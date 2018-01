Disminuyeron los homicidios y otros crímenes en Long Island el 2017

Redacción LTH

Acorde a un balance en general, los crímenes reportados en Long Island disminuyeron el 2017, marcando una significante reducción en los homicidios, según reportaron las autoridades policiales de los condados de Nassau y Suffolk.

En Suffolk hubo 22 homicidios el 2017, frente a los 34 del 2016, mientras que en Nassau solo hubo 15 homicidios, o menos que los 23 del año pasado —en ambos casos con una disminución de alrededor del 35 por ciento, según las estadísticas.

Justin Meyers, asistente del Comisionado de Policía en Suffolk, dijo que el total de homicidios del condado es el más bajo desde 2002, cuando el departamento registró 20 homicidios.

Los crímenes violentos —que incluyen homicidios, violaciones y robos— bajaron un 3.38 por ciento en Nassau hasta el 14 de diciembre del 2017, cuando se reportaron 5,293 delitos violentos contra los 5,478 durante el mismo período en el 2016. El número de víctimas de disparos en Nassau se redujo a 29 en el 2017, de los 52 en el 2016, según las estadísticas oficiales.

En Suffolk, la caída de los crímenes violentos fue del 8.3% con respecto al año pasado, hasta el 16 de diciembre. El total de todos los delitos reportados también disminuyó el 2017 en ambos condados, aunque más en Suffolk con un 7.1%, mientras que en Nassau apenas 1%.

Los oficiales de policía atribuyen la disminución del crimen a un énfasis en la vigilancia basada en datos e informes de inteligencia, el análisis de estadísticas y la identificación de las tendencias criminales, la recopilación de información y la colocación de recursos en áreas donde es probable que se cometan delitos.

La policía también ha dicho que concentraron sus esfuerzos sobre los miembros de las pandillas, en la confiscación de armas de fuego ilegales, en entablar relaciones con la comunidad y colaborar con la policía federal.

Inmigrantes no reportan crímenes

Como un dato adicional cabe resaltar que si bien las estadísticas están basadas en crímenes investigados y/o reportados a la policía, estas no incluyen, obviamente, los crímenes no reportados por los inmigrantes en particular que, como se sabe, no tienen una total confianza en la policía —particularmente en un año donde el gobierno de Trump ha alentado a las fuerzas policiales locales, a ser un brazo extendido de las agencias federales de inmigración— y, por ende, tienen miedo a reportar crímenes como robos callejeros, asaltos menores y violencia doméstica.

A continuación las estadísticas de los crímenes, excepto homicidios, en ambos condados, hasta el 14 de diciembre del 2017.

Estadísticas Criminales de Nassau

Homicidios (-35%)

2017: 15

2016: 23

Violaciones (-30%)

2017: 7

2016: 10

Actos Sexuales Criminales (+20%)

2017: 6

2016: 5

Abuso Sexual (-50%)

2017: 13

2016: 26

Robos (-11%)

2017: 250

2016: 281

Robos Comerciales (-20%)

2017: 140

2016: 176

Crímenes de Asalto (+13%)

2017: 410

2016: 361

Robos en Casas (-32%)

2017: 476

2016: 706

Robos de Negocios con Allanamiento (-6%)

2017: 364

2016: 389

Vehículo Robado (-8%)

2017: 426

2016: 466

Grandes Robos (+4.7%)

2017: 3,192

2016: 3,046

Total de Crímenes Violentos (-3%)

2017: 5,293

2016: 5,478

Total de Crímenes Reportados (-1%)

2017: 24,720

2016: 24,976

Estadísticas Criminales de Suffolk

Homicidios (-35%)

2017: 22

2016: 34

Violaciones Forzadas (+29%)

2017: 31

2016: 24

Violaciones (-28%)

2017: 62

2016: 87

Robos (-11%)

2017: 458

2016: 519

Asaltos con Agravantes (-3%)

2017: 836

2016: 870

Robos en Casas (-23%)

2017: 855

2016: 1,110

Robos en Negocios (-6%)

2017: 528

2016: 564

Hurto (-5%)

2017: 14,053

2016: 14,926

Robos de Vehículos (-5%)

2017: 949

2016: 1,008

Total de crímenes violentos (-8%)

2017: 1,405

2016: 1,533

Total de crímenes violentos y crímenes contra la propiedad (-7%)

2017: 17,790

2016: 19,141

Fuentes: Departamentos de Policía de Nassau y Suffolk.