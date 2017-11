Cuando habló en Suffolk, Trump alentó la brutalidad policial

Redacción LTH

Aunque sus antecedentes sobre el uso de la fuerza bruta en sus acciones, antes de ser presidente, están bastante documentadas ―durante su campaña presidencial prometió pagar la defensa legal de su partidarios que golpearan a los manifestantes de la oposición y en Internet hay un vídeo donde agarra a golpes a otro billonario, al lado de un ring de lucha libre―, es bastante inquietante ―aunque no sorprendente― ver a Donald Trump, como Presidente de Estados Unidos, alentar la violencia policial. Y más preocupante aún es ver como los policías, que estaban en el mismo auditorio, los aplaudieran a viva voz.

Lo anterior fue lo que se vio el viernes 28 de julio en el Colegio Comunitario del Condado de Suffolk, durante la visita de Trump al poblado de Brentwood, para hablar sobre la guerra frontal de su gobierno contra la pandilla MS-13, en la que todos están de acuerdo, pero que el presidente usa para atizar su guerra para deportar a los inmigrantes indocumentados.

No solo estaban presentes los policías locales del Condado de Suffolk, también estaban, con su uniforme azul y guantes blancos, policías invitados de fuera del estado y agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

No tienen que ser amables

Como era de esperar, Trump elogió el trabajo de los policías presentes en su lucha para llevar ante la justicia a decenas de pandilleros de la MS-13. Pero luego fue más allá: Animó a los oficiales a “no ser demasiado amables”. A ser “duros” cuando los tiren “al fondo de un carro” patrullero. Cuando empujen la cabeza de un presunto asesino, para meterlo en el carro patrullero, con una mano sobre su cabeza, no se preocupen en que se golpee la cabeza. “Puedes quitar la mano”, dijo Trump.

¿Es posible pensar que Trump estaba sugiriendo un comportamiento que, de ser grabado por una cámara corporal de la policía o el video de un espectador, podría hacer que un oficial fuera despedido? ¿Será que Trump quiso decir que un ex jefe de la policía de Suffolk no debería haber sido declarado culpable en un tribunal federal, por haber golpeado a un tipo esposado que le robó una maleta de su coche?

Bueno, la retórica de Trump así lo parece sugerir.

Una sugerencia “irresponsable”

Sin embargo, lo patético ―aunque no de extrañar― es que muchos de estos policías apoyen verbalmente a Trump, quien desempolvó la frase “ley y orden” durante su campaña. Blue Lives Matter (La Vida de los Azules Importa) de Trump se convirtió en la antítesis del grito de guerra de Black Lives Matter (La Vida de los Negros Importa).

Al salir del discurso, los oficiales dijeron saber que el presidente los estaba respaldando, no como el último (Obama). “Eso fue genial”, dijeron, “Eso fue increíble”. Trump “inspiró confianza”.

El Departamento de Policía del Condado de Suffolk se distanció de la sugerencia de Trump y twitteó: “Como departamento, no toleramos y no toleraremos el maltrato de los prisioneros”.

Por su parte, el Comisionado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, James O’Neill, dijo: “Sugerir que los oficiales de policía apliquen cualquier estándar en el uso de la fuerza, más allá de lo que es razonable y necesario, es irresponsable, poco profesional y envía el mensaje equivocado a la policía, así como al público”.

¿Por qué la excitación policial?

Todos los policías saben que lo que cuenta es la ley. Entonces, ¿por qué la excitación aparente cuando Trump los animó a probar los límites de la ley?

Tal vez sea porque algunos policías están hartos de la corrección política, la vigilancia pública, las cámaras de los teléfonos móviles sobre cada movimiento que ellos hacen. Es cierto que tal atención puede ser estresante, pero es por una razón. El departamento de policía de Baltimore, por ejemplo, está operando bajo un decreto de consentimiento federal que no es por diversión. Freddie Gray, de 25 años de edad y quien vivía en esa ciudad, está muerto porque alguien tomó la acción de sacar la mano de su cabeza hasta un extremo que lo tiró mortalmente contra la parte trasera de una camioneta de la policía.

El discurso de Trump no tuvo nada de notable, solo se oyó su habitual retórica de presentimientos oscuros y digresiones casi cómicas. Ni siquiera pudo mantenerse en el tema del buen y necesario trabajo de la policía contra la MS-13 a—15 pandilleros arrestados principios de Julio—, solo lanzó un estímulo para que los policías hagan lo que saben que es incorrecto —omitir las leyes que deben cumplir. Fue un momento bastante tétrico. Y oír que es multitud lo aplaudió, suena que ellos creen en un estado policial —como una República Bananera.