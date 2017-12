Un juez federal dice que los plazos del DACA deben ser extendidos

Redacción LTH / Agencias

En la audición del primer desafío legal al plan del presidente Donald Trump de poner fin al DACA, un juez federal dijo que el plazo para la re-inscripción, del 5 de octubre del 2017, debería extenderse, haciendo referencia a un informe de que Trump dijo que estaba “bastante cerca” de lograr un acuerdo con los líderes del Congreso para proteger a los “Dreamers”.

Nicholas Garaufis, un juez de distrito de la Corte Federal en Brooklyn, Nueva York, le dijo a un abogado del Departamento de Justicia que si el gobierno no prorroga el plazo del 5 de octubre, para que más de 150,000 de los 800,000 beneficiarios del DACA vuelvan a solicitar los beneficios del programa antes que expire, él estaba dispuesto a retar la “arbitraria y caprichosa” fecha e intervenir.

“Nadie se vería perjudicado por la prórroga del plazo”, dijo Garaufis, “ciertamente no los 800,000 que están con el miedo de que alguien llame a su puerta y los envíe a un país del que no saben su idioma y que ni siquiera pueden hablarlo”, dijo el juez el jueves 14 de septiembre.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, dijo que el Gobierno anterior instituyó inconstitucionalmente la Acción Diferida para los Llegadas de la Niñez (DACA), pero Garaufis dijo que con Trump pidiéndole ahora al Congreso que promulgue una ley, para proteger a los Dreamers, el plazo fijado no era defendible.

“Siempre se puede deportarlos más adelante, si no se puede llegar a un acuerdo”, entre Trump y los demócratas, dijo el juez.

La demanda fue iniciada el año pasado en nombre del mexicano Martín Batalla Vidal, traído por sus padres a Estados Unidos cuando tenía siete años, y quien ahora es un “dreamer” que cursa estudios universitarios, trabaja como enfermero a domicilio y paga sus impuestos.

Trump niega acuerdo

Pero como ya se sabe, nada de lo que diga Trump puede tomarse en serio. El mismo día que el juez se refirió a un supuesto acuerdo con el Congreso, para proteger a los 800,000 “soñadores”, Trump primero lo desmintió y luego dijo que estaba “bastante cerca”.

El miércoles 13 de septiembre, en la noche, los líderes demócratas en el Congreso aseguraron haber acordado con el presidente trabajar en común para brindar protección legal a los 800.000 jóvenes indocumentados.

“Tuvimos un encuentro muy productivo en la Casa Blanca con el presidente. La conversación se centró en DACA. Acordamos consagrar rápidamente las protecciones de DACA en una ley”, informaron por medio de un comunicado los líderes demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que habían cenado con Trump.

Pero Trump lo negó con un Twitter que decía: “No se llegó a un acuerdo sobre el DACA. Tendría que alcanzarse un acuerdo sobre una masiva seguridad fronteriza a cambio de un consenso. Sería objeto de votación”.

Pero posteriormente a su declaración por Twitter, Trump dijo estar “bastante cerca” de un acuerdo con el Congreso para proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores” e insistió en que cualquier plan debe incluir una “enorme seguridad fronteriza”, según reportaron las agencias de noticias.

“Estamos trabajando en un plan para DACA”, como se conoce el programa que protege a los “soñadores”, y “vamos a tener una enorme seguridad fronteriza como parte de eso”, señaló Trump a los periodistas antes de volar hacia Florida para evaluar los daños causados en ese estado por el huracán Irma.