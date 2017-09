Escolares en Long Island denuncian que fueron injustamente relacionados con la MS-13

Redacción LTH

“Vine a Estados Unidos debido al problema de las pandillas, porque en El Salvador me amenazaron que si no me unía a ellos, iban a golpearme”, dijo el estudiante inmigrante del décimo grado, quien ha sido suspendido de la Escuela Secundaria Bellport, Nueva York, por supuestamente hacer un hacer señas de la pandilla mientras se ponía una gorra de béisbol.

El joven refugiado, que llegó hace menos de un año, dice que él sólo se estaba ajustando y que había usado una camiseta de los Chicago Bulls —también prohibida por la escuela— sin saber lo que significaba.

“Ahora mismo, me siento muy triste. Si soy expulsado y deportado, estaría en peligro”, dijo el estudiante que tiene dos trabajos, en la construcción durante el día y en un restaurante por la noche, según un reportaje del diario Newsday.

El joven, que junto con su familia ha preferido mantenerse en el anonimato por su condición migratoria, pertenece a un grupo de tres jóvenes inmigrantes centroamericanos que, según ellos, han sido acusados ​​erróneamente de ser miembros de MS-13 y fueron suspendidos de la Escuela Secundaria Bellport, por usar ropa prohibida con insignias del Chicago Bulls o hacer signos de mano relacionados con la pandilla.

Suspendidos hasta noviembre

Las suspensiones fueron ordenadas entre mediados de abril y principios de mayo y se han extendido hasta noviembre.

Peter Brill, un abogado de defensa criminal que está tratando de revertir las suspensiones de alrededor de 6 meses, dijo que las acciones disciplinarias se basaron en gran parte por la información errónea del Departamento de Policía de Suffolk, entregadas al Distrito Escolar South Country.

Las acusaciones se dan en medio de una preocupación generalizada por los asesinatos cometidos presuntamente por miembros de la MS-13, incluyendo el asesinato de cuatro jóvenes hispanos —dos de los cuales asistieron a Bellport High School— y la infiltración de las pandillas en las escuelas para reclutar a nuevos asociados.

“Parece que el distrito escolar de South Country se ha involucrado en un modelo de discriminación contra los estudiantes que han venido a este país como refugiados o indocumentados”, dijo Brill.

Por violar código de conducta

Según las cartas enviadas por el distrito a los padres de los adolescentes, los estudiantes recibieron suspensiones escolares por violar el código de vestimenta y participar en conductas prohibidas.

Uno de los suspendidos es un inmigrante guatemalteco de 15 años que asistía al noveno grado, él fue suspendido por “usar ropa que contenía los símbolos / logotipos de Chicago Bulls” que, según el distrito, están “asociados con la pandilla”.

Otro suspendido fue un inmigrante de 16 años de El Salvador, del noveno grado, por “involucrarse en comportamientos relacionados con las pandillas” y “hacer señales (de las pandillas) en los pasillos”. Un inmigrante salvadoreño de 18 años de edad, en el décimo grado, también fue suspendido por “presunta afiliación a las pandillas” y “hacer signos de las pandillas”.

Los miembros de la pandilla MS-13 utilizan una variedad de símbolos hechos con las manos, incluyendo una en donde los dedos puntiagudos se asemejan a los “cuernos del demonio”, similares a los cuernos encontrados en el logo del Chicago Bulls de la NBA.

Incluidos en una lista

Un cuarto inmigrante, de 20 años, que abandonó la escuela el año pasado, también está representado por el bufete de abogados. Brill dijo que los nombres de los cuatro fueron incluidos en una lista de presuntos miembros de pandillas y asociados que, según el abogado defensor, provenían de la policía de Suffolk.

Justin Meyers, asistente del Comisionado de Policía de Suffolk, dijo que no podía comentar sobre la autenticidad de la lista sin saber los nombres de los estudiantes, aunque es una admisión tácita que la lista existe.

El oficial también dijo que la Policía del Condado de Suffolk proporciona a los distritos escolares información sobre posibles indicios de la actividad de las pandillas o el uso de drogas, pero señaló que: “Lo que hacen los distritos escolares con esa información depende de ellos”.

Distrito escolar niega acusaciones

El superintendente de escuelas de South Country, Joseph Giani, emitió una declaración diciendo que no podía discutir “ninguna situación específica de los estudiantes” debido a la ley federal, pero dijo que “en general, el distrito niega vigorosamente tales acusaciones”.

Giani agregó que el distrito y su junta de educación están “comprometidos a proveer un ambiente educativo que promueva respeto, dignidad e igualdad”. Sin embargo, dijo que la política del distrito provee “una variedad de posibles respuestas disciplinarias y el distrito tiene una tolerancia cero al comportamiento relacionado con las pandillas”.

El Código de Conducta del Distrito Escolar Central de South Country prevé la amenaza de las pandillas, especificando artículos prohibidos en su código de vestimenta, tales como “medallas, medallones, joyas con símbolos de pandillas”, “el uso de cualquier elemento que contenga el lenguaje o símbolos promoviendo o apoyando la violencia” y “usar cualquier combinación de ropa que la policía lo relaciones con una pandilla”.

Una alerta roja sobre la policía y las escuelas

En el distrito de South Country, que está formado por Brookhaven, Bellport y East Patchogue, los jóvenes y sus familiares dicen que fueron etiquetados como pandilleros sin ser advertidos sobre qué evitar, disputando uno de los anuncios de la suspensión que dice que los estudiantes habían sido advertidos acerca de las vestimentas.

El joven de 15 años dijo que llevaba una camiseta de los Chicago Bulls que pertenecía a su padrastro, porque no podía encontrar ropa limpia ese día. “Me dijeron que eso significaba que estaba en una pandilla”, dijo al Newsday.

El joven de 16 años dijo que no estaba haciendo signos de la pandilla, sino haciendo un gesto obsceno a otro estudiante durante una discusión en el pasillo de la escuela. “Estamos siendo acusados ​​injustamente”.

Los estudiantes, todos los cuales estaban inscritos en el programa de Inglés como Segunda Lengua, y sus padres dicen que han sido suspendidos en lugar de ofrecerles una instrucción alternativa.

Irma Solís, directora del capítulo del condado de Suffolk de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, dijo que las suspensiones son una alerta roja sobre las escuelas y la colaboración policial, argumentando que el código de conducta “es muy vago… Y da a las escuelas y a los oficiales [de policía de la escuela] y los guardias de seguridad la discreción de escoger quién está en violación” de las normas.