Consejos de seguridad cuando los niños están en las piscinas

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Con el clima caluroso del verano, los residentes de todas las edades suelen refrescarse en piscinas. Aunque la natación puede ser una actividad recreativa y divertida, también puede ser peligrosa. Por lo tanto, es una buena idea establecer algunas reglas de seguridad a seguirse durante todo el verano.

Cada año escuchamos historias trágicas de niños pequeños y adolescentes ahogados en las piscinas de sus casas. El ahogamiento es la segunda causa de muerte para niños de 14 años o menos. Y la mayoría de los incidentes ocurren cuando los adultos se distraen.

Solo lleva 20 segundos para que un niño se ahogue. Los adultos deben mantener una supervisión constante de los niños dentro y alrededor de la piscina y nunca dejarlos desatendidos. Así que durante la supervisión debe resistirse a la tentación de conversar en su teléfono móvil, chatear o ver videos. Es importante tener cuidado y permanecer alerta en todo momento.

Los dispositivos de flotación no son un reemplazo para vigilar a tus niños, ya que pueden desinflarse fácilmente o los menores deslizarse. Si varios niños en la piscina, haga arreglos para que otros adultos estén presentes.

No permita que los niños naden sin ser vistos, corran muy cerca de la piscina o jueguen gritando por ayuda, porque podría crear a un suceso real y caótico.

Seguridad alrededor de la piscina

El área de la piscina también debe ser protegida con una valla, por lo menos cinco pies de alto, y una puerta de cierre automático. Marque la profundidad del agua con una cuerda de seguridad a través de la piscina para indicar dónde es más profunda.

Los escalones y las escaleras que conducen a una piscina por encima del suelo deben asegurarse y bloquearse, o incluso retirarse cuando no estén en uso. Los equipos de primeros auxilios y salvavidas deben ser fácilmente accesibles desde cualquier punto de la cubierta. Mantenga los juguetes fuera de la piscina cuando no esté en uso, ya que pueden atraer a un niño al agua.

Para aquellos sin piscina, los residentes pueden disfrutar del complejo de natación en Kennedy Park, 335 Greenwich Street, que está abierto al público de 10 a.m. a 8 p.m., los siete días a la semana. Durante las horas de la piscina, hay socorristas entrenados que están equipados y listos para hacer frente a cualquier emergencia. Sin embargo, la presencia de los salvavidas no exime a los padres de la responsabilidad de vigilar a sus niños pequeños y adolescentes tanto al lado de la piscina como en el agua.

Galardonado de esta semana

El premio para el Galardonado de la Semana es para la Escuela Evergreen, que recientemente fue elegida por el Estado de Nueva York como una Escuela Galardonada, entre las más de 250 que existen en todo el estado. El premio se otorga anualmente a las escuelas con un alto rendimiento académico o progreso.

Fundada en el 2009, en una instalación certificada LEED, en la Peninsula Blvd., en la Villa de Hempstead, la Evergreen Charter School ha florecido. La inscripción de alumnos ha crecido constantemente, terminando el año académico reciente con 375 estudiantes en los grados Kinder al 6to. Este otoño, la inscripción aumentará a 450 estudiantes y se expandirá para incluir hasta el Grado 7.

La gran mayoría de los estudiantes son de la Villa de Hempstead. Es reconfortante saber que una escuela como Evergreen puede lograr tal éxito, a favor de los niños de Hempstead. Felicitaciones a la Escuela Evergreen por ser uno de las mejores de nuestra villa.