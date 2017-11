Trump salva de la cárcel al exalguacil Joe Arpaio, le otorgó el perdón

Redacción LTH

En otro circo mediático que ya está dando que hablar –y distraer– el presidente Trump hizo realidad su promesa de indultar al exalguacil Joe Arpaio, quien fue hallado culpable de desacato, por desobedecer la orden de un juez de no perseguir indiscriminadamente a los inmigrantes en el condado de Maricopa, en Arizona.

“El alguacil Joe Arpaio tiene ahora 85 años y después de más de 50 años de admirable servicio a nuestra nación, es un candidato merecedor del perdón presidencial”, según el comunicado de la Casa Blanca en el que destaca la trayectoria de servicio de Arpaio en las Fuerzas Armadas, como policía y como agente del ex buró antinarcóticos de EE.UU., que ahora es conocido como la DEA.

Y Trump tampoco perdió la oportunidad de ensalzar al ex alguacil convicto, en un obvio mensaje encubierto a sus seguidores anti-inmigrantes para decirles que el piensa y está con ellos, al escribir en Twitter que Arpaio es un “patriota estadounidense”.

“Estoy encantado de informarles que le he concedido un perdón completo al patriota estadounidense de 85 años sheriff Joe Arpaio. ¡Mantuvo a Arizona a salvo!”, agregó

Por el “trabajo” que hizo

Como presidente, Trump tiene plenos poderes para emitir perdones a estadounidenses condenados a penas de cárcel, ya había adelantado tres días antes, en un acto proselitista en Phoenix, que lo perdonaría.

“Le atacaron al alguacil por hacer su trabajo”, lamentó ese día el presidente antes de deslizar que lo indultará. “Predigo que va a estar bien. No lo voy a hacer hoy porque no quiero causar controversia, está bien. Pero el alguacil Joe se puede sentir bien”, adelantó en el Centro de Convenciones de Phoenix.

En cuanto al “trabajo” que Arpaio hizo, aunque Trump no lo especificó era evidente que se refería a la detención indiscriminada de los inmigrantes, usando el perfil racial de enfocarse únicamente en los hispanos, bajo la premisa de detener a los indocumentados.

El vasallo se lo agradece

“Aprecio mucho el perdón que me ha dado el presidente. Muestra cómo apoya a las fuerzas del orden”, le dijo Arpaio al diario Arizona Republic.

El ex alguacil dijo que se enteró de la noticia por medio de su abogado, que le visitó en su casa de Fountain Hills. El perdón le llegó a Arpaio en el mismo día del cumpleaños de su esposa Ava, a quien el año pasado le fue diagnosticado un cáncer.

Luego Arpaio tuiteó su agradecimiento en una serie de tuits en los que calificó la condena como producto de una “caza de brujas a manos de funcionarios remanentes en el departamento de Justicia de Obama”.

Una “afrenta” a nuestros valores

Las críticas al indulto de Arpaio, obviamente, no se hicieron esperar.

El perdón al exalguacil Joe Arpaio, “un digno miembro de la muchedumbre nacionalista blanca, antiinmigrante y transgresora de la ley que está trabajando duro para hacer que Estados Unidos se destroce otra vez… es una seria afrenta a los valores estadounidenses”, dijo Lynn Tramonte, subdirectora de America’s Voice Education Fund.

“Es obsceno que perdone a alguien que ha sido un recalcitrante fanático y fustigador de todas las comunidades de color en su estado, y justo a una semana de haber defendido a los grupos supremacistas blancos y neonazis, así como sus despreciables actos en Charlottesville. Usar el privilegio de ser presidente para esto, nos dice que estadounidenses son importantes para él y cuáles no”, expresó en un comunicado UnidosUS junto con sus organizaciones afiliadas de Arizona.

Arpaio debía recibir su sentencia definitiva, que podría ascender hasta seis meses de cárcel, el próximo 5 de octubre. Por su edad, 85 años, también podría haber evitado ir a prisión.