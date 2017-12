Dos latinas por una candidatura a la Legislatura de Suffolk

Hasta la década pasada, la presencia de los latinos en la política local del Condado de Suffolk, en Nueva York, era virtualmente inexistente. Hoy en día su presencia comienza a ser notoria, en particular de las latinas. Así, por ejemplo, tres de ellas son parte de una mayoría de 5 latinos, de un total de 7, en la Junta Escolar de Brentwood. Sin embargo, lo sorprendente ahora es que dos latinas vayan a enfrentarse por una candidatura para la Legislatura de Suffolk.

Por Francisco Manrique / LTH

La semana pasada, Ángela Ramos, esposa del Asambleísta estatal Phil Ramos, anunció que buscará participar en las elecciones primarias del partido Demócrata, en septiembre próximo, para buscar la candidatura por el Distrito 9 de la Legislatura del Condado de Suffolk. Sin embargo, dicha posición la ocupa actualmente la Legisladora Mónica Martínez y, para variar, ella ya tiene el respaldo oficial del partido Demócrata.

En defensa de sus aspiraciones políticas, la Sra. Ramos dice que el motivo principal de sus decisión es porque, según ella, hay mucho descontento contra la actual legisladora, quien ha “explotado la buena fe de los residentes de Brentwood, Central Islip y Bay Shore”, porque no está haciendo el trabajo que prometió”.

Ella también dice que su lanzamiento está relacionado con el cierre de la Clínica de Salud de Brentwood, los millones de dólares asignados que no se utilizan en el desarrollo del centro comercial de Brentwood y Central Islip, así como la violencia de las pandillas que han cobrado la vida de varios adolescentes.

Sin polémica y chismes

Consultada por La Tribuna Hispana sobre la candidatura y los ataques de su posible rival, la legisladora Martínez respondió mesuradamente.

“Antes que nada, doy la bienvenida a todas aquellas personas que se unen a la fiesta democrática de las elecciones, en este caso las primarias del partido Demócrata”, dijo Martínez, retrucando a su posible rival de que ella se compromete a desarrollar “una campaña en términos de respeto, basada en mi trabajo y mi trayectoria, sin atender a las provocaciones que solo buscan crear un ambiente de polémica y chismes”.

Con respecto al Centro de Salud de Brentwood, Martínez dijo que no solo se mantiene abierto, sino que ha sido remodelado y mejorado. “Antes de que yo fuera legisladora el valor de la consulta para las personas sin seguro médico era de $70 y hoy es de $25 dólares, esto lo saben todos los usuarios de dicho centro que viven en el distrito”.

Que el Sr. Ramos responda

En cuanto a la remodelación del centro comercial, la legisladora manifestó que eso corresponde a una campaña que, desde hace varios años, está a cargo del asambleísta Ramos. “Es él quien puede explicar de mejor manera porque no se ha cumplido”, respondió.

“En lo que respecta a mi gestión”, agregó Martínez, “puedo decir que he traído fondos para mejorar aceras como es el caso de la Crooked Hill Road y en ciertos tramos de la Suffolk Avenue, así como renovar la tubería de agua de algunas calles”.

También dijo que, debido a múltiples accidentes de tránsito, “gestioné un estudio de tráfico en la Ruta 111 con la Islip Avenue, para instalar dos semáforos que regulan la velocidad de los vehículos y mejoran la seguridad de los peatones, tras gestiones que hice ante la oficina del Gobernador de Nueva York”, manifestó.

Sobre el tema de las pandillas, Martínez señaló que ha “estado trabajando intensamente en el área de prevención, como los programas después del horario normal de clases escolares que evitan que nuestros niños estén desocupados y, en cambio, reciban mayor capacitación académica”, además de otros programas para la niñez y juventud en general, como el llamado Summer Youth Connection.

Buscando el apoyo popular

Aunque a estas alturas sólo la candidatura de la legisladora Martínez es segura, postulándose a la re-elección, ella y la Sra. Ramos, en compañía de su esposo, no perdieron tiempo para promover sus candidaturas en dos eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. El Festival de Salsa, patrocinado por la oficina del Asambleísta Ramos y realizado el sábado 3 de junio en Brentwood, y el Desfile Puertorriqueño/Hispano de Suffolk, que tuvo lugar un día después.

Este año los organizadores del Desfile Puertorriqueño/Hispano, decidieron nombrar a la legisladora Martínez como Grand Marshall, en mérito al apoyo que ha brindado a uno de los desfiles latinos más antiguos de Long Island, pues ella gestiona el apoyo económico que otorga el Condado de Suffolk, ascendente a 30 mil dólares anuales.

Y durante el desfile, un dirigente del comité organizador, quien pidió no ser identificado, dijo que, por ahora, la Sra. Ramos “no tiene las credenciales que se necesitan para legisladora, no la conocen en la comunidad, ni tiene experiencia política, y no solo porque sea esposa del asambleísta Ramos, puede hacer las cosas bien. Nosotros vamos apoyar a Mónica Martínez, quien viene haciendo bien su trabajo”.

Giovanny Mata: “Ni la una, ni la otra”

Para Giovanny Mata, quien hace dos años fue candidato por el movimiento político “Unidos por Islip”, y corrió contra la actual legisladora Martínez, el lanzamiento de Ángela Ramos es un indicativo más que el asambleísta Phil Ramos quiere copar políticamente su territorio.

“Esta noticia no es más que una demostración que Ramos quiere dividir más a la comunidad y que antepone sus intereses a los de la comunidad. No le interesa en lo más mínimo Brentwood, sólo tener poder político para su beneficio”, dijo Mata.

Asimismo, Mata arremetió contra la Sra. Ramos, de quien dijo le mintió a la comunidad, ya que cuando dejó su empleo en el Condado de Suffolk, ella dijo que se iba a trabajar a la empresa privada.

Y Mata tampoco guardó sus críticas contra la legisladora Martínez, de quien dijo ha demostrado una ineficiencia total. “Puede conseguir 30 mil dólares para el Desfile Puertorriqueño, pero no consigue un dólar para el Desfile Centroamericano”, dijo.

Finalmente, Mata dijo que aunque su movimiento político está trabajando en la posibilidad de nominar candidatos, tanto para la posición de legislador y dos posiciones en el Town de Islip, no quiso confirmar si él sería de nuevo candidato en las primarias demócratas, junto a Martínez y Ramos, que aún debe inscribir su candidatura.