Unos 550,000 Dreamers perderán progresivamente el DACA desde el 2018

Por Alexandr Mondragón

En medio del huracán de críticas y lamentos sobre la cancelación del DACA para los Dremers, por parte del maquiavélico presidente Trump —maquiavélico porque está usanso a los “Dremers” como sus peones de ajedrez en su enfrentamiento con el Congreso de EE.UU.—, lo que nadie ha puesto en claro es cuantos soñadores comenzarán a perder progresivamente la protección contra la deportación, y sus permisos de trabajo, a partir del próximo año.

Para comenzar a realizar los cálculos, tenemos que fijarnos en la fecha clave del 5 de marzo del 2018. A quienes se le venza el permiso antes de esa fecha, tienen la opción de solicitar una renovación y, si es aprobada, recibirán una protección extra de 2 años más.

Pero aquellos a quienes se les venza el permiso después del 5 de marzo del 2018, ya no tendrán la opción de renovarlo y quedarán desprotegidos cuando venza la fecha de sus permisos, de acuerdo al gobierno y los abogados expertos en inmigración.

Ahora bien, la pregunta clave es ¿cuántos “Dreamers” hay en cada unos de estos grupos divididos por al fecha crítica del 5 de marzo del 2018?

Haciendo cálculos con USCIS

Para hacer un cálculo aproximado, nos basaremos en las propias cifras que ha reportado el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS, por sus siglás en inglés) en su página web.

A la pregunta de sobre ¿cuántos permisos DACA y EAD (Documento de Autorización de Empleo) van a expirar en el 2017, 2018 y 2019?, USCIS responde que, de agosto a diciembre del 2017, van a expirar 201,678 autorizaciones DACA y EAD. De estas personas, 55,258 ya han entregado al USCIS solicitudes de renovación del DACA.

Y durante el año calendario del 2018, van a expirar las autorizaciones DACA/EAD de 275,344 personas; 7,271 de la cuales ya han solicitado la renovación al USCIS. Y de enero a agosto del 2019, van a expirar 321,920 permisos DACA/EAD.

La división de los “Dreamers”

Entonces, de acuerdo a estas cifras oficiales, se tiene que hay un total de 798,942 “Dreamers” registrados antes el USCIS. De esta cifra, los únicos “afortunados temporales” que podrán extender la protección son los 201,678, cuyos permisos vencen el 2017, y una fracción de los 275,344 cuyos permisos venzan hasta el 5 de marzo del 2018, es decir unas decenas de miles y cuya cifra exacta sólo se conocerá cuando puedan reinscribirse. Mientras que los 321,920 cuyos permisos vencen en el 2019 ya no tienen ninguna opción de renovarlo.

Es decir, si sumamos los 201,678 del 2017 a unos 50 mil más (de los 275,344 del 2018) cuyos permisos vencen antes del 5 de marzo del 2018 (un número calculado muy generosamente), tendremos que tan solo unos 250,000 soñadores tendrán la esperanza de estar protegidos hasta el 2019 y 2020. En porcentajes: alrededor del 31% (incluso si logran solicitar su extensión antes del 5 de octubre del 2017) podrán estar protegidos hasta el 2020, en el mejor de los casos. El otro 69%, unos 550,000 “Dreamers”, verán perder su protección progresivamente desde el 5 de marzo del 2018.

¿Qué pasara al expirar el permiso?

Entonces ¿Qué pasará cuando los beneficios DACA de un individuo expiren en los próximos dos años? ¿Serán considerados como personas presentes ilegalmente en el país? Ante estas preguntas, USCIS responde:

“La ley actual no concede ningún estatus legal para el tipo de individuos que actualmente son beneficiarios del DACA. Ellos actualmente se encuentran de manera ilegal en los Estados Unidos, y su remoción se ha diferido. Cuando el periodo de acción diferida expire o se cancele, su remoción ya no será diferida y ya no serán elegibles para empleo legal. Solamente el Congreso tiene la autoridad de modificar las leyes existentes de inmigración”.

Este es el legado de Trump que los inmigrantes recordarán por siempre y ante lo cual sólo el Congreso puede dar una solución que, por ahora, es tan incierta como las promesas vacías de Trump.