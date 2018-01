Bebés hispanos entre los primeros nacidos del 2018 en Long Island, NYC y Nueva Jersey

Redacción LTH

Como ya suele ser tradicional todos los 1ro de enero del Siglo XXI en Long Island, siempre hay uno de origen latino entre los que nacen con la llegada del Nuevo Año, lo que a su vez es un claro signo del crecimiento demográfico de los hispanos en la región.

Este año Angelina Félix e Isaí Zane García, una pareja de Suffolk, dieron la bienvenida a su hijo Hayden el día de Año Nuevo, en el Hospital Universitario de Stony Brook.

Con un peso de 7 libras y 2 onzas, el bebé nació a la 1:05 a.m. Hayden fue entregada por la partera Pamela Koch. Este es el quinto hijo de la pareja de Riverhead.

Pero el bebé hispano no fue el primero en llegar el 2018, de acuerdo al reporte de los hospitales de Long Island, que el lunes 1ro anunciaron a los primeros bebés recién llegados.

El equipo médico del Long Island Jewish Medical Center, en New Hyde Park, vio la llegada del primer bebé del año nuevo de Long Island, a las 12:19 a.m., una niña de 5 libras y 10 onzas, cuyos padres son Tamari Gardner, de 24 años, y Aaron Shingler, 25, ambos de Hempstead.

Mientras que los funcionarios del Hospital St. Charles, en Port Jefferson, que es parte del Catholic Health Services de Long Island, anunciaron la llegada de un bebé a la 1:03 a.m., Ryan Christopher Ciervo, que pesaba 7 libras y 13 onzas. Es el segundo bebé de sus padres Colleen y John Ciervo, de Sound Beach.

Dos bebés latinos en NYC

Y en la Ciudad de Nueva York, mientras la multitud celebraba en Times Square, los hospitales de la Gran Manzana dieron la bienvenida a los primeros bebés del nuevo año.

Solo un minuto después de la medianoche, una niña nació de Tania Shirin en el Flushing Hospital en Queens. Ella pesó 4 libras, 11.5 onzas. Aún no tiene nombre, pero tanto la mamá como bebé están bien.

Aproximadamente 20 minutos después, en el Hospital Lincoln en el Bronx nació un bebé hispano, aún sin nombre, de los padres Brooklyn Rivera y Brian Duarte. El recién llegado pesó 3 libras y 7 onzas.

Unos minutos más tarde, el Woodhull Hospital en Brooklyn también dio la bienvenida a un bebé. Joshua Miguel Brito, cuyos padres son Érica Hernández y Joshua Brito. El bebé pesó 6 libras y 14 onzas.

En NJ una bebé hispana

Micayla Araujo, una niña de padres hispanos, nació a las 12:03 a.m. del lunes 1ro de enero, en el Hospital de Mujeres Donna A. Sanzari, en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, anunció el hospital. Ella pesaba 5 libras, 11 onzas y tenía 18 pulgadas de largo.

“Estamos encantados de que nuestra hija sea la primera bebé que nazca en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack en 2018”, dijo la madre de Araujo, Laimme Afonso. “Me siento bien y nuestra bebé está bien. Micayla es la nueva luz para el Año Nuevo. Nos sentimos muy afortunados y estamos felices de que su cumpleaños siempre sea tan especial”, agregó la madre.

Araujo debía nacer el 8 de enero, pero a las 4 a.m. del 31 de diciembre, la fuente del vientre Afonso se rompió, por lo que ella y el padre de su niña, Manny Araujo, se dirigieron al hospital.