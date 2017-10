La otra cara del “Sueño Americano”, recibiendo ayuda para sobrevivir

Redacción LTH

Para los inmigrantes que han vivido en la pobreza en sus países nativos, el sólo llegar a los Estados Unidos les parece un sueño. Pero no es el mítico “Sueño Americano”, porque aun cuando están viviendo en la “Superpotencia Planetaria”, aún siguen viviendo en la pobreza, porque lo que ganan de sus salarios no les alcanza para vivir.

Silvia Menjívar, por ejemplo, pedía prestado dinero para comprar pañales y ropa para sus cuatro hijos, porque, según relató a un diario local, los ingresos de su trabajo en una fábrica no siempre le alcanzan para pagar los gastos familiares.

La historia tampoco es diferente para Julio Galicia, de 32 años, y su esposa, Ángela Ramírez, de 28 años, quienes viven en Brentwood con sus tres hijos. Él puede ganar hasta $700 por semana arreglando jardines durante el verano, pero sus ingresos pueden reducirse a la mitad en el invierno, cuando complementa su labor eventual de palear nieve con el trabajo como mecánico o “lo que pueda hacer para ganar dinero”.

Estas historias son apenas un microcosmos de la otra cara del “Sueño Americano” que viven las familias inmigrantes de bajos ingresos que, por necesidad, tienen que acudir a la ayuda externa para complementar la obtención de alimentos y otros artículos.

Más allá de los alimentos

En este contexto, los almacenes de distribución de alimentos gratuitos para las familias más pobres —pero que ahora también ayudan, incluso, a las familias de clase media— han sido lugares tradicionales donde se ha ofrecido esta ayuda. Pero ahora, la pobreza es tal, que las necesidades incluso van más allá de la comida.

En el caso de la Sra. Menjívar, la mujer de Islip Central, en el Condado de Suffolk, se sintió aliviada cuando un amigo le contó sobre el Ministerio de la Madre y el Niño (Mother and Child Ministry), un programa recientemente inaugurado en Seaford, en el Condado de Nassau, que además de distribuir comida, también entrega juguetes, ropa y otros artículos para bebés y niños mayores de padres a quienes no les alcanza lo que ganan en sus empleos.

“Soy madre soltera, y