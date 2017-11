La diáspora latinoamericana de EE.UU. ignoró la muerte de Daniel Viglietti

Por Lic. Dagoberto Torres

Mientras en América Latina se llora la muerte de Daniel Viglietti —el excelso cantautor, poeta, guitarrista clásico y popular, juglar del canto testimonial, de la denuncia y la protesta de aquellos años difíciles de las dictaduras militares, de los latifundios que todavía existen y de ausencia de democracia, en una región esquilmada y sojuzgada hasta la saciedad, desde tiempos remotos de la conquista y de la Colonia Española—, en los Estados Unidos este acontecimiento ha pasado de manera desapercibida o quizás ignorada por buena parte de la diáspora latinoamericana.

Personalmente, considero que esa indiferencia ha sido más fría aún por los sectores de izquierda de la Comunidad Salvadoreña, hecho que no es justificable por haber sido Viglietti la voz viva que dijo presente, como fuente de inspiración y solidaridad, desde los inicios de nuestras luchas sociales, antes, durante y después del conflicto armado, culminando con sus reiteradas participaciones en el todavía vigente “Festival de la Verdad”, organizado por la Universidad Católica Centroamericana (UCA).

Una viva voz de América Latina

Viglietti, quien falleció el pasado 30 de octubre, fue el talento que, desde principios de los años 70’s, cantó y puso cantar a viva voz a toda América Latina y el Caribe: “¡A desalambrar…! ¡A desalambrar… que la tierra es tuya, es nuestra y de aquel; de Pedro, María, de Juan y José…!”, levantando con ello la moral de lucha de tantos patriotas inmersos en una sociedad semifeudal, explotada y cansada de tanta represión y falta de libertades. Pero aquí en Long Island, Nueva York, la indiferencia fue una sensación percibida de mi parte, ante el silencio hispanoamericano de la prensa, de artistas, políticos, humanistas y gente de pensamiento de izquierdas.

Experimenté, una vez más, con mucha tristeza, una sensación de pérdida de nuestra memoria histórica, de falta de conciencia de identidad y de sensibilidad social, por parte de una comunidad de pensamiento, que ha perdido buena parte del contacto con su base social y que —quizás—, si se percató de la muerte del ilustre compositor, poeta y guitarrista revolucionario, no creo haya pasado más allá de una simple conmemoración íntima, celosa y egoísta.

En la pléyade de los grandes

Daniel Viglietti, al igual que Don Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Alfredo Zitarrosa, Chabuca Granda, Mercedes Sosa, Carlos y Enrique Mejía Godoy, entre los principales, porque hay muchos otros grandes, reivindicó no sólo nuestras grandes luchas sociales sino también el folklore regional, poniendo de relieve a nuestra América precolombina, hispana y diversa, a la vista del mundo como una región ansiosa de democracia, de libertad y de paz con identidad y dignidad propias.

Las circunstancias convulsionadas de su tiempo, le llevaron, desde los 60’s, a desarrollar una intensa actividad como cantautor, docente, investigador del folklore y locutor de radio, apoyando desde estas trincheras a la clase trabajadora y sus movilizaciones populares contra la injusticia y la dictadura en Uruguay, como en otras latitudes de América Latina, entre ellas El Salvador.

Una obra prolífica

El legado poético-musical de Viglietti, es vasto y sacrificado para detallarlo en un par de columnas periodísticas. Basta señalar sus largos once años de exilio, luego de su cruel e inhumano encarcelamiento (1972-1973 hasta 1984), durante los tiempos de represión de los movimientos de izquierda en nuestros países, le inspiraron para desarrollar una obra prolífica de composiciones testimoniales y de protesta como la icónica “A Desalambrar…”, “Canción para mi América”, “Milonga de andar lejos”, o la inolvidable “A dos Manos” intercambiando música, poesía y canto, en gira por el mundo con el poeta Mario Benedetti, etc.

También merece la pena destacar su intenso trabajo periodístico y radiofónico, recorriendo el mundo en giras musicales solidarias, llevando su canto y denunciando las injusticias y desigualdades en los países de Latinoamérica.

Coherente de por vida

Finalmente, y a manera de reflexión, no se pueden pasar inadvertidos acontecimientos de esta magnitud. No podemos seguir siendo perversos al no corresponder con honor, al menos haciendo un homenaje modesto y sencillo a quien fue coherente de por vida, con su pensamiento, su práctica y su compromiso social; sobre todo, tratándose de un hombre solidario con las luchas populares contra la opresión y la injusticia social que cuando se le hizo el llamado, siempre dijo presente y estuvo allí, donde la clase trabajadora y las fuerzas democráticas lo necesitaron.