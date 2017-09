El “Día de Aprecio Empresarial” en la Villa de Hempstead

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Mientras que las grandes corporaciones, a menudo, dominan los titulares en el mundo de los negocios, en realidad las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra economía nacional, al igual que en Long Island. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que en el mercado de Nassau y Suffolk, la mayoría de las miles de empresas que se encuentran aquí tienen menos de 20 empleados. Y en Nueva York las pequeñas empresas emplean más de la mitad de toda la fuerza de trabajo privada en todo el estado, según la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos.

Aquí en la Villa de Hempstead, es evidente el importante rol que desempeñan las pequeñas empresas. Como una manera de reconocer las muchas contribuciones hechas por ellas, la Villa llevará a cabo el “Día de Aprecio Empresarial”, el sábado 30 de septiembre de 12 del mediodía a las 4 p.m. Durante esta celebración reconoceremos a una variedad de negocios por su servicio y longevidad en nuestra villa.

La ocasión también permitirá a los residentes obtener una mejor comprensión de lo que ofrecen nuestros negocios y ofrecerá una oportunidad para que las empresas a promuevan sus productos y servicios. El evento se llevará a cabo al frente de Village Hall, 99 Nichols Court, Hempstead, NY. Habrá comida gratis y refrescos. Para más información, comuníquese con Juanita Hargwood al (516) 478-6286.

El Sábado de los Pequeños Negocios

Y para seguir reconociendo el importante papel de las pequeñas empresas en Hempstead, habrá otra celebración: El Sábado de los Pequeños Negocios, una fiesta de compras a nivel nacional que se celebra el sábado siguiente al Día de Acción de Gracias.

Celebrado por primera vez en el 2010, el Sábado de los Pequeños Negocios es una contrapartida a Black Friday y Cyber ​​Monday, donde se anima a los compradores a visitar los pequeños negocios anima y patrocinarlos con sus compras. Este año se celebrará el sábado 25 de noviembre.

El galardonado de la semana

El premio a lo mejor de Hempstead de esta semana va para Beyond Printing, un gran ejemplo de una de las muchas pequeñas empresas ubicadas en nuestra villa. Este negocio es dirigido por el ejemplar matrimonio de Brian y Christine Persaud, con cuatro personas que los apoyan, y ha estado operando en la Clinton Avenue durante los últimos 10 años.

Mientras que el nombre del negocio no es muy reconocido, los grandes paneles publicitarios que hace Beyond Printing pueden ser vistos en toda nuestra villa, en la Hofstra University, y en muchos lugares del Condado de Nassau.

Y a través de los años, Beyond Printing ha donado sus servicios a una serie de causas caritativas y es un gran recurso para cualquier persona que busque grandes pancartas, carteleras u otros tipos de señalización a precios asequibles.

Felicitaciones a Brian y Christine, y su negocio Beyond Printing, por ser reconocidos como uno de los mejores de Hempstead. Le deseamos éxito continuado en sus esfuerzos futuros.

Sinceramente

Don Ryan