Documentos revelan otros presuntos abusos de Legislador a novia

Redacción LTH

La situación de Carrié Solages, un Legislador del Condado de Nassau, se ha visto ensombrecida nuevamente, tras conocerse que, supuestamente, él cometió otros presuntos abusos contra su novia, en los dos últimos años, según los documentos de la denuncia presentada en la corte, por abuso doméstico.

En uno de esos incidentes, no reportados a la policía, la novia de Solages dijo que el legislador, supuestamente, rompió una puerta del baño y cerró el agua mientras la hija de su novia, de 14 años, se duchaba, porque él creía que se estaba demorando demasiado, según los documentos de la denuncia presentada en la corte por abuso doméstico.

La novia de Solages, según los documentos citados por el diario Newsday, también les dijo a las autoridades que él tenía una “conducta realmente desagradable”, y que una vez ella le hizo señas a un patrullero del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) para asustarlo, después de que Solages la siguió hasta la ciudad, según los documentos judiciales. El patrullero del NYPD la escoltó hasta su destino, afirmó la mujer, pero no se reportó que Solages fuera cuestionado por la policía acerca del incidente.

Violencia no reportada

En los nuevos detalles del presunto abuso doméstico, la novia de Solages dijo que ella sufrió abuso doméstico en los últimos dos años, los cuales han emergido ante la corte después de que, en junio pasado, la policía acusó a Solages de agredir a la mujer de 41 años, en su apartamento de Valley Stream.

Solages, de 38 años, se declaró inocente de los cargos de asalto y de poner en peligro el bienestar de un menor, en su comparecencia del 21 de junio, cuando un fiscal dijo que Solages tenía una “historia de violencia doméstica no reportada”.

El abogado de Solages, Olivier Roche, dijo en un comunicado que no tenía comentarios sobre las denuncias no reportadas en los documentos de la corte. Pero señaló que su cliente no ha sido acusado en relación con ninguna de esas acusaciones.

Una disputa por marihuana

Del incidente del arresto, las autoridades dicen que Solages tuvo un ataque de ira el 21 de junio, después de que no pudo encontrar su marihuana en la casa de la pareja en la Dawson Drive, y arrojó basura alrededor de la cocina durante una “candente perturbación doméstica”.

Las autoridades dicen que Solages, un demócrata que es ex fiscal del Bronx, agarró a la mujer por el brazo y el cuello y la arrojó contra una pared, cuando ella comenzó a grabarlo con su teléfono móvil durante su estallido de cólera. Ella le dijo a la policía que Solages la acusaba de ocultar su escondite de drogas.

La acusación de poner en peligro el bienestar de un menor, está relacionado con la hija de la novia, a quien las autoridades dicen que Solages también se enfrentó y gritó antes de que la adolescente saltara sobre su espalda para defender a su madre durante el supuesto asalto.

Expulsado pero candidato

Solages ha resistido las llamadas de algunos colegas legisladores y otros a renunciar. Perdió sus asignaciones al comité legislativo, y acceso a algunas de las reuniones y el personal de su partido, debido a su expulsión del caucus demócrata después de su arresto.

Pero se espera que él siga siendo candidato de su partido este otoño para el 3er Distrito Legislativo, un asiento que ha tenido durante seis años.