Médicos atienden en condiciones apocalípticas en Puerto Rico

Casi cuatro semanas después de que el huracán María devastó la isla de Puerto Rico, los médicos, voluntarios y locales, están experimentando condiciones “post-apocalípticas”. La realidad a la que se enfrentan es similar a la de una novela distópica —como la película Mad Max.

Mac Slavo / SHTFplan.com

Los médicos están llevando a cabo procedimientos quirúrgicos bajo un calor sofocante de 95 grados, con UN mal funcionamiento de las máquinas de rayos X y han visto como los medicamentos se derriten, literalmente. “Estamos practicando la medicina del desastre en la vida real”, dijo el Dr. William Kotler, residente sénior en medicina de emergencia en el Hospital de Florida, en Orlando, quien pasó dos semanas como voluntario en la isla a principios de octubre. “Improvisamos si teníamos que hacerlo, con muy pocos recursos”, declaró.

Sin saber lo que les esperaba

Al llegar una semana después de que el huracán María tocara tierra, el Dr. Kotler y otros cuatro médicos de emergencia del hospital donde él labora, llegaron en una misión voluntaria a la devastada isla. Fueron el primer equipo de socorro médico que el hospital envió a la isla.

“Entramos ciegos”, sin tener la menor idea del mega desastre que iban a encontrar, dijo el Dr. Julián Trivino, que estuvo entre los primeros equipos médicos voluntarios.

Un segundo equipo llegó el 8 de octubre y tenía planeado permanecer durante dos semanas para ayudar a quienes necesitaban atención médica. Cuando los médicos llegaron a la ciudad de Aguadilla, en el extremo noroeste de la isla, el hospital local estaba en mal estado. El huracán había derribado casi por completo toda la red eléctrica y de comunicaciones.

“Llegué allí e inmediatamente tenía un paciente con lesiones graves en la cabeza por un accidente automovilístico”, dijo Trivino, que es el principal residente en medicina de emergencia.

Mirando radiografías contra el sol

El acceso a la electricidad era tan escaso que Trivino no podía realizar una tomografía computarizada, pero pudo hacer una radiografía. Y para revisar las películas, tuvo que salir a la calle y sostener las películas contra la luz del sol para ver cualquier cosa. Luego, usó uno de los dos teléfonos satelitales del equipo para organizar el traslado del paciente a un centro de traumatología.

Los médicos también están cada vez más preocupados de que Puerto Rico se encamine hacia una crisis de salud a gran escala.

“Los centros de trauma están abrumados. Las cirugías básicas se están posponiendo. He visto personas perder sus dedos porque no podían ser tratados a tiempo “, dijo Kotler.

Y el calor está haciendo las condiciones aún más extremas. En un hospital en Carolina, en la costa noreste, Kotler y Trivino tuvieron que realizar una cirugía de emergencia; adjuntando un marcapasos temporal a una paciente cuya frecuencia cardíaca era anormalmente lenta.

“Había 95 grados (de temperatura) en esta habitación de Emergencia. Estaba sudando profusamente y vomitando”, dijo Kotler.

“Le tomé la mano y le acaricié la cabeza. Es lo (único) que podría hacer para consolarla”.

Viendo morir a pacientes

Pero también hubo varios pacientes que sufrieron el destino fatal. En Aguadilla, fue un hombre de 42 años con un paro cardíaco.

“Tenía una fiebre de 107 grados. Estaba ardiendo en el hospital. Nos apresuramos a encontrar compresas de hielo para enfriarlo”, dijo Kotler. Sin embargo, murió al día siguiente.

“Si tienes un ataque cardíaco grave en Puerto Rico, ahora mismo, las probabilidades están en contra tuya”, dijo Trivino.

Temor a una epidemia de leptospirosis

No es solo el calor sofocante lo que está causando una crisis médica post-apocalíptica. La falta de agua potable agrava los problemas. En una ciudad, el equipo médico se encontró con un orfanato donde los niños estaban al borde de la deshidratación. Los médicos entregaron paletas de agua potable para salvar la vida de los niños. Debido a la falta de agua, el Dr. Raúl Hernández, un internista con sede en San Juan, se está preparando para un brote y posiblemente varias muertes por enfermedades transmitidas por el agua.

El Dr. Hernández dijo que la leptospirosis, una enfermedad bacteriana diseminada a través de la orina de animales infectados como los roedores, se está convirtiendo en una preocupación creciente. Debido a la falta de agua potable, las personas beben de cualquier fuente de agua que puedan encontrar para sobrevivir, dijo. Si ese agua contiene orina de una rata infectada, la enfermedad se extenderá, dijo. Hasta el momento, se han atribuido al menos dos muertes a causa de la Leptospirosis en Puerto Rico.

Una situación “Mad Max”

El Dr. Miguel Acevedo dirigió el segundo equipo de médicos de emergencia del Hospital de Florida. “Dicen que podría tomar de seis a nueve meses para que Puerto Rico se pueda reestablecer completamente. Ningún hospital puede sobrevivir con generadores durante tanto tiempo”, dijo.

Lo que los médicos están tratando en Puerto Rico es una situación tipo “Mad Max” una situación tipo “Mad Max” —una película distópica sobre un futuro devastador—, dijo Acevedo.

“La realidad aquí es post-apocalíptica”, dijo. “No puedes entender la seriedad de eso a menos que lo veas” con tus propios ojos.

SOLO COLOCAR TRADUCCIÓN

Texto original: http://www.shtfplan.com/headline-news/doctors-in-puerto-rico-practice-medicine-in-post-apocalyptic-conditions_10182017

Traducción: A. Mondragón