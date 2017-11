¿Una operación psico-social de ICE? Filtran posible redada contra trabajadores indocumentados

En lo que algunos consideran una filtración del propio gobierno para medir la escalada psicosocial de pánico que puede causar entre la comunidad inmigrante, se ha revelado que los agentes federales planean llevar a cabo una redada —a gran escala y en las próximas semanas— en una cadena nacional de servicio de alimentos, de acuerdo con un documento interno de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenido por The Daily Beast.

Redacción LTH

El plan, según el documento, se centra en los empleadores que explotan a los trabajadores indocumentados, al pagarles ilegalmente por debajo del salario mínimo. La operación se centrará en localidades de todo el país y, probablemente, resultará en cargos de “albergar a extranjeros ilegales”, según un funcionario de ICE.

Los dueños de estos lugares están “básicamente, utilizando mano de obra esclava”, dijo el funcionario, que habló con The Daily Beast de forma anónima, porque no tenía el permiso oficial de hablar sobre las operaciones en curso.

Los planes detallados en el documento son el indicio más fuerte, hasta la fecha, de que los funcionarios de ICE están aumentando las “redadas en los lugares de trabajo” —lo que significa esfuerzos para enjuiciar a las personas que emplean a los inmigrantes indocumentados.

Puede ser alterado o desbaratado

Al igual que con todas las complejas operaciones de inmigración, existe la posibilidad de que este plan sea alterado o incluso desbarato —lo que indica que la filtración de la información puede ser adrede, con la intención de medir el efecto del pánico psico-social que puede causar tal anuncio, como el temor de los inmigrantes de acudir a sus centros de trabajo y, por ende, perder sus empleos.

Sin embargo, si funciona de acuerdo con el plan, será la primera redada de gran alcance en los lugares de trabajo, bajo un gobierno que ha prometido priorizar esta misión central de ICE.

Anunciado en un discurso

Pero, después de todo, la operación revelada con anticipación no debería ser una sorpresa. Tom Homan, el director en funciones de ICE, dijo el mes pasado —en un discurso en la conservadora Heritage Foundation— que la agencia tendría como objetivos a más sitios de trabajo en los próximos meses. Remarcando que la agencia tendría como objetivos tanto a los trabajadores indocumentados, así como a sus empleadores.

“No solo vamos a enjuiciar a los empleadores que contratan trabajadores ilegales, también vamos a detener y eliminar a los trabajadores extranjeros ilegales”, dijo.

Un objetivo muy fácil

La industria de servicios de alimentos es un objetivo particularmente fácil porque, como lo estima The Migration Policy Institute, alrededor del 9 por ciento de los trabajadores en esta industria en los EE. UU. son indocumentados.

Según los planes, la operación se centrará en los propietarios de franquicias que explotan a los trabajadores indocumentados. La agencia ya ha realizado investigaciones preliminares y ha elegido sus objetivos, según lo conoció The Daily Beast.

Las actividades de ICE están divididas en dos componentes: Operaciones de Detención y Deportación (ERO), que arresta y detiene a inmigrantes indocumentados, e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que investiga los delitos relacionados con las aduanas y la migración. En este punto, los agentes de HSI manejan una serie de áreas, que incluyen la falsificación de documentos, la explotación infantil y la erradicación de cultivos de drogas. Y ellos estarán a cargo de esta próxima operación.

Una operación recargada

Y la operación de ICE puede ser una versión recargada de un trabajo previo, realizado hace más de dos años. El 27 de abril del 2015, Farrukh Baig, propietario y operador de 14 tiendas 7-Eleven, se declaró culpable de fraude electrónico y de “ocultar y albergar a inmigrantes ilegales”, según el Departamento de Justicia.

De acuerdo a los documentos judiciales del caso, Baig y varios co-conspiradores contrataron a más de 100 inmigrantes indocumentados para trabajar en sus tiendas. Luego usó las identidades robadas de ciudadanos estadounidenses, para ocultar las identidades de sus trabajadores. Debido a que los trabajadores eran indocumentados, Baig y sus gerentes de las tiendas, les robaron gran parte de sus salarios a los trabajadores indocumentados y luego les pagaban en efectivo, por debajo del salario mínimo.

Inmigrantes pueden cooperar con ICE

Además, Baig y sus gerentes daban alojamiento a los inmigrantes indocumentados en las casas cercanas a las tiendas 7-Eleven donde trabajaban, y les deducían el alquiler de sus cheques de pago. En total, su esquema duró más de 13 años. Los fiscales federales dijeron que en el transcurso de dos de esos años, les robaron más de $1.25 millones a los inmigrantes indocumentados que trabajaban para ellos.

Los trabajadores indocumentados son especialmente vulnerables a este tipo de explotación, porque muchos temen que al hablar con la policía termine con su deportación.

El funcionario de ICE, que habló con The Daily Beast, dijo que los trabajadores indocumentados que cooperan con la agencia, al declarar contra sus empleadores, podrían ser elegibles para visas U, la cual permite que las víctimas de crímenes testifiquen contra sus perpetradores y permanezcan temporalmente en Estados Unidos.