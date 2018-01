En camino a celebrar el 375 Aniversario de la Villa de Hempstead

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Espero que sus fiestas de fin de año hayan estado llenas de abundante alegría y felicidad. Mientras que los recuerdos del 2017 permanecerán en nuestras mentes por un poco más de tiempo, el comienzo del Año Nuevo 2018 trae una renovada sensación de resolución y la posibilidad de mayores oportunidades en los próximos 12 meses.

Para la Villa de Hempstead, el 2018 promete ser muy especial ya que marca el 375 aniversario de nuestra fundación. Para aquellos de ustedes que no estaban al tanto, los orígenes de la Villa de Hempstead se remontan al 13 de diciembre de 1643, cuando los representantes de los habitantes originales de Long Island, liderados por Sachem Tackapousha del grupo Marsapeag, firmaron un acuerdo con el Reverendo Robert Fordham y John Carman. El acuerdo estipulaba condiciones para el uso de 64,000 acres en el área central de Long Island, donde se sentaron los colonos ingleses.

Para reconocer esta ocasión trascendental en el 2018, un comité liderado por el Dr. Sedgwick Easley está trabajando arduamente, para desarrollar un increíble programa de eventos mensuales, que están programados a comenzar desde febrero y culminarán en una gran celebración a fines de septiembre.

Una cápsula del tiempo

Según el Dr. Easley, las actividades en las obras incluyen renombramientos honorarios de las calles, visitas históricas a pie, una cápsula del tiempo y más.

Otro emocionante componente del 375º aniversario involucra el lanzamiento de La Villa de Hempstead, el 19 de marzo, un libro sobre la historia de la villa que fue escrito por el historiador Reine Bethany, que contiene un prólogo que tuve el privilegio de contribuir. El libro es parte de la serie Images of America, producida por Arcadia Publishing. Su lanzamiento y la firma se incluirán entre las festividades del 375° aniversario.

Para ayudar a correr la voz de las celebraciones, la información de los eventos se difundirá a través del sitio web de la villa (www.villageofhempstead.org), y una serie de plataformas en las redes sociales durante todo el año. También se enviará literatura impresa por correo y se publicará en lugares de toda la villa, para promover aún más los diversos eventos y actividades. Los animo a que se unan a nosotros mientras celebramos nuestro 375° Aniversario y esperamos participar en todas las maravillosas actividades planificadas en los próximos meses.

Homenaje anual al Dr. MLK

También quería llamar su atención sobre nuestro homenaje anual y desfile al Dr. Martin Luther King, Jr., que se realiza en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas. Se llevará a cabo el lunes 15 de enero, a partir de las 9:00 a.m. El Kennedy Memorial Park, 335 Greenwich Street, servirá como el punto de partida del desfile que terminará en la Miracle Christian Center, en el 334 Fulton Avenue, donde se realizará una breve ceremonia que incluirá un discurso inaugural de la Pastora Charlena Hamlin Croutch, de la iglesia Refuge Citadel of Hope, en Roosevelt.

Finalmente, estoy muy agradecido de ser Alcalde de una comunidad que es el único lugar al que alguna vez he llamado hogar. A pesar de los continuos desafíos que existen a nuestro alrededor y de los cambios que la Villa de Hempstead ha presenciado a lo largo de sus 375 años de historia, estoy seguro de que los mejores días de la Villa de Hempstead aún están por llegar.

Deseo a cada uno de ustedes un bendecido y Feliz Año Nuevo.