El Fiscal Thomas Spota dejará su puesto tras ser acusado de corrupción

Redacción LTH

En una decisión que era inevitable, el Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, Thomas Spota, anunció el pasado jueves 27 de octubre que dejará su cargo, como resultado de ser acusado por cargos de obstrucción a la justicia federal.

“Dejaré mi puesto como fiscal de distrito lo antes posible, después de la resolución de asuntos administrativos normales relacionados con mi jubilación”, dijo Spota en un comunicado emitido por su oficina. Y anunció que Emily Constant, la principal asistente del fiscal de distrito, “asumirá mis deberes y responsabilidades”.

El vocero de Spota, Robert Clifford, dijo que no estaba claro cuánto tardaría en completar la documentación de su jubilación y dejar formalmente el cargo. Pero otras autoridades piden su retiro inmediato.

Steve Bellone, el ejecutivo del condado de Suffolk, en una conferencia de prensa afuera de la oficina del fiscal del distrito, dijo que Spota debería dejar el cargo el mismo día.

“Eso es inaceptable”, dijo Bellone. “Él puede lidiar con problemas de jubilación después de que deje el cargo. Salir de la oficina en algún momento en el futuro no es lo que exige este momento. No en este momento en la historia de este condado”.

Acusados de encubrimiento

El anuncio de Spota se produjo menos de un día después de que el fiscal y uno de sus asesores principales, Christopher McPartland, fueran acusados ​​de cargos federales que los acusaban de participar en un encubrimiento del asalto a golpes que James Burke, el ex jefe de policía de Suffolk, realizó contra Christopher Loeb en el 2012.

Loeb había sido arrestado después de que el vehículo policial de Burke había sido robado, y fue acusado de robar una bolsa de lona que contenía un cinturón de armas, pornografía, juguetes sexuales y otros artículos, según las autoridades.

Clifford dijo que McPartland, que dirigía la unidad de corrupción política, fue reasignado “a tareas no relacionadas con sus responsabilidades anteriores”.

El abogado de Loeb, Bruce Barket, dijo que la decisión de Spota “no es sorprendente. La renuncia es claramente apropiada y, a pesar de sus errores, Tom Spota hizo lo correcto. Es una forma desafortunada y triste de terminar una carrera”.

Hasta 20 años de prisión

Spota, de 76 años, y McPartland, de 51, enfrenta cada uno cuatro cargos: Conspiración para manipular a los testigos y obstruir un procedimiento oficial; Manipulación de testigos y obstrucción de un procedimiento oficial; Obstrucción de la justicia; y Ser cómplice después de la privación de los derechos civiles, según la acusación. Si son declarados culpables, cada uno enfrentará hasta 20 años de prisión. Ambos se declararon inocentes en la lectura de cargos que tuvo lugar el miércoles 25 de octubre, y cada uno fue liberado tras pagar una fianza de $500,000.

Los fiscales federales dijeron en una carta de fianza que Spota y McPartland “acordaron ocultar el rol de Burke en el asalto a Loeb y obstruir e intentar obstruir la investigación federal para proteger a Burke”.

Usaron amenazas e intimidación

Los fiscales federales dijeron que los dos hombres fueron acusados ​​de “usar amenazas de intimidación y persuasión corruptas para presionar… a los testigos, incluidos los coconspiradores, para no cooperar con la investigación federal, para proporcionar información falsa, incluidos testimonios falsos bajo juramento, y para retener información relevante” a los investigadores federales”.

Las acusaciones y la decisión de dejar el cargo abruptamente, ponen fin a los casi casi 16 años que Spota estuvo en el cargo, que él lo asumió prometiendo luchar contra la corrupción.

Ordenes de restricciones

Leonard Wexler, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, en Central Islip, ordenó en la comparecencia que Spota y McPartland no se contactaran entre sí, sin la presencia de sus abogados en los asuntos de la acusación, y que no se pusieran en contacto con ningún testigo.

El juez dijo que un tercero, acordado por los fiscales y abogados defensores, tiene que participar en cualquier trabajo común en conjunto en la oficina del fiscal del distrito por Spota y McPartland.

Esas restricciones hacían imposible que Spota permanezca en el cargo, dijeron los abogados. “Ciertamente creo que es la decisión correcta”, dijo Dan Russo, abogado defensor. “Probablemente debería haberse ido antes. Ha hecho daño a algunas buenas personas [que todavía están en la oficina], y eso es desafortunado”, dijo Russo, según el Newsday.