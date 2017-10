Injusticia racial en las detenciones policiales en Long Island

Los récords policiales en Long Island muestran que los hispanos y afro-americanos detenidos en la isla, tienen casi 5 veces más la probabilidad que los blancos, de ser arrestados por cargos criminales serios después de una parada de tráfico.

Redacción LTH

Lo que para algunos no es un secreto, pues lo han experimentado en persona o lo saben a través de sus familiares y conocidos, un estudio revela que, en la última década, los negros, hispanos y otras minorías de Long Island tenían más probabilidades que los blancos de ser detenidos por la policía y terminaron tras las rejas, tras ser detenidos en una parada vehicular —lo que es equivalente al “detener y registrar” que existe en la Ciudad de Nueva York—, según lo revela una investigación del diario Newsday.

En este contexto, miembros de las minorías étnicas en Long Island fueron arrestados casi cinco veces más que los blancos por crímenes similares, de acuerdo con un análisis de los registros policiales y judiciales entre los años 2005-2016.

Una proporción de 5 a 1

Así, por un arresto de cada 1,000 blancos en Long Island, hubo un promedio de 4.73 arrestos de cada 1,000 NO blancos, según los registros policiales. E igualmente preocupante es que dicho patrón racial es similar entre los que terminaron acusados que terminaron en la cárcel —o incluso deportados.

En su estudio, Newsday revisó más de 100,000 casos de Long Island que involucran los principales cargos que resultan de las paradas vehiculares, en su mayoría, como resistencia al arresto, obstrucción de la administración gubernamental, ingreso ilegal y una serie de delitos relacionados con la posesión de drogas.

El análisis comparó el número de detenciones que involucran a blancos y no blancos (negros, hispanos, asiáticos / indios y otros) con la población total de Long Island reportada por la Oficina del Censo de Estados Unidos. Durante el tiempo analizado, del 2005 al 2016, los blancos constituyeron un promedio del 73 por ciento de la población de Long Island, y los no blancos el 27 por ciento. Pero los arrestos y convicciones fueron proporcionalmente inversos, según el estudio.

Arrestos por “sospecha razonable”

Si bien los datos del estado no detallan cómo fue arrestada una persona, la policía de Long Island dice que estos tipos de cargos son, en su gran mayoría, el resultado de las detenciones de tránsito. Como explicó el Comisionado de Policía de Suffolk, Timothy Sini, estos se deben a que la mayoría de las personas “conducen en el condado de Suffolk, a diferencia de la Ciudad (de Nueva York), en donde menos personas conducen”.

La policía dice que estos arrestos se basan en causas legalmente permisibles o bajo la discreción de “la sospecha razonable” de los oficiales. Según la ley, la policía puede usar su discreción para detener, interrogar y posiblemente registrar a los sospechosos —y sus vehículos— si creen que se ha cometido un delito.

Barrios latinos “puntos calientes”

Los oficiales, que conducen solos en las patrullas, a menudo enfocan su atención en los “puntos calientes” —que se encuentran generalmente en los vecindarios de las minorías de Long Island, como esquinas, espacios abiertos o edificios—, en donde hay más denuncias de delitos, según explican los oficiales.

Pero los críticos dicen que muchos arrestos son causados por infracciones de tráfico menores, como una luz del freno defectuosa, que pueden convertirse rápidamente en cargos más graves que afectan a los no blancos en proporciones injustas. Si bien los conductores blancos pueden recibir una advertencia o una multa de tráfico, los críticos y las estadísticas dicen que los no blancos son más propensos a enfrentar cargos por delitos más graves.

Es una discriminación racial

Frank Torres, ex presidente de la Asociación de Abogados Hispanos de Long Island, y otros críticos señalan casos recientes de las prácticas policiales de “detener y registrar”, algunos captados en video, que ilustran lo que ellos dicen es una práctica de discriminación racial que existe desde hace años en Long Island.

“Bastante a menudo oigo decir, esto no le pasaría a una persona blanca no latina”, dice Torres. “Los agentes detienen el carro de alguien por algo de poca importancia: una luz trasera rota, un faro que no funciona o algo de esa naturaleza. En caso contrario, el oficial puede apartar la vista, por así decirlo, y no molestarse, pero cuando ven que (quien conduce) es una persona de color o latina, esa es la base para detenerlos… e invariablemente hace bolas de nieve” —es decir comienzan por algo simple y terminan aumentando los cargos por crímenes más graves, lo que es peor aún si quien maneja es un inmigrante indocumentado.

