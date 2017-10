Consejos para un Halloween seguro y agradable

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Una vez más las hojas están cayendo, las manzanas están en plena temporada y las familias a lo largo de toda la villa se han preparado para otro año escolar. En cuanto a los jóvenes, pronto todos se convertirán en fantasmas, duendes, superhéroes y otros personajes disfrazados en Halloween.

Aquí en Hempstead, nuestro Departamento de Parques y Recreación organizará su Fiesta Anual de Halloween, un evento seguro y divertido para la familia, que se llevará a cabo el martes 31 de octubre, de 4 a 7 p.m., en el Kennedy Memorial Park, ubicado en el 335 Greenwich Street. Habrá juegos, una casa inflable, pinta caras, palomitas de maíz, un DJ y bolsas llenas de golosinas para todos los niños. Para obtener más información, llame al (516) 478-6246.

Para aquellos que se aventurarán a la tradicional salida para pedir golosinas, me gustaría ofrecer algunos consejos de seguridad para usted y su familia. Seguir estas pautas ayudará a garantizar que esta festividad sea agradable para todos.

• Use ropa de color claro y lo suficientemente corta para evitar tropezar. Y agregue cinta luminosa para que sea más fácil que los autos lo vean.

• Asegúrese de que los niños puedan ver bien a través de las máscaras faciales, que deben tener agujeros adecuados para la respiración adecuada y la visión. La pintura de la cara es preferible a una máscara.

• Los adultos deben acompañar siempre a los niños pequeños.

• Los niños mayores deben viajar en parejas o en grupos en todo momento y nunca deben aventurarse por una calle lateral oscura y/o vacía. Los padres deben saber la ruta que sus hijos planean tomar.

• Los niños siempre deben caminar juntos hacia la puerta principal de cada casa y nunca cruzar la calle o el patio. Deben evitarse las casas oscuras y apagadas.

• Salir a la luz del día y llevar una linterna en caso de que sea necesario.

• Permanezca dentro del vecindario y solo visite las casas que conoce.

• Esté atento al tráfico; los conductores también deben tomar precauciones adicionales.

• Solo dé y acepte dulces envueltos o empacados.

• Los adultos deben examinar cuidadosamente todos los dulces ANTES de permitir que los niños coman cualquier producto. Cualquier paquete que parezca manipulado debe descartarse.

• Mantenga a los niños disfrazados lejos de las mascotas. Es posible que la mascota no reconozca al niño y se asuste.

• Evite los accesorios de madera o plástico duro como dagas o espadas. Sustitúyalo con goma, espuma, o cartón.

Hagamos que sea un Halloween seguro, agradable y feliz.

La galardonada de la semana

El honor de esta semana es para Joyce Shackley. Residente de la Villa de Hempstead desde 1975, Joyce ha ofrecido sus servicios para una variedad de actividades valiosas que abarcan más de cuatro décadas.

Durante los últimos 10 años, Joyce ha presidido el Comité de Embellecimiento de Hempstead, que fue creado por el ex Alcalde Wayne Hall. Este grupo de nueve miembros ha completado docenas de proyectos en toda la villa. El más reciente involucró trabajar con 100 estudiantes del primer año de la Universidad Adelphi en agosto pasado, para embellecer las áreas en 250 Fulton Street y las esquinas de Fulton y Front Street. Cuatro carteles de “Welcome to Hempstead Village” también están en su lugar en los puntos clave de entrada gracias a Joyce y su comité, junto con letreros diseminados por todo el pueblo que identifican los nombres de varias asociaciones cívicas de Hempstead.

Joyce también sirve en el Departamento de Recreación y Parques de Hempstead, además de ser miembro activo de la NAACP de Hempstead, la Liga local de mujeres votantes y la AARP.

Gracias Joyce, por todo lo que haces para mantener a Hempstead hermosa junto con todos tus otros esfuerzos de voluntariado. Mereces ser reconocida como una de los mejores de Hempstead.

FOTO

Joyce Shackley