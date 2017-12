Cinco arrestos en conexión con grafitis racistas

Redacción LTH

Según los detectives de la policía de Nassau, un oficial de seguridad de la escuela descubrió que las paredes, puertas y ventanas en la parte trasera del Syosset High School, ubicada en el 70 Southwoods Road, habían sido pintadas con escrituras antisemitas que incluían esvásticas. También se descubrieron escritos en varios colores de pintura en aerosol, relacionados a la MS-13 y otras blasfemias. El incidente ocurrió entre las 2:00 a.m. y las 4:00 a.m.

Los arrestados fueron identificados como Angelo Madia, de 17 años, acusado de Travesura criminal en 3er grado, Acoso agravado en 1er grado y Traspaso criminal en 3er grado. Christopher Belmonte, de 17 años, acusado de Traspaso criminal en 3er grado. Y Andrew Harris, de 17 años, acusado de Travesura criminal en 3er grado, Acoso agravado en 1er grado y de Traspaso criminal en 3er grado.

También fueron arrestados Julian Kim, de 17 años, acusado de Travesura criminal en 3er grado y de Traspaso criminal en 3er grado. Y Alexa Ronayne, de 17 años, acusada de Traspaso criminal en 3er grado.

La policía no señaló si alguno de los acusados tenían relación con la MS-13, debido a que pintaron un símbolo relacionado con esa pandilla, o si lo realizaron para desviar la atención contra ese grupo.