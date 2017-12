En audiencia sobre la MS-13, piden revisar programa de menores refugiados Centroamericanos

Redacción LTH

En una audiencia sobre la MS-13, que tuvo lugar en la Corte Federal en Central Islip el pasado lunes 19 de junio, el Comisionado de Policía del Condado de Suffolk, Timothy Sini, dijo que para evitar que la pandilla siga reclutando a niños refugiados de Centroamérica en Long Island, el Congreso debería “echar un vistazo al programa de menores no acompañados”, para asegurarse de que está siendo “implementado de manera responsable”.

“Tenemos la obligación legal y moral de colocar a estos niños en nuestras comunidades”, dijo Sini, pero debemos asegurarnos de que se haga correctamente, según lo reportó el diario Newsday.

La comunidad local “no tolerará actos terroristas por parte de estos miembros del MS-13”, dijo Sini. “Estamos en guerra con estas violentas bandas callejeras”.

Convirtiéndose en pandilleros

Thomas Krumpter, el Comisionado de Policía del Condado de Nassau, dijo que el flujo de menores no acompañados de Centroamérica hacia Long Island es un problema porque MS-13 ha reclutado a algunos de ellos. Dijo que de 41 miembros de la MS-13 acusados ​​la semana pasada por cargos como conspiración y asesinato, 19 de ellos habían ingresado al país como menores no acompañados.

Él hizo hincapié en que no todos los menores refugiados son miembros de pandillas, “pero un número significativo se están convirtiendo en pandilleros”. Dijo que se necesita más monitoreo de los menores no acompañados.

Su departamento ha identificado a 712 miembros de la pandilla en Nassau, de los cuales 345 están activos.

Un “campo de asesinatos”

Por su parte, el Congresista Peter King dijo que la mencionada pandilla ha convertido a Long Island en un “campo de asesinatos”, y pidió un “esfuerzo a gran escala para destruir y poner fin a la tiranía” causada por esa organización delictiva.

“De muchas maneras han convertido a las comunidades de inmigrantes en un campo de asesinatos”, dijo King en la audiencia del Subcomité de Contraterrorismo e Inteligencia del Congreso de EE.UU., sobre la brutal pandilla vinculada a seis homicidios en Long Island, desde septiembre del 2016, aunque se sospecha de otros más.

Los “tres puntos cruciales” de la MS-13

Ángel M. Meléndez, un Agente Especial del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que la MS-13 fue responsable de 11 asesinatos en Long Island en el último año. Y agregó que con el fin de “desbaratar y desmantelar” a la MS-13 hay “tres puntos cruciales” que saber sobre la banda.

En primer lugar, la pandilla explora “caminos ilícitos” en Centroamérica para promover su violenta misión de violar y matar, dijo Meléndez.

En segundo lugar, la MS-13 está “aumenta su membresía a través del reclutamiento”. La pandilla, dijo, se aprovecha de la vulnerabilidad de los niños inmigrantes.

Tercero, la “MS-13 no puede sobrevivir sin dinero”, dijo Meléndez. La pandilla tiene una “sofisticada red financiera que apoya actividades nefastas” a través de la prostitución, la extorsión y la recaudación de cuotas.

La reacción de los defensores

Como era obvio, la reacción a las declaraciones de las autoridades no se hizo esperar, en especial de los defensores de los inmigrantes.

“Combinar la juventud inmigrante con la violencia de pandillas es errónea”, dijo Maryann Slutsky, Directora Ejecutiva de Long Island Wins, agregando que el problema de la violencia relacionada con las pandillas en nuestras comunidades deben solucionarse “sin criminalizar a nuestros jóvenes y convertirlos en una máquina de deportación draconiana”.

“No podemos forzar y deportar nuestra salida de esto. Mucho más es necesario. Nuestras comunidades locales necesitan ser apoyados por invertir en puestos de trabajo y educación, en lugar de demonizar a los inmigrantes y crear más miedo”, señaló.

Por su parte, Martha Maffei, Directora Ejecutiva de SEPA Mujer, declaró: “Cuando nuestras comunidades están sufriendo, debemos levantarnos y luchar contra ellas, nuestras comunidades están siendo atacadas, no sólo por la violencia de las pandillas, sino también por la retórica anti-inmigrante de nuestros propios representantes”.

Y agregó: “Si nuestros funcionarios electos quieren servir, proteger y representar a la comunidad de Brentwood y Central Islip, entonces deben trabajar con los mismos residentes que son las propias víctimas y que siguen aislando y marginando”.