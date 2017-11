Comisionada de Educación ordena reinstalar a miembro destituido de Junta Escolar de Hempstead

Redacción LTH

En lo que algunos consideran un severo golpe a los esfuerzos por desarraigar la corrupción en la Junta Escolar de Hempstead, la Comisionada de Educación del Estado, MaryEllen Elia, ordenó la reincorporación de LaMont Johnson, como miembro de la Junta Escolar de Hempstead, cinco meses después de que fuera destituido tras descubrirse de que había divulgado los datos de los empleados a la campaña de un aliado político.

En su decisión del lunes 27 de noviembre, Elia amonestó al distrito por su manejo del asunto y dijo que Johnson no recibió “el debido proceso” para defenderse de los cargos. Elia también dijo que la junta no pudo establecer cómo Johnson “supuestamente obtuvo los nombres y domicilios de los empleados del distrito en cuestión”.

El fallo de Elia ordenó al distrito que restablezca a Johnson en su puesto y anula una resolución de la junta del 30 de junio, que nombró a Mary Crosson como la sucesora de Johnson.

Re-juramento al cargo

Tras conocer la decisión de la comisionada, Johnson, de 46 años y quien también sirve como un Concejal a tiempo completo de la Villa de Hempstead, le dijo al Newsday: “Estoy feliz de que lo hicieran con la debida diligencia. Creo que tomaron una decisión justa, y estoy listo para servir a los estudiantes de Hempstead”.

“He vuelto”, dijo Johnson a sus seguidores que se habían reunido en la escuela Alverta B. Gray Schultz Middle School, para una ceremonia de juramentación que tuvo lugar en la noche del lunes y que ha dado como resultado un cambio en el liderazgo de la junta que era presidida por Maribel Touré, una mexico-americana, desde el año pasado.

Dice que no habrá “venganzas”

“Como dije, tengo que concentrarme en los estudiantes. No tengo tiempo para tener venganzas o algo de esa naturaleza”, dijo Johnson, quien fue re-elegido en el 2016 para un segundo mandato consecutivo de tres años.

Touré, de acuerdo a un reporte del Newsday, defendió las acciones de la mayoría que ella presidía y dijo que el grupo está considerando apelar la decisión de Elia.

LTH trató de obtener las reacciones de la Sra. Touré sobre la restitución de Johnson y el futuro de la junta ante el cambio del liderazgo, pero al cierre de la edición no habíamos obtenido una respuesta.

Melissa Figueroa, una ex miembro de la junta, dijo que la decisión era “muy lamentable” y dijo que la junta tenía pruebas sólidas de que los registros del personal del distrito habían sido comprometidos.

La lucha de dos facciones

Como se sabe, la destitución de Johnson, hace 5 meses, se produjo en medio de una lucha de poder de dos facciones rivales en la junta. Maribel Touré, lideraba la mayoría con Gwendolyn Jackson y Figueroa, mientras que Johnson y David Gates eran minoría. Pero el candidato Randy Stith, que derrotó a Figueroa en las elecciones del 16 de mayo pasado y asumió el cargo el 1 de julio, esperaba unirse a Gates y Johnson, y entonces formar una nueva mayoría.

Sin embargo un día antes de que juramentara, el 30 de junio, Touré, Figueroa y Jackson votaron 3-1 para destituir a Johnson, tras acusarlo de haber divulgado los datos de los empleados del distrito escolar a la campaña de un aliado político.

Elia escribió que a “la prisa de la junta por investigar, acusar y eliminar a” Johnson “de su cargo por un plazo arbitrario del 30 de junio de 2017, cuando la membresía de la junta iba a cambiar”, la junta “no pudo equilibrar su deseo de concluir rápidamente su caso, con su necesidad de garantizar el debido proceso”.

Advertencia de la comisionada

Asimismo, en su decisión de restituir a Johnson, Elia escribió: “Nuevamente advierto al distrito y a la junta, como lo he hecho en apelaciones anteriores, que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que esa controversia no continúe y que el liderazgo y los recursos del distrito se centren en el objetivo primordial de brindar resultados exitosos para estudiantes”.

La junta no le brindó a Johnson “una oportunidad completa y justa para refutar tales cargos antes de su remoción”, escribió Elia, señalando que Johnson había estado hospitalizado durante varios días por una afección cardíaca.

Elia, sin embargo, dijo que las acciones de la junta aprobadas posteriormente por Crosson no serían invalidadas.

¿Qué pasará con el Superintendente y los cambios logrados?

Gran parte de la división en la junta, antes de la destitución de Johnson, se debió a la contratación de Schimon Waronker como el nuevo Superintendente de las Escuelas de Hempstead, a lo que Gates y Johnson se opusieron.

Recientemente el superintendente nombró a 11 miembros clave del personal, incluyendo un superintendente adjunto, gerente comercial y cuatro directores. El lunes, Johnson se negó a discutir el futuro de Waronker y sus designados, según el Newsday.

Waronker, que tiene un contrato de cuatro años con el distrito, le dijo al Newsday que aún no había hablado con la nueva mayoría sobre su futuro, pero esperaba trabajar cooperativamente para mejorar las escuelas locales.

“A la política tenemos que dejarla de lado por el bien de los niños”, dijo.

Una comunidad indiferente

Desde hace casi dos décadas, el distrito escolar ha tenido dificultades financieras y el rendimiento estudiantil promedio ha sido uno de los más bajos en todo el estado, en una era en que las juntas escolares eran lideradas y compuestas, casi en su totalidad, por afro-americanos.

Pero desde que Touré asumió el liderazgo de la junta, el año pasado, la junta realizó una serie de cambios, como la nominación de Waronker, de origen hispano, y una investigación sobre la endémica corrupción que ellos alegan. E, incluso, propusieron la remodelación de una escuela cerrada desde hace 12 años.

Ahora todos estos cambios pueden estar en peligro. Mientras tanto, la comunidad ha permanecido indiferente, según dijo Touré en una entrevista pasada con LTH, y lo que pase de ahora en adelante también será una responsabilidad moral de ellos.