Un muerto y 3 heridos en incendio

Redacción LTH

Un hombre murió y otros tres resultaron heridos en la madrugada del lunes 8 de enero, en un incendio que destruyó una casa de North Amityville. Y dos menores en la casa de un piso, un niño de 12 años y una niña de 13, escaparon ilesos, dijo la policía del condado de Suffolk.

Los tres hombres heridos intentaron regresar a la casa para rescatar al hombre que murió, dijo el Teniente Det. Kevin Beyrer, del Escuadrón de Homicidios.

El cuerpo del hombre fue encontrado adentro de la casa, después de que se extinguió el incendio, y fue declarado muerto en la escena, dentro de la casa ubicada en la Albany Avenue, al sur de Great Neck Road, dijo la policía.

Dos de los hombres heridos fueron llevados al Good Samaritan Hospital Medical Center en West Islip y serán trasladados al Stony Brook University Hospital, dijo la policía.

La tercera víctima fue llevada al Hospital de la Universidad de Nassau en East Meadow, y las lesiones de los tres (quemaduras y cortes) no ponían en peligro sus vidas, dijo la policía.

Los dos niños que no resultaron heridos fueron entregados a su madre, que no estaba en casa en el momento del incendio, dijo la policía.

Los detectives y el jefe de bomberos del Town de Babylon “determinaron que la causa del incendio no fue intencional”, dijo la policía en un comunicado de prensa.

El siniestro fue reportado a las 2:27 a.m., en la casa de un piso ubicada en la Albany Avenue, al sur de Great Neck Road, dijo Aaron Collins, Jefe del Departamento de Bomberos de North Amityville.

Collins dijo que cuatro automóviles cerca de la casa también se incendiaron, y las llamas dañaron las dos casas vecinas de la vivienda que se incendió. El incendio fue declarado bajo control a las 4:27 a.m., dijeron los bomberos.

“La casa estaba envuelta completamente en llamas a nuestra llegada”, dijo Collins. “Fue un fuego muy difícil de combatir, y varios de los bomberos tuvieron que ser tratados por hipotermia”.