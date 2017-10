Usó I.D. falsos para robar en gimnasios

Redacción LTH

Un hombre del Bronx utilizó sus rutinas de entrenamiento en dos gimnasios en el Condado de Nassau, para cometer una serie de robos por más de $ 165,000 en joyas y dinero, de los armarios, dijo la policía.

En un intento de que no lo detectaran por su nombre real, el sospechoso Alberto Gil, de 55 años, usó nombres ficticios para unirse a los gimnasios Life Time Athletic, en la Zeckendorf Boulevard, en East Garden City, y en el LA Fitness, en la Marcus Avenue, en North New Hyde Park, en los que rompió sistemáticamente más de una docena de armarios con una pequeña herramienta para abrir las cerraduras, dijo la policía de Nassau.

Entre los objetos que se robó estaban relojes Rolex, diamantes, joyas variadas y dinero en efectivo, dijo la policía. Los robos, 17 en total, tuvieron lugar entre el 14 de abril del 2016 y el 13 de abril del 2017, según la policía.

La policía dijo que después de una investigación, los detectives de la tercera escuadra arrestaron a Gil el domingo 16 de julio, a las 11:15 a.m., en el L.A. Fitness, donde había cometido 15 robos.