Hispanos siguen aumentando en Long Island, más en Suffolk

Redacción LTH

En un fenómeno social y económico que ha sido evidente desde principios del presente siglo, el crecimiento de la comunidad hispana en Long Island sigue en ascenso, en tanto que la población blanca en la isla disminuyó, de acuerdo a un análisis de la Asociación Long Island publicado esta semana.

El informe resalta que los hispanos y los asiáticos, en particular, han impulsado el cambio demográfico a medida que se establecieron en gran número en Long Island, además de sus nuevas generaciones nacidas aquí, compensando los descensos de las muertes y la migración hacia otros lugares fuera de la isla o del estado.

Los blancos van en descenso

El análisis, basado en las estimaciones demográficas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos del 2016, indica que la población blanca no hispana de Long Island ha caído por debajo del 65 por ciento de la población total, por primera vez desde que el Censo comenzó a recolectar datos en el condado en 1800. Desde aquel tiempo, los blancos constituyeron la gran mayoría de la población de Long Island, siendo el 97 por ciento de la población hasta 1930.

Y aunque la vasta mayoría blanca ha disminuido lentamente a lo largo de las décadas, disminuyendo 9.5 puntos porcentuales, al 88.7% en 1980, es a partir de los 1990’s que la población blanca ha disminuido y la población de las minorías étnicas ha aumentado, siendo hoy en día el 35% de la población total, la mitad de los cuales son hispanos, según las cifras del Censo.

Migración y menos nacimientos

Entre 1990 y 2000, la población blanca no hispana disminuyó de 84.1% del total a 76.4%. En el 2010, la población cayó a 68.1% y en los seis años desde entonces se redujo a 64.7% en el 2016. Además, la población asiática ha crecido significativamente en el condado de Nassau y la población hispana está aumentando en el condado de Suffolk, según el estudio.

El descenso en el porcentaje de la población de blancos no hispanos en Long Island se ha producido, en gran medida, debido a la migración a otros estados y el declive natural (menos nacimientos en relación con las muertes), lo que ha llevado el número de residentes blancos no hispanos de un máximo de 2’422,183 en 1970 a 1’845,604 en el 2016, una disminución de 23.8%.

Hispanos aumentaron 4 veces

Otro factor importante en la disminución del porcentaje de blancos no hispanos ha sido el aumento de las poblaciones minoritarias, principalmente los hispanos. Entre 1980 y 2016, la población hispana aumentó cuatro veces, pasando de 101,975 a 512,320, un 423% más. Los hispanos representaban el 3.9% de la población total de Long Island en 1980, pero ahora son el 18% en 2016.

Y entre los hispanos, el aumento más significativo ha tenido lugar en Suffolk. Los hispanos representaban el 4.3% de la población total de Suffolk en 1980, pero ahora son el 19% en el 2016, haciendo que de cada 5 residentes de Suffolk 1 sea hispano, siendo 284,000 de los casi 1.5 millones de habitantes en ese condado.

Mayor crecimiento en Suffolk

Lo anterior hace que haya más residentes hispanos en el condado de Suffolk que en cualquier otro condado suburbano en el estado de Nueva York, solo detrás de los condados de Manhattan, Queens, Kings y el Bronx en la Ciudad de Nueva York. Mientras que el condado de Nassau tiene la séptima población más grande del estado.

En el caso del condado de Nassau, en el 2010 eran un total de 195,355 residentes, representando el 14.6% de la población. En el 2016 aumentaron a 228,388, con lo cual son el 16.8% de la población total.