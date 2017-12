Curran y Martínez ganan en las primarias demócratas

Redacción LTH

Laura Curran, que tuvo el respaldo de la maquinaria electoral de su partido, será la candidata del Partido Demócrata para el Ejecutivo del Condado de Nassau, tras derrotar por un amplio margen a George Maragos, el Contralor del Condado, en las elecciones primarias del pasado martes 12 de septiembre.

Y en el vecino condado de Suffolk, la Legisladora Mónica Martínez obtuvo una cómoda victoria frente a su rival Ángela Ramos, asegurando así su re-elección por dos años más en las elecciones generales de noviembre.

Curran, quien ha sido una legisladora desde el 2014, declaró su victoria justo después de las 10 de la noche del martes, ante una multitud de partidarios en los ambientes del Nawlins Seafood Company, en Freeport.

Los resultados oficiales de la Junta de Elecciones de Nassau, con el 100 por ciento de los votos válidos, le daban 23,093 votos, o el 79% de los votos para Curran. Mientras que Maragos solo obtuvo 6,265 votos o el 21%.

Atacando a los republicanos

En su discurso de victoria, Curran atacó inmediatamente al partido rival en las elecciones generales, donde se enfrentará al nominado republicano, el ex senador estatal Jack Martins.

“No podemos ignorar el desafío que nos espera. Estamos frente a una maquinaria política que ha demostrado que sabe cómo ganar”, dijo Curran, de 49 años, refiriéndose a los republicanos. “Sabemos muy bien lo que esas victorias han significado: Escándalos de corrupción, uno tras otro”.

Y en su discurso a sus partidarios el martes por la noche, Martins dijo que, en su agenda para las elecciones, quería centrarse en cómo arreglar las finanzas del condado y atraer nuevos negocios, aunque no quiso hablar de cómo arreglar la corrupción actual a través de los contratos del gobierno.

Como se sabe, el Ejecutivo del Condado de dos períodos, Edward Mangano, un republicano, decidió no buscar la reelección como una secuela de la acusación federal que enfrenta por cargos de corrupción.

“Mis oponentes quieren hacer estas elecciones sobre el pasado. Queremos hablar del futuro”, dijo Martins desde la sede de su campaña en Franklin Square.

Maragos apoyará a Curran

Maragos, quien fue electo contralor en el 2009 —y dejó el Partido Republicano el año pasado— reconoció la derrota después de las 11:30 p.m. En una entrevista, dijo que la falta de apoyo del partido hizo que su campaña fuera difícil, puesto que su oponente tenía el respaldo de la maquinaria demócrata.

“Nunca se puede subestimar el poder cuando se tiene al establishment detrás de usted”, dijo Maragos respecto a su rival a quien, dijo no obstante, apoyará en las elecciones generales.

Martínez gana por amplio margen

Y en las carreras electorales de uno de los cuatro distritos legislativos del condado de Suffolk, que están en juego este año, la más tensa, por lo que se dijeron las rivales en sus discursos públicos, fue la del noveno distrito legislativo.

No obstante, la titular Mónica Martínez ganó por un largo margen frente a su ocasional rival Ángela Ramos, esposa del Asambleísta Phil Ramos.

“Fue una competencia bastante ardua”, dijo Martínez tras ganar la elección. “La comunidad fue tomada por sorpresa al saber que era una carrera entre yo y la esposa del asambleísta… pero mis electores me apoyaron”.

Gana con dos tercios de los votos

Con el 100% de los votos válidos contados, Martínez obtuvo 1,510 votos, o el 66%; mientras que Ángela Ramos sumó 782 votos o el 34%. Con este resultado, Martínez asegura su re-elección en las elecciones generales de noviembre, donde ya no tendrá un oponente.

Hace cuatro años los Ramos habían apoyado a Martínez cuando ella corrió por primera vez para el puesto de legisladora. Pero este año Ángela Ramos decidió enfrentarse a la titular y pasó gran parte de la campaña argumentando que su oponente no hizo lo suficiente para representar al distrito. Incluso, para inscribir su candidatura presentó más de 3,000 firmas, pero en las urnas no alcanzó ni el 25% del supuesto respaldo popular del que se jactó durante la campaña.