La diferencia en la marihuana

Los estudios del gobierno a nivel nacional muestran poca diferencia en el uso de marihuana entre los blancos y no blancos. Sin embargo, la tasa de arrestos por posesión de marihuana en Long Island es casi cuádruple para las minorías que para los blancos —de cada 5 arrestos por 10.000 blancos, hay 20 arrestos por cada 10,000 no blancos, según los registros.

Y cuando se trata de arrestos por drogas por tener heroína, cocaína y pastillas ilegales (“posesión de sustancias controladas”), los no blancos fueron acusados ​​abrumadoramente de un delito grave, mientras que los blancos generalmente enfrentan un cargo menor con muchas menos posibilidades de ir a la cárcel.

Los hallazgos del estudio

Un patrón racial para todos los delitos de Long Island. En el condado de Suffolk, en la última década, los no blancos representaron el 25% de la población, pero fueron el 53% de todos los arrestos por delitos graves. Del mismo modo, en Nassau, los no blancos constituían el 30% de la población, pero el 67% de todos los arrestos por delitos graves.

Una disparidad racial sobre quién va a la cárcel. A pesar de las pautas de la ley para para que las sentencias sean consistentes (sin importar la raza del acusado), los no blancos en Long Island terminaron tras las rejas mucho más que los blancos. En Nassau, por ejemplo, el 70 por ciento de las personas no blancas condenadas por delitos graves fueron a prisión, en comparación con el 42 por ciento de los blancos. Los críticos dicen que los delincuentes blancos por drogas, especialmente aquellos con abogados privados, se benefician de ciertos tribunales y métodos de sentencia que favorecen la rehabilitación en lugar de la encarcelación.

Las minorías y la marihuana. La posesión de marihuana, uno de los delitos más comunes del “detener y registrar”, aumentó el año pasado a su nivel más alto en más de una década en Long Island. En Nassau, los negros y los hispanos conformaron el 60 por ciento de los arrestos por posesión de marihuana, el doble de su porcentaje de la población.

Las discrecionalidad de la policía en ciertos delitos. En Long Island existe un fuerte patrón racial respecto a los cargos criminales, como la resistencia al arresto y la obstrucción de la administración gubernamental, que los críticos dicen depende demasiado de la discreción de la policía. Por ejemplo, mientras que los negros y los hispanos de Suffolk representan alrededor de un quinto de la población, representaron, en la última década, más de la mitad de todos los cargos de arresto por resistencia. Mientras que los no blancos representan menos de un tercio de la población de Nassau, representan casi dos tercios de los cargos de obstrucción.

Poca información y revisión de las irregularidades. La mayoría de las autoridades de Long Island admiten que rara vez controlan los patrones raciales en los arrestos y los resultados judiciales, a pesar de que es recomendado por expertos. Durante seis años, la policía del condado de Nassau, por ejemplo, no informó adecuadamente al estado sobre la cantidad de hispanos arrestados.

Los expertos ven un prejuicio

Este patrón de arrestos refleja una historia de dos sistemas de justicia diferentes en Long Island, según la raza, de acuerdo a algunos expertos.

“Las anécdotas que hemos escuchado aquí en Long Island, así como algunos de los datos que hemos podido analizar con el tiempo, han indicado que, de hecho, hay algún tipo de prejuicio racial y étnico en la vigilancia policial en la isla”, dice Jason Starr, ex director de los Capítulos de Nassau y Suffolk de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y presidente del Comité de Derechos Civiles de la Asociación de Abogados del Condado de Nassau.

Delores Jones-Brown, profesora de derecho en el John Jay College of Criminal Justice de CUNY y directora fundadora de su Centro sobre Raza, Crimen y Justicia, dijo que las cifras de Long Island sugieren que “están teniendo lugar objetivos raciales”.

“Desproporcionadamente son las personas negras e hispanas las que están siendo arrestadas por delitos de bajo nivel, que luego se convierten en antecedentes penales que pueden perjudicar sus oportunidades de trabajo y oportunidades de vida en el futuro”, dijo ella.