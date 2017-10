Un “Dreamer” que fue deportado entre las víctimas mortales de Texas

Redacción LTH

En un caso que refleja la enorme dimensión del dramático y complejo panorama que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, se supo que uno de los diez muertos en el incidente del camión contenedor en San Antonio, Texas, era un joven de origen guatemalteco que había sido un beneficiario del DACA, pero había sido deportado de EE.UU., según informó José Barillas, Cónsul de Guatemala en Houston, en un reportaje de la cadena Univision.

El joven “Dreamer” fue identificado como Frank Guisseppe Fuentes Gonzales, de 20 años, y cuya familia vive en el estado de Maryland.

“Es un muchacho que tuvo los beneficios de DACA, pero por delitos fue deportado a Guatemala y, aparentemente, estaba intentando llegar de regreso”, dijo Barillas en entrevista con Univision.

El cónsul también confirmó que un joven de 17 años y un adulto de 21 están entre el grupo de sobrevivientes que están siendo tratados en hospitales de San Antonio.

El menor es oriundo de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango y el otro guatemalteco de 23 años es originario de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.

Dos niños entre las víctimas

William Mcmanus, jefe de la policía de San Antonio, dijo que dentro de las víctimas había dos niños en edad escolar y los demás tenían entre 20 y 30 años.

Las causas de las 10 muertes habría sido asfixia y deshidratación, según las autoridades.

Aunque aún no se conocen los nombres de los 39 inmigrantes que fueron hallados en el contenedor de un camión, en el estacionamiento de una tienda WalMart, en San Antonio, los consulados de México y Guatemala han dicho que hay ciudadanos de ambos países entre las víctimas fatales y los sobrevivientes.

Autoridades del Departamento de Justicia han dicho que hasta 200 personas pudieron haber viajado en el camión en un momento dado y que todos pagaron cantidades distintas por su traslado hacia a EE.UU.

El aire acondicionado del camión no funcionaba, dijeron funcionarios, y la temperatura en San Antonio el sábado llegó a los 38 grados Celsius.

Los cuerpos estaban calientes

De acuerdo con Thomas Homan, director en funciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el camión podrían haber viajado originalmente más de 100 indocumentados, antes de que la policía llegara y encontrara a los 39.

“Sus cuerpos aún estaban muy calientes al tacto, así que estas personas habrían permanecido atrapadas en este remolque sin ningún tipo de ventilación y agua”, aseguró el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, a los periodistas que acudieron al lugar.

“Los que sobrevivieron sufrían de deshidratación y palpitaciones intensas. Los que no habrían muerto asfixiados”, añadió Hood al recrear parte del horrible drama vivido por este grupo de inmigrantes indocumentados que perdieron la vida o que se recuperan en distintos hospitales de la zona.

Los investigadores aún no saben de dónde viene el trailer o cuánto tiempo estuvo estacionado en Walmart, pero están revisando los videos de vigilancia.

Pena de muerte al chofer

Hasta el momento, el único acusado de lo ocurrido es el chofer de la unidad registrada por la compañía Pyle Transportation Inc de Schaller, Iowa, James Matthew Bradley Jr., de 60 años de edad y residente de Clearwater, Florida.

Según la denuncia oficial sobre el arresto y el pliego de cargos, Bradley está acusado del delito de tráfico de inmigrantes extranjeros con fines comerciales o de beneficio privado con resultado de muerte de 10 personas. En el documento oficial se lee que la condena correspondiente puede ser “pena de muerte o cadena perpetua”.

La oficina del Fiscal del Distrito Occidental de Texas informó que Bradley dijo que no sabía que el camión que transportaba estaba repleto de personas. Según el acusado, se percató de esto hasta que paró en un supermercado para ir al baño y escuchó gritos que venían del interior del remolque, sin embargo no llamó al 911, el número de emergencias de EE.UU.

“Daño cerebral irreversible”

Un empleado de Walmart alertó a las autoridades de la tragedia después de que un hombre que estaba en el remolque le pidió agua.

El empleado le trajo agua al hombre, luego llamó a la policía y les pidió que llevaran a cabo una revisión, dijo McManus.

“Rápidamente convocamos un ‘incidente de bajas masivas’ y llegaron unas 29 unidades al lugar para empezar a transportar a la gente”, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood. “Con golpes de calor o heridas por el calor, muchos de ellos tendrán daños cerebrales irreversibles”, señaló.

“El interior del camión era de condiciones tan austeras que nadie habría sobrevivido. Así que fuimos afortunados en encontrarlos porque si hubieran pasado otra noche en ese ambiente, tendríamos 38 personas que no habrían sobrevivido”, dijo Hood.