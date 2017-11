Como un “Mesías Salvadoreño”, Nayib Bukele causó furor en Long Island

Visto como una suerte de “Mesías Salvadoreño”, que los salvará de los actuales partidos políticos que controlan el poder en El Salvador, Nayib Bukele, el Alcalde de San Salvador, fue recibido en forma apoteósica durante su visita a Long Island, Nueva York, el pasado fin de semana.

Por: Francisco Manrique / LTH

Rebasando todas las expectativas, el encuentro principal de Bukele con sus compatriotas en Long Island, se llevó a cabo el domingo 19 en el Country Club de Brentwood, que concitó la mayor concentración de salvadoreños, alrededor de unos dos mil según sus organizadores, y que comenzó pasadas las 4 p.m. La noche del sábado anterior estuvo en Patchogue, en una cena muy concurrida, en el que el alcalde Paul Pontieri, le entregó un reconocimiento como visitante distinguido.

Con un discurso sencillo y coloquial, de hablar pausado, pero directo, Bukele apuntó a la decepción de los partidos tradicionales de El Salvador, como ARENA y sobre todo del FMLN, el partido de gobierno, causando furor entre los asistentes que coreaban su nombre como futuro presidente, mientras pugnaban por tomarse “selfies” con él, o verlo de cerca.

La cifra de asistentes sobrepasó la capacidad del local en Brentwood, lo que determinó que mucha gente se quedara fuera, escuchando su mensaje por altoparlantes instalados en el exterior, aunque Bukele salió a un balcón para saludarlos brevemente.

El momento de la diáspora

En su mensaje a los presentes, Bukele, remarcó la importancia que tienen los salvadoreños que viven en el exterior. “No es posible que mientras los salvadoreños que viven fuera, sustentan la economía del país con más de cinco mil millones de dólares al año, no tengan representación política y menos sean tenidos en cuenta. ¿Por qué no pueden participar en política?”, se preguntó.

La razón, señala, es que los partidos políticos tradicionales solo trabajan para beneficiarse ellos mismos, señalando como ejemplo la aprobación del voto en el exterior. “El voto en el exterior está hecho para que no funcione fácilmente, porque han puesto una serie de obstáculos que la hacen difícil para los electores. En la elección pasada, de dos millones de potenciales votantes solo lo hicieron doce mil”, dijo.

Ante esta situación, él dijo que el momento de la diáspora ha llegado para cambiar las cosas.

“Un millón de votantes”

“Pero yo quiero verlos ahora”, dijo, refiriéndose a los otros partidos, “cuando en esta próxima elección (presidencial) vean más de un millón de votantes, porque esta vez sí hay una gran motivación, los salvadoreños de la diáspora quieren ser tomados en cuenta esta vez”.

Bukele agregó que los otros partidos tienen un gran temor de cómo está subiendo Nuevas Ideas en los Estados Unidos y saben que el 90 por ciento de los votos será para Bukele. Dijo estar impresionado cómo está creciendo Nuevas Ideas USA y la respuesta y convocatoria en sus presentaciones, tanto en el área de Washington, D.C., y Nueva York.

Quieren a Bukele presidente

En la reunión de Brentwood, LTH entrevistó a varios asistentes para conocer sus reacciones acerca de la visita de Bukele, así como saber qué esperan del futuro candidato presidencial. Cecilia Martínez, del comité Pro TPS de Long Island, dijo que vino para preguntarle al líder salvadoreño que pasara con los “TPSianos” si el gobierno de Donald Trump no les renueva la extensión.

“Vine a decirle al Sr. Bukele cómo nos ayudaría a más de doscientos mil salvadoreños en el caso de que tengan que volver al país. Creo que Bukele es un buen líder del que esperamos mucho para nuestro país, ya que los anteriores gobiernos no lo han hecho”, dijo Martínez.

Jorge Guadrón, coordinador de Nuevas Ideas NY, dijo a LTH, que Bukele es un fenómeno político que se ha convertido en un tsunami. “Esto es debido, en parte, por su ideología política y visión sobre El Salvador. Declaraciones tales como ‘el dinero alcanza cuando nadie roba’, ‘…tener tanto dinero en las manos, cuando nunca se tuvo, hace que algunos se olviden de que juraron luchar por el pueblo'”.

Identificado con los jóvenes

El joven rapero José Rivera, conocido como MC Rivera, quien ha compuesto una canción para la campaña de Bukele y que interpretó en la noche del sábado en Patchogue, dijo que apoya a Nayib porque él se identifica mucho con los jóvenes.

“Creo que la juventud está muy identificada con Bukele porque queremos un país diferente, mejor, sin violencia y con oportunidades sobre todo para nosotros, que no tengamos que dejar nuestro país para venir a los Estados Unidos con las dificultades que hay ahora”, dijo.

Por su parte, el conocido activista comunitario Henry Rivera señaló que, definitivamente, Bukele encarna las aspiraciones de los salvadoreños que viven en el exterior. “Todos los partidos nos han decepcionado, vienen aquí, a buscar fondos, a hacer ofrecimientos y después se olvidan de lo prometido, pero creo que ahora será distinto porque Bukele nos está demostrando que puede ser distinto y la gente y el pueblo lo apoya”.

Preguntas sin respuestas a la prensa

Aun cuando los organizadores no dieron facilidades a la prensa para una entrevista directa con el alcalde Nayib Bukele, no sabemos si esto fue por estrategia o querer solamente manejar toda la información a través de redes sociales.

Sin embargo, lo que la campaña de Bukele debe tener en claro es el acceso de la prensa en entrevistas directas con el candidato, para que la gente conozca de primera mano las respuestas a muchas inquietudes que el potencial candidato presidencial no ha revelado hasta ahora.

Por ejemplo, preguntas de ¿Cómo hará para gobernar, si llega al poder, sin el apoyo de legisladores de un partido propio en la Asamblea Legislativa? ¿Qué harán para conseguir que funcione realmente el voto en el exterior del millón de “golondrinas”, sí, como se sabe hasta ahora, el sistema del voto en el exterior es inoperante? ¿Cuál será el papel de Nuevas Ideas USA en las decisiones políticas que tenga que tomar, en caso se conforman oficialmente como partido político? ¿Qué hará con la dolarización? o ¿Cuáles son sus planes para enfrentar la violencia interna que desangra a El Salvador? Porque una cosa es darse baños de popularidad y otra muy distinta tener ideas y planes claros para gobernar un país, para lo cual no solo debe haber un líder sino también una “intelligentsia” y un equipo de tecnócratas capaces de enfrentar un reto, por ahora, indomable.