Curran declara su victoria como nueva Ejecutiva de Nassau, pero Martins no aceptaba la derrota

Redacción LTH

En un dramático conteo de votos, que hasta la mitad daba una ventaja al candidato republicano, la demócrata Laura Curran vino desde atrás y finalmente ganó las elecciones para Ejecutivo del Condado de Nassau, con corto margen de 3 puntos porcentuales.

Sin embargo, al cierre de la edición, a pesar de que Curran declaró su victoria la noche del martes 7 de noviembre, sobre el republicano Jack Martins, éste no había concedido su derrota.

Poco después de las 11:30 p.m., con casi todos los precintos informando, Curran tenía el 51% de los votos (147,102), mientras que Martins el 48% (139,204), o aproximadamente 7,800 votos más de los aproximadamente 287,000 emitidos, según la Junta de Elecciones del Condado de Nassau.

“Esta noche, Nassau votó para terminar con la cultura de la corrupción”, dijo Curran a una multitud de entusiastas partidarios en la fiesta demócrata en The Inn, en New Hyde Park.

Curran está a punto de convertirse en la primera Ejecutiva mujer del Condado de Nassau, en la misma noche en que los demócratas también ganaron el asiento del Supervisor del Town de Hempstead, por primera vez en más de 100 años.

Quería revisar las boletas

Sin embargo, al cierre de esta edición, Martins aún no había concedido su derrota, ni se había dirigido a la multitud de republicanos en un restaurante de Westbury.

Martins dijo en una entrevista, según el Newsday, que quería revisar las boletas ausentes pendientes, pero que no esperaba una batalla prolongada (como la que tuvo lugar hace 8 años, cuando Mangano le ganó a Tom Suozzi). “Quiero ver los números y verlos por mí mismo”, dijo.

No obstante, dirigiéndose a los fieles republicanos después de las 12:30 a.m., el presidente del Comité Republicano de Nassau, Joseph Mondello, aludió a la aparente derrota de Martins y la del republicano Anthony Santino, Supervisor del Town de Hempstead. “Esto está mal. No lo hemos hecho bien”, dijo Mondello, y agregó retóricamente que las elecciones son “un negocio cíclico”.

Sini nuevo Fiscal de Suffolk

En otra importante victoria para los demócratas en Long Island, el Comisionado de Policía de Suffolk, Timothy Sini, derrotó el martes al republicano Ray Perini, en la elección para Fiscal de Distrito de Suffolk, prometiendo restaurar la integridad de la oficina.

“Juntos hemos iniciado una nueva era de justicia penal en el condado de Suffolk, una era de integridad, equidad y haciendo lo correcto”, dijo Sini a los simpatizantes en la sede de su campaña en Hauppauge. “Vamos a devolver la oficina a la institución honorable que alguna vez fue”.

Contados el 100% de los votos reportados, Sini ganó cómodamente con el 62% de los votos, 182,005, frente al 36% del republicano, que obtuvo 106,773 votos.

Sini hizo campaña como reformador, señalando su experiencia como comisionado de policía de Suffolk y 4 años y medio como ex asistente del Fiscal de los EE. UU. Para el Distrito Sur. Había prometido hacer cambios radicales a la oficina del fiscal de distrito que se había ejecutado durante 16 años por el demócrata Thomas Spota, quien fue acusado en octubre por cargos de interferir con una investigación federal.