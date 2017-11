Una joven inmigrante de Long Island dice que fue acusada falsamente de estar asociada a la MS-13

Redacción LTH

En otro caso donde, aparentemente, se revela los excesos de las agencias federales en perseguir a los inmigrantes bajo el gobierno de Trump, una joven salvadoreña residente en Brentwood y su abogado, dijeron que ella fue detenida por las autoridades de inmigración durante más de un mes en Nueva Jersey, tras ser acusada falsamente de estar asociada con la pandilla MS-13.

Felizmente para la joven, un juez de inmigración en Manhattan ordenó que la joven de 18 años fuera liberada el 24 de julio, en espera de su solicitud de residencia legal permanente, tras llegar a Estados Unidos como una menor no acompañada en el otoño de 2015, dijo su abogado al diario Newsday.

“No tenían ninguna prueba”

La joven, que habló con el mencionado diario bajo la condición de anonimato, porque teme represalias contra su persona, dijo que está muy molesta y no sabe si quiere regresar a la escuela y seguir viviendo en Brentwood, ya que no quiere más problemas con los miembros de la MS-13, la policía o los agentes de inmigración.

“Me sorprendió mucho cuando vinieron a buscarme” y la arrestaron en su casa, dijo la joven, que antes era una alumna de décimo grado en la escuela secundaria de Brentwood. “Es una injusticia, porque no tenían ninguna prueba”, dijo ella. “Algunos están pagando por los pecados de los demás”.

Ex novio presunto pandillero

Ella dijo que un ex novio había sido acusado de participar con las pandillas, pero ella no sabía nada al respecto. Ella se negó a nombrarlo.

Un memorándum interno de ICE con fecha del 22 de junio, obtenido por el Newsday, mencionaba que la mujer era considerada como una “asociada de la MS-13”, basándose en una información proporcionada por la policía de Suffolk, de que ella había estado “en la presencia de miembros confirmados del MS-13 en más de cuatro ocasiones”.

El abogado de la joven, Bryan Johnson, dijo que el arresto y la detención de su cliente encajan en un patrón de casos recientes, en que otros jóvenes fueron señalados equivocadamente como miembros de las pandillas y ahora enfrentan la deportación —después de ser suspendidos de sus escuelas—, luego de una aparente colaboración entre el Departamento de Policía del Condado de Suffolk y la agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

Comisionado rechaza acusación

El comisionado de policía de Suffolk, Timothy Sini, calificó de “ridículas” las acusaciones y dijo que su departamento es metódico y profesional en cómo persigue a la pandilla e identifica a sus miembros.

Además indicó que el departamento tiene “una política vigorosa” para identificar a los miembros de pandillas y lograr “grandes acusaciones federales contra miembros conocidos de la MS-13”, dijo.

“Y cuando no estamos en la posición de presentar un caso criminal significativo, ya sea a nivel local o federal, trabajamos con los “funcionarios federales” para buscar a miembros de las pandillas para su detención y deportación”, agregó.

Sini añadió: “Esta estrategia está funcionando y vamos a continuar”, porque protege a los mismos inmigrantes que son las primeras víctimas de la pandilla en Long Island.

“Una operación de vaqueros”

Por su parte, los defensores, los inmigrantes y sus abogados han denunciado los casos en que dos adolescentes inmigrantes fueron señalados como pandilleros, con las autoridades usando, según ellos, una evidencia débil.

“Esta es una operación de vaqueros de ICE, HSI (Homeland Security Investigation) y la policía del condado de Suffolk”, dijo Johnson. “Ellos están decidiendo que su forma de erradicar a la MS-13 es sólo erradicando a los centroamericanos de Brentwood, particularmente a los jóvenes inmigrantes que llegaron recientemente”.

Irma Solís, directora de la sección del condado de Suffolk de NYCLU, dijo que las preocupaciones de los grupos defensores son sobre el debido proceso, ya que los jóvenes acusados ​​de vínculos con las pandillas podrían ser deportados, antes de tener la oportunidad de defenderse en una corte.

“Lo que hemos estado viendo es que los menores están siendo etiquetados como pandilleros, con muy poca evidencia”, dijo Solís. “Bajo circunstancias normales, si fueron arrestados por cometer realmente un crimen… Habrían tenido su día en la corte”.