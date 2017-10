La “bayuncada” de Trump en Puerto Rico, lanzó papel higiénico a los damnificados de la isla

Redacción LTH

Si alguien quisiera confirmar porqué un grupo de 28 psiquiatras acaban de publicar un libro, en el que afirman que Donald Trump padece de una condición mental que lo vuelve un peligro claro y presente para el país y el mundo, no solo basta con oír sus declaraciones al llegar el martes 3 de octubre a Puerto Rico, sino también del acto que hizo al lanzar rollos de papel higiénico a los damnificados de la isla.

“Odio decirte Puerto Rico, pero has descuadrado nuestro presupuesto”, dijo Trump al llegar a la isla en una esperada visita para hablar sobre los esfuerzos de ayuda y reconstrucción por los daños que dejó el huracán María.

Y en otro momento dijo que los puertorriqueños deben sentirse “muy orgullosos” de que únicamente 16 personas perecieron por el huracán, comparado con los “miles” que, según dijo, murieron en la “verdadera catástrofe” que fue el huracán Katrina en New Orleans.

Mientras que el colmo de su desprecio a los damnificados de la isla, fue el acto mismo de lanzar rollos de papel de toalla a los damnificados de la isla.

La personalidad radial de Miami, Enrique Santos, expresó en su perfil de Instagram, sobre este gesto: “Todo ser humano se merece ser tratado con dignidad. Esto da pena y me parece una burla”.

Obviamente, sus comparaciones desproporcionadas e incoherentes y despreciables actos, en momentos de una tragedia, ya que Puerto Rico ha quedado como una tierra arrasada por los huracanes, pueden confirmar que Trump está “mentalmente enfermo de manera peligrosa”, como afirman los autores del libro “The dangerous case of Donald Trump” (El peligroso caso de Donald Trump), publicado esta semana.

Comparación con un avión

Y las estrambóticas declaraciones de Trump no acabaron allí. En otro momento de la visita, el presidente habló de lo contento que estaba de gastar “cientos de millones de dólares” en la fabricación del avión F-35. Este es un avión que ha estado en construcción por años y que es controversial debido a las millonarias sumas que se han invertido en su diseño y fabricación.

Para algunos fue extraña la comparación de Trump entre el esfuerzo para ayudar a Puerto Rico y lo del avión. Una cosa es hablar de lo que necesita la isla de más de 3 millones de habitantes y otro sobre los gastos de un controversial avión que hasta ahora después de años de haberse ordenado su construcción ni siquiera ha volado una misión de combate.

Más para las armas que para las ayudas

Pero para un buen entendedor, lo que dijo Trump es que para su gobierno, controlado por el complejo de la industria militar / seguridad, es una prioridad gastar más en armamentos que ayudar a la gente en momentos de una desgracia. Y esto, hay que decirlo, no es una incoherencia, es la forma cómo funciona el verdadero gobierno del país controlado por el “Deep State” —o el Gobierno en las Sombras.

Trump, además, ya había expresado su obvio desprecio por los puertorriqueños de la isla cuando, días antes, en su pleito tuitero con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y los puertorriqueños, Trump escribió: “Quieren que esté todo hecho para ellos cuando debería de ser un esfuerzo comunitario”.

Es decir, Trump se mostró tal como se siente y piensa: El patrón de la haciendo, fustigando a los peones de la isla y tirándoles papel higiénico.

Y no por nada, el doctor James Gilligan, uno de los autores del libro citado antes, dijo que Trump es “por mucho el presidente más peligroso de nuestras vidas”.

Protestan por la “ineptitud” de la ayuda

Desde el Centro de Convenciones de Puerto Rico, un puñado de manifestantes se expresó en contra de la visita de Trump a Puerto Rico, tras el azote del huracán María.

La protesta fue encabezada por la portavoz del grupo Madres contra la Guerra, Sonia Santiago Hernández, quien reclamó que las agencias federales flexibilicen la entrega de las ayudas a los damnificados.

“Trump ha mandado a Puerto Rico a un general de tres estrellas con nombre de Buchanan para dirigir una ocupación militar en la Isla. Nosotros no necesitamos eso, sino que se flexibilicen las ayudas para que la gente reciba el agua, los alimentos y los tratamientos médicos”, expresó Santiago Hernández, de acuerdo a un reporte de Primera Hora.

La activista sostuvo que las agencias federales en Puerto Rico “han demostrado ineptitud y burocratización” en la entrega de las ayudas. “Le dicen a la gente que entren a la Internet. ¿Cómo es posible que le pidan eso en un país que está devastado? No necesitamos una ocupación militar”, cuestionó Santiago Hernández.