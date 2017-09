A disfrutar los fuegos artificiales del 4 de Julio, desfiles y mucho más en Long Island

Redacción LTH

Un 4 de Julio de hace 241 años, Estados Unidos comenzó su camino como una nación con la firma de la Declaración de Independencia. Los estadounidenses de todo el país celebran esta fiesta nacional con todo tipo de diversiones patrióticas y festividades que van desde espectaculares fuegos artificiales, a los desfiles, así como actuaciones musicales nacionalistas. Aunque este año el Día de la Independencia cae un martes, habrá muchas cosas que hacer durante todo el fin de semana, en todo Long Island, hasta que llegue el 4.

A continuación un vistazo a las diversas actividades y eventos que tendrán lugar en la celebración del Día de la Independencia en Long Island, Nueva York.

Los Fuegos Artificiales

Slomin’s Presents Freestyle Explosion Concert & Fireworks en el Pennysaver Amphitheater

1 Ski Run Lane, Farmingville, NY

Sábado 1 de julio, a las 4 p.m.

(631) 676-7500

Llamar para detalles

TD Bank’s 2017 “Celebrate America” Fireworks & Show at Harry Chapin Lakeside Theatre

Merrick Avenue & Hempstead Turnpike, East Meadow, NY

Sábado 1 de julio de 6 a 10 p.m.

Sí llueve el evento será el domingo 2. El evento es gratuito.

Long Island Ducks vs. Southern Maryland Blue Crabs & Fireworks Spectacular

3 Courthouse Drive, Central Islip, NY

Sábado 1 de julio a las 6:30 p.m.

Domingo 2 de julio, a las 6:30 p.m.

(631) 940-3825

Llamar para precios y detalles.

Sag Harbor’s 2017 Independence Day Fireworks Celebration

21 West Water Street, Sag Harbor, NY

Sábado 1 de julio a las 9:30 p.m.

Evento gratuito.

Follow The Leader: Guided Boating Excursion to the Orient Fireworks

62300 Main Road, Southold, NY

Domingo 2 de julio, a las 6:30 p.m.

(631) 765-2445

Evento gratuito.

Long Island Ducks vs. Lancaster Barnstormers & Fireworks Spectacular

3 Courthouse Drive, Central Islip, NY

Lunes 3 de julio, a las 6:30 p.m.

Martes 4 de julio, a las 6:30 p.m.

(631) 940-3825

Llamar para precios y detalles.

Valley Stream’s 26th Annual Fourth of July Fireworks Show at Firemen’s Memorial Park

Emerson Place, Valley Stream, NY

Martes 4 de julio, a las 6:30 p.m.

(516) 872-6003

$8 pre compra; $10 en la entrada; Gratis niños menores de 2 años.

Astoria Bank July 4th Fireworks 2017 at Jones Beach State Park

Ocean Parkway, Wantagh, NY

Tuesday, July 4th at 9:30 PM

(516) 785-1600

Festivales, ferias y más



Slomin’s Presents Freestyle Explosion Concert & Fireworks at Pennysaver Amphitheater

1 Ski Run Lane, Farmingville, NY

Sábado 1 de julio, a las 4 p.m.

(631) 676-7500

Llamar para detalles.

Tramps Like Us Bruce Springsteen Tribute Band at Harry Chapin Lakeside Theater

Merrick Avenue & Hempstead Turnpike, East Meadow, NY

Sábado 1 de julio, a las 7:30 p.m.

(516) 572-0355

Evento gratuito.

Port Jefferson’s 2017 Fourth of July Parade

Main Street, Port Jefferson, NY

Martes 4 de julio, de 10 a.m. a 12 p.m.

(631) 473-8910

Evento gratuito.

Southold Village’s 2017 Fourth of July Parade

Main Road, Southold, NY

Martes 4 de julio, de 12 a 1 p.m.

(631) 765-3385

Evento gratuito.