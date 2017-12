Trump decreta una muerte lenta del DACA y le pasó la “papa caliente” al Congreso

Redacción LTH

Haciendo gala de su perverso estilo —de torcerle el brazo a los perdedores y de pasarle la culpa a otro—, el presidente Trump anunció el fin del DACA, a través de una lenta agonía que durará hasta el 2020, y le pasó al Congreso de Estados Unidos el gran problema humano y moral de solucionar el destino de los Dreamers, con el fin de lavarse las manos y que sí los legisladores no logran una solución, él quedaría exento de culpa.

Es más, Trump también rehusó a ser él mismo quien anuncie la sentencia de muerte del DACA y, en cambio, usó a un mensajero. Fue el Fiscal General de EE.UU., Jeff Sessions, el encargado de declarar oficialmente el fin del programa de la era Obama, que ayudó a proteger de la deportación a unos 800,000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos como menores de edad.

Mensaje a sus bases anti-inmigrantes

Y Trump tampoco desaprovechó la oportunidad para hacer política y enviar un mensaje a sus bases anti-inmigrantes, cuando unas horas antes del anuncio oficial, escribió en Twitter: “No nos engañemos, ¡vamos a poner el interés de los ciudadanos estadunidenses primero! Los hombres y mujeres olvidados no volverán a ser olvidados”.

Un mensaje que fue replicado por Sessions, quien dijo que la “amnistía” migratoria ejecutiva —de Obama— “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses, permitiendo que esos mismos trabajos fueran a extranjeros ilegales”.

Una lenta agonía hasta el 2020

En este contexto y para no aparecer como el malvado de la película, Trump no decidió una ejecución sumaria del DACA, sino una agonía lenta que, para los soñadores más afortunados, durará hasta el 2020.

Así, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer los detalles sobre el nuevo memorándum que sustituirá al que regulaba DACA desde el 2012, anunciando en primera instancia que ya no se procesarán nuevas solicitudes a partir del 5 de septiembre del 2017. Pero las solicitudes presentadas antes de esa fecha sí serán procesadas y tendrán una duración de 2 años.

Además, según el memorándum, los beneficiados que tengan un permiso del DACA y que expire entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo del 2018, podrán solicitar una renovación de dos años, pero deberán solicitarla antes del próximo 5 de octubre.

Y para aquellos cuyo permiso termine después del 5 de marzo del 2018, serán los primeros en sufrir las consecuencias de la “vil” decisión de Trump.

Pasando la pelota al Congreso

Y como era de esperarse, Trump le pasó el problema al Congreso de Estados Unidos, con el fiscal Sessions urgiendo a los congresistas a darle una “respuesta correcta” al problema de los Dreamers “aprobando una ley de interés nacional”.

De hecho, Trump ya lo había mencionado en un Twitter horas antes, diciendo que le corresponde al Congreso definir el destino de los Dreamers, al escribir: ”Congreso, prepárate para cumplir con tu tarea: ¡DACA!”, aludiendo a las siglas en inglés del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

En este contexto, los legisladores Republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso, se enfrentarán al difícil dilema de aprobar una ley favorable a los Dreamers —que podría ser un programa como el NACARA, que se concedió a mediados de los 1990’s, a favor de un grupo de centroamericanos que tenían el TPS—, lo que causaría la ira de sus bases anti-inmigrantes, o seguir la voluntad de éstos y perder el voto de los constituyentes pro-inmigrantes —que, a decir verdad, no importó mucho en las elecciones que ganó Trump.

Evitando amenaza de los fiscales

Finalmente, con su solución de terminar el DACA lentamente, el gobierno de Trump se protegió de la amenaza que hizo en junio un grupo fiscales de estados conservadores y opuestos a DACA, encabezados por Texas y el gobernador de Idaho, que prometieron demandar al gobierno si no eliminaba el programa.

La administración Trump ha justificado su decisión diciendo que se encontraban ante dos alternativas: reducir DACA de una forma ordenada que permitiera proteger a los beneficiarios actuales a corto plazo mientras trabaja con el Congreso para aprobar la legislación, o arriesgarse a que los tribunales eliminaran programa por completo e inmediatamente. “Elegimos la opción menos perjudicial”, dijo Elaine Duke, secretaria de Seguridad Nacional en funciones.

Preguntas y respuestas claves

¿Qué pasa con mi permiso de trabajo ahora que se canceló DACA?

El gobierno del presidente Donald Trump decidió desmantelar DACA, pero lo hace de forma progresiva. La primera consecuencia del fin del programa es que a partir de hoy 5 de septiembre de 2017 ya no se pueden presentar nuevas solicitudes. En lo que respecta a aquellos que ahora son beneficiados de DACA, seguirán estando protegidos hasta que caduque su permiso de trabajo. Así pues, aunque se ponga fin a DACA, seguirán teniendo permiso de trabajo hasta que se cumpla la fecha de vencimiento de este.

¿Qué pasa si mi permiso de trabajo caduca en los próximos 6 meses?

Para aquellos Dreamers cuyo permiso de trabajo vence entre el 5 de septiembre y el 5 de marzo de 2018, el Gobierno permite que tramiten una renovación de autorización de empleo siempre que lo hagan antes del 5 de octubre (dentro de 30 días).

¿Qué pasa con aquellos que la autorización de empleo venza después del 5 de marzo de 2018?

“Ya no podrán renovar la protección de DACA”, explica Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix (Arizona), y colabora frecuentemente con el Noticiero Univision. “Si llega a enviar una solicitud de protección de DACA o un formulario I-765 para un permiso de trabajo, le van a rechazar el trámite y se expondrá innecesariamente ante las autoridades de inmigración”.

¿Qué sucederá con los Dreamers cuya protección vence en 2019?

En el momento que venza el permiso de trabajo, en ese momento se termina la protección o amparo de deportación de DACA.