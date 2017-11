El 7 de Noviembre Vote NO a Una Convención Constitucional

La Mesa Cívica de Long Island

Las campañas destinadas a sacar el voto, en las cuales tocan a nuestra puerta o recibimos llamadas telefónicas recordándonos que se aproxima el día de elecciones, los letreros frente de las casas destacando el candidato/a que ese hogar apoya, son todos sinónimos que estamos en temporada de elecciones en nuestra región. En una semana, los votantes en Long Island asistirán a las urnas y con su voto decidirán el destino de aquellos quienes aspiran a posiciones políticas como las de Ejecutivo del Condado de Nassau, Fiscal del Condado de Suffolk, Alguacil del Condado de Suffolk, así como posiciones legislativas y de junta municipales (los Town).

Sobre lo que no se escucha hablar mucho durante esta temporada de elecciones, especialmente en las comunidades inmigrantes y de color, es sobre a una propuesta que estará en la parte trasera de las boletas electorales este año. Hablamos de un referendo, en el cual los votantes deberán decidir si el Estado de Nueva York debe llevar a cabo una Convención Constitucional.

Decidir entre el Sí y el NO

Usted se preguntará ¿Qué es la Convención Constitucional? Cada 20 años se somete a voto popular un pregunta obligatoria, la cual estará en su boleta electoral durante estas elecciones generales del 7 de Noviembre. Se le preguntará: “¿Debería llevarse a cabo una convención para revisar la Constitución Estatal y enmendar la misma?”. Este 7 de noviembre los votantes deberán decidir SI o NO.

El peligro del Sí

El aprobar o decidir “SI” a una Convención Constitucional, traería consigo consecuencias y repercusiones que perdurarán por años. Esto significará que un grupo pequeño de delegados electos tendrían poderes sin límites, para proponer enmiendas a nuestra constitución Estatal. Dichos delegados serian oficiales electos, lo que significa que pueden ser influenciados/dominados por intereses económicos, alejándose de los verdaderos intereses del pueblo. Asimismo, estos delegados tampoco reflejarían la diversidad de nuestras comunidades.

Una Convención Constitucional pondría en riesgo muchas protecciones que, en estos tiempos, son indispensables para nuestra comunidad. En un contexto en el cual tenemos un presidente que amenaza constantemente los derechos de nuestras comunidades, no podemos arriesgar que una Convención Constitucional acabe con las protecciones a la educación de nuestros hijos, los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente, el acceso a una vivienda justa y asequible, nuestros derechos civiles y los derechos laborales que nos han protegido por décadas.

No podemos confiar

Podríamos creer que una convención sería una plataforma para hacer cambios positivos a nuestra Constitución, pero en tiempos en donde los intereses y las influencias de los millonarios dominan nuestro discurso y sistema político, NO podemos confiar que los cambios que queremos sucederán a través de una Convención Constitucional.

Por años hemos visto cómo contribuyentes millonarios utilizan su influencia en Albany, la sede del Poder Legislativo, para manipular legislaciones que favorecen a personas adineradas y constantemente bloquean cambios que beneficiarían a nuestras comunidades.

No podemos permitir que sigan utilizando su dinero y poder para cambiar las reglas de nuestra democracia. Además, ya existe un proceso legislativo el cual permite que se hagan enmiendas a la Constitución poco a poco. Este requiere de dos aprobaciones consecutivas de la Legislatura Estatal, seguida por una propuesta a los votantes para votar en favor o en contra de la enmienda específica.

Por estas razones, este 7 de Noviembre asegúrese de dar vuelta a su papeleta de votación y vote NO en la pregunta sobre la Convención Constitucional.

La Mesa Cívica de Long Island es una organización sin fines de lucro enfocada en crear participación cívica en comunidades inmigrantes y de color a través de iniciativas como registración de votantes, sacar el voto, y educación electoral.