor

“Para nosotros, los hijos de quienes tienen TPS, sería una muy mala noticia que no lo renueven. Vivimos con mucho temor que este gobierno no lo vaya a renovar y entonces tendríamos que regresar a El Salvador, o peor que solo se regresen nuestros padres. No imagino una situación sin ellos, mis padres son mi vida y lo mismo es para cientos de miles de jóvenes que están en mi misma situación”, declaró Romero.

Para Andrew, regresar a El Salvador no sería ninguna solución y peor aún agravaría la situación de las familias que por tantos años viven aquí.

“Solo he estado de vacaciones en El Salvador, es un país pequeño y muy bonito, pero no solo no hay oportunidades que aquí sobran para salir adelante, sino que nos sentiríamos extranjeros en nuestra propia tierra”, enfatizó.