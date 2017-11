El FBI identifica los restos de dos jóvenes hispanos hallados en Nassau

Redacción LTH

Aunque inicialmente la policía de Nassau no quería afirmar que Kerin Pineda, de 20 años, estaba desaparecido, el martes 7 de noviembre el FBI identificó sus restos, que fueron hallados a fines del mes pasado en el condado de Nassau, en Nueva York. Las autoridades también identificaron el cuerpo de otro joven hispano desaparecido.

Los restos de Pineda fueron encontrados en un área boscosa cerca de la frontera entre Merrick y Freeport, mientras que los restos de Javier Castillo, de 16 años, fueron encontrados en el Cow Meadow Park and Preserve, al sur de la Villa de Freeport, dijo el FBI.

La madre de Pineda, Lillian Oliva, dice que la policía de Nassau le dijo el viernes 3 de noviembre, que los restos de su hijo, desaparecido hace más de un año, habían sido identificados a través de una prueba positiva de ADN.

“No puedo creer que esto haya sucedido”, dijo Oliva en un vídeo publicado por el Newsday en su página web.

Oliva dijo que la policía le dijo que los investigadores encontraron una cadena de oro que pertenecía a Pineda, así como su tarjeta de identificación de la escuela.

El cuerpo de Pineda, que fue reportado como desaparecido en mayo del 2016, fue recuperado por los investigadores el pasado 27 de octubre en el embalse de Freeport, cerca de la frontera de Merrick-Freeport, dijeron las autoridades.

La madre de Pineda dijo que los investigadores le dijeron que retendrían el cuerpo de su hijo durante un mes, para determinar cómo había muerto y por cuánto tiempo habían permanecido sus restos en el parque.

“No esperaba que lo encontraran de la manera en que lo hicieron”, dijo.

Castillo fue reportado como desaparecido en octubre de 2016. Sus restos fueron encontrados el 24 de octubre en el Cow Meadow Park and Preserve.

El Equipo Anti-Pandilla del FBI en Long Island, la policía de Nassau, la Policía Estatal y otros funcionarios policiales, han estado buscando los restos de las víctimas de pandillas en parques y reservas naturales del condado de Nassau en las últimas semanas. El comisionado interino de la policía de Nassau, Patrick Ryder, dijo que la búsqueda fue causada por el reporte de un informante.

Recolectando evidencias

La policía de Nassau y otros investigadores han dedicado una gran cantidad de tiempo y recursos en recorrer el Massapequa Preserve, un parque de 432 acres donde en marzo pasado se encontró el cadáver de Julio Cesar Gonzales-Espantzay, de 19 años, de Valley Stream. Las autoridades dijeron que también están buscando pruebas —como botellas de cerveza y envoltorios de alimentos, de los cuales pueden obtener huellas digitales—, que indiquen la presencia de las pandillas, incluida la MS-13, que se reúnen en parques, reservas y otros espacios públicos de Long Island.

Según la policía, a Gonzales-Espantzay lo apuñalaron y le dispararon en enero pasado, y las autoridades dijeron que dos hombres que se describieron como miembros de la MS-13 fueron responsables de su muerte.

Los restos de otro adolescente que estaba desaparecido, Ángel Soler, de 16 años, fueron encontrados el 19 de octubre en un bosque en el área limítrofe de Roosevelt y Baldwin. Los investigadores federales y locales creen que Soler fue asesinado por miembros de MS-13, según las fuentes policiales que hablaron con el Newsday.