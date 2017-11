Peatón atropellado mortalmente

Redacción LTH

Un hombre, cuya identidad aún no había sido identificada, estaba caminando por la Pine Aire Drive, cerca de la Harrison Avenue, alrededor de las 10:45 p.m. del sábado 11 de noviembre, cuando fue atropellado por un Honda Civic 1996, que viajaba hacia el oeste por la Pine Aire Drive, dijo la policía del condado de Suffolk.

La víctima fue declarada muerta en la escena por un asistente médico de la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk, dijo la policía.

La policía identificó al conductor del automóvil como Cesar González Jr., de 20 años, de Brentwood, y dijo que no estaba herido. El conductor no fue acusado de ninguna criminalidad. El vehículo fue confiscado para un control de seguridad y el choque sigue bajo investigación.

Los detectives le están pidiendo a cualquier persona que haya sido testigo de este accidente, que llame al Tercer Escuadrón al (631) 854-8352.