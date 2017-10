Destituyen a Johnson por el control de la Junta Escolar de Hempstead

Redacción LTH

En lo que algunos podrían calificar como un elucubrado Coup D’Etat para mantener el statu quo del poder actual, LaMont Johnson fue destituido de su puesto en la Junta Escolar de Hempstead el pasado viernes 30 de junio, después de que una mayoría de sus colegas votaron 3-1 para sacarlo de la junta, tras acusarlo de una presunta mala conducta.

Johnson fue acusado de, supuestamente, proporcionar nombres y direcciones de los empleados del distrito escolar a la campaña electoral de Randy Stith, que ganó una elección a la junta el pasado 16 de mayo.

Tras la destitución, la misma mayoría de 3 miembros votó inmediatamente para nombrar a Mary Crosson, una residente de Hempstead, como la nueva miembro interina y la juramentaron.

Crosson ha sido miembro del grupo comunitario New York Communities for Change —una organización de la que Figueroa y Touré han sido miembros, y que respaldo sus candidaturas en las elecciones cuando fueron electas.

Johnson, que ha estado hospitalizado en los últimos días por una condición cardíaca, no estuvo presente en la votación. Él estuvo en la junta escolar durante cuatro años y era el miembro más antiguo de la actual junta. Llegó a ser presidente de la junta y actualmente también es Concejal de la Villa de Hempstead.

Decisión a puertas cerradas

La audiencia para destituir a Johnson se realizó a puertas cerradas, con la presencia de un oficial designado por la junta, y que se hizo en varias fechas durante las últimas dos semanas. Pero fue concluida alrededor de las 11 de la mañana del viernes.

La audiencia fue pospuesta el miércoles 28 de junio por un juez del Tribunal Supremo de Nueva York, porque Johnson estaba en el hospital y no podía participar en la audiencia. Pero esa suspensión fue levantada el jueves 29 por la jueza Anna R. Anzalone, de la misma Corte Suprema, quien dijo en su fallo que Johnson podría participar por teléfono si aún estaba hospitalizado.

La reacción de Johnson

“La mayoría de los miembros de la junta, por su sed de poder, no tuvieron en cuenta mi emergencia médica y mi derecho a ser representado”, dijo Johnson desde el hospital, después de su destitución. “A ellos no les importó”, agregó, según el Newsday.

Sin embargo, Maribel Touré, la presidenta de la junta, dijo que el equipo legal de Johnson tuvo varias oportunidades para presentar sus evidencias para poder contrarrestar la acusación.

“La razón por la que (la audiencia) duró más de dos semanas es porque (él) nunca estuvo disponible”, dijo Touré sobre Douglas Thomas, el abogado defensor de Johnson. Y le dijo al Newsday que “No deberíamos estar haciendo este tipo de cosas. Es muy triste que LaMont Johnson tuviera que ser removido”.

Podría apelar su destitución

Después de la votación, Touré dijo que un informe inicial sobre el caso determinó que un empleado del distrito había proporcionado tal lista a Johnson y que la investigación sobre las acciones de los empleados continuaría.

“El violó las reglas de confidencialidad del distrito, las cuales protegen la información personal de los empleados”, dijo Touré a La Tribuna Hispana.

Y sobre una posible apelación de Johnson sobre su destitución, Touré dijo que “él tiene el derecho de apelar ante la Comisionada De Educación del Estado” de Nueva York.

“Aunque a la comisionada no le gusta revocar las decisiones de las juntas escolares, uno nunca sabe” lo que pueda suceder, dijo Touré.