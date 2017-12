Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Recientemente ocurrieron dos eventos significativos en nuestra villa, que me emocionaron mucho. El primero fue el domingo 20 de agosto cuando fui uno de los miles de fieles que llenaron la iglesia Nuestra Señora de Loreto, para recibir al nuevo Cardenal de El Salvador José Gregorio Rosa Chávez, durante su visita histórica a Long Island.

El Cardenal Rosa Chávez hizo historia en junio pasado, cuando el Papa Francisco I lo convirtió en el primer Obispo Auxiliar en ser nombrado Cardenal de El Salvador. Fue invitado a Long Island por el reverendo John Barres, Obispo de la Diócesis de Rockville Centre y líder espiritual de más de 1.5 millones de católicos en Long Island.

Durante el servicio en Nuestra Señora de Loretto no pude dejar de sentir la tremenda efusión de fe y amor que, creo yo, mostró el verdadero rostro de la comunidad salvadoreña y latina de Long Island, no la que está definida por los pandilleros que también a menudo obtienen los titulares de la prensa.

Aquí en Hempstead tenemos tantos residentes maravillosos, provenientes de El Salvador e hijos y hasta nietos de salvadoreños, que constituyen una parte importante de nuestra diversidad étnica y que expresan su fe, dedicación familiar y trabajo duro todos los días. Fue emocionante experimentar esta reunión especial y tener la oportunidad de participar con tantos miembros de la comunidad salvadoreña.

Manifestación de paz

El segundo evento fue una Manifestación de Paz el martes 22 de agosto, destinado a mostrar solidaridad y promover la paz en respuesta a la reciente violencia en Charlottesville, Virginia. La reunión fue un esfuerzo de colaboración entre la villa, la Coalición Judío-Negra para la Justicia y la Fiscalía del Condado de Nassau, con la misión de alentar y promover la práctica de la paz entre todas las líneas religiosas y étnicas.

Fue un privilegio ser acompañados por miembros del clero y líderes comunitarios, cuyos mensajes inspiradores hablaban en contra del odio y la violencia, para promover la paz, el amor y la unidad en su lugar.

La Galardonada de la semana

Me complace de manera especial reconocer a Vanessa Hernández como la Galardonada de la Semana. Durante el año pasado y medio, Vanessa ha trabajado en la villa como una asistente personal, como líder de nuestro grupo de trabajo en la villa, del personal y del director de publicidad. Realiza sus deberes con el mayor cuidado y diligencia, y ha sido un placer tenerla como parte de mi administración. Su agradable personalidad y su sonrisa ayudan a alegrar nuestra oficina todos los días.

Nacida y criada en Hempstead, Vanessa es de origen salvadoreño. Graduada de la Escuela Secundaria de Hempstead en el 2012, ella es el primer miembro de su familia en recibir un título universitario, tras recibir un “Major” en Ciencias de Justicia Criminal del Nassau Community College. Este otoño, regresará al St. Joseph’s College en Brooklyn para continuar su educación mientras persigue un título de licenciatura en Justicia Criminal. En última instancia, Vanessa está interesada en una carrera como investigadora criminal y en trabajos social para niños en los centros de violencia doméstica. Afortunadamente, Vanessa continuará trabajando a tiempo parcial para la villa, mientras asista al St. Joseph’s College.

Le deseamos a Vanessa la mejor de las suertes en sus actividades educativas y la felicitamos por ser nombrada una de las Mejores de Hempstead.

Sinceramente,

Don Ryan

FOTO

Vanessa Hernández.