La nueva ley de impuestos de los Republicanos y Trump será un terremoto económico para Long Island

Entre gallos y medianoche, con toda la intención de aprobarlo a como dé lugar, el proyecto de ley de impuestos republicano aprobado por el Senado de Estados Unidos, es la reforma más radical del código tributario en más de 30 años y no sólo otorga los mayores recortes de impuestos a las corporaciones multinacionales y los ricos, sino que –en el otro lado de la moneda– tendrá un efecto devastador para la clase media y trabajadora, y también será un “terremoto económico” para Long Island.

Redacción LTH

El Senado aprobó el paquete impositivo de $1.5 trillones (millones de millones) justo antes de las 2 a.m. del sábado 2 de diciembre, por un estrecho margen de 51 a 49 votos, con todos los republicanos votando a favor y todos los demócratas en contra.

“El plan fiscal va a ser devastador para Nueva York, como lo es para todos los estados en los que tiene familias de clase media y trabajadoras, porque todo se centra en un recorte de impuestos para los ricos”, dijo Andrew Cuomo, el Gobernador de Nueva York.

“Para colmo de males, hay disposiciones especiales que son un asalto dirigido al corazón económico de Nueva York, California y otros estados francamente demócratas, que es la eliminación de la deducción fiscal estatal y local”, agregó.

Será “un shock sísmico”

Y para tener una idea de cómo afectará a los contribuyentes de la isla y a nuestra región, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y la Asociación de Long Island (LIA), dijeron que los economistas han estimado una caída del 10 al 20 por ciento en el valor de las viviendas sin deducciones del impuesto a la propiedad, que es uno de los ejes centrales del proyecto de ley y el que afectará directamente a los dueños de casas.

Y la LIA, el grupo empresarial más grande de la región, estima que Long Island perdería $2.7 mil millones si se eliminara la deducción.

Asimismo, el proyecto de ley también podría el efecto de forzar una reducción en el gasto y los presupuestos de los distritos escolares, para evitar aumentar los impuestos a la propiedad, según Laureen Harris, presidente de la The Association for a Better Long Island, un desarrollador de $20 mil millones y un cabildo inmobiliario.

“Con la aprobación de esta legislación tributaria, la vida tal como la conocemos terminó en Long Island”, dijo Harris. “Si los distritos escolares y el gobierno local creen que será un negocio como siempre bajo esta propuesta de impuestos, se enfrentarán a un shock sísmico”.

Una reforma radical

El proyecto de ley es la reforma más radical del código tributario, en más de 30 años, y otorga los mayores recortes de impuestos a las grandes empresas y los ricos. Mientras que ofrece modestas desgravaciones fiscales al resto de los contribuyentes, perjudicando a las grandes mayorías.

Y al igual que los otros críticos, los representantes de Nueva York en el Congreso condenaron el proyecto de ley aprobado por los republicanos del Senado, argumentando que perjudicará financieramente a los contribuyentes de Long Island, que ya no podrán descontar por completo sus impuestos a la propiedad.

“En mi larga carrera en la política, no he visto una legislación más regresiva, tan desprovista de fundamentos, tan inadecuada para la condición del país, tan alejada de la realidad de lo que el pueblo estadounidense necesita”, dijo en Twitter Charles Schumer, uno de los dos Senadores que representa a Nueva York, la madrugada del sábado 2 de diciembre.

Atroz estafa de impuestos

Schumer, el líder de la minoría en el Senado, y Kirsten Gillibrand, la otra Senadora de NY, dijeron que recibieron el proyecto de ley de 500 páginas, que incluía revisiones manuscritas, solo horas antes de la votación del viernes por la noche.

Los republicanos del Senado rechazaron una propuesta de Schumer de posponer una votación hasta el lunes 4, para que los senadores puedan tomar el fin de semana y poder revisar el proyecto de ley.

“En medio de la noche, los republicanos aprobaron su atroz estafa de impuestos. No tuvimos tiempo para leer las casi 500 páginas de notas garabateadas parcialmente a mano, a diferencia de los lobistas que sabían lo que estaba en el proyecto de ley antes que nosotros”, dijo Gillibrand en Twitter la madrugada del sábado.

“Toda la terrible experiencia fue un golpe ensordecedor para nuestro proceso democrático. Este proyecto de ley fue diseñado para tomar (del bolsillo) de todos los estadounidenses y dárselos a los CEOs y corporaciones más ricas”, agregó.

Falta la reconciliación de los dos proyectos

El proyecto de ley del Senado aún debe reconciliarse con el proyecto de ley de impuestos aprobado por la Cámara de Representantes el mes pasado. Un voto para mover el proyecto de ley a un comité conjunto se movió hasta el lunes por la noche, para reconciliar cualquier diferencia entre las versiones de la Cámara y el Senado.

Peter King, uno de los Congresistas de Long Island, dijo que planea votar en contra de enviar el proyecto de ley a un comité de conferencia para que se reconcilie, y que votará en contra del proyecto de ley final en su forma actual. Y dijo que es poco probable que la deducción del impuesto a la propiedad se reintroduzca, porque se eliminó en las versiones de la Cámara y del Senado.

“Esto realmente dañará Nueva York, Long Island y el noreste, y potenciará a otras partes del país “, dijo King. “Mi intención es votar en contra de enviarlo al comité. Prefiero que muera en lugar que se promulgue”.

King dijo que Long Island ya contribuye con $23 mil millones en impuestos al resto del país y recibe menos de lo que contribuye.