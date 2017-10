Finalmente el ex legislador Roger Corbin cumplirá condena de prisión

Redacción LTH

La justicia tarda, pero llega. Cinco años después de haber sido hallado culpable por corrupción, Roger Corbin, el ex Legislador del condado de Nassau, se entregó a las autoridades el pasado lunes 17 de julio, para comenzar a cumplir una condena de prisión por fraude y soborno.

Corbin, de 70 años, se entregó después de que el Tribunal de Apelaciones más alto del estado declinó escuchar su caso. Él cumplirá una sentencia de 2 años a 6 años de prisión, por aceptar sobornos y por mala conducta oficial.

Recientemente, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York declinó escuchar las apelaciones de los coacusados ​​de Corbin, Patrick Williams, otro ex legislador demócrata del condado, y Neville Mullings, quien dirigió la North Hempstead Community Development Agency.

Williams, de 69 años, se entregó la semana pasada para comenzar su sentencia de 1 año de cárcel, tras una condena por conspiración.

En el 2012, un jurado del Condado de Nassau condenó al trío por cargos derivados de una acusación del 2010, en donde se decía que ellos manipularon un proyecto para revitalizar el centro de New Cassel —que nunca se realizó— a un desarrollador inmobiliario dispuesto a “pagar para recibir”, vendiendo derechos de exclusividad falsos a un banco, y robar más de $150,000 en fondos públicos.

Sentenciados hace 3 años

En el 2014, el Juez Alan Honorof, quien ahora está en el Tribunal de Reclamaciones, sentenció a los tres hombres. Un tribunal menor de apelaciones había concedido suspender las tres sentencias, mientras que consideraba las apelaciones por separado de los acusados, que estaban libres bajo fianzas.

Pero en enero, ese tribunal de apelación confirmó las tres condenas, diciendo que, en cada caso, las pruebas habían sido suficientes para probar la culpabilidad de los acusados ​​más allá de una duda razonable.

Corbin había cumplido anteriormente una pena de prisión federal por eludir los impuestos sobre los pagos que obtuvo de un inversionista inmobiliario por el mismo caso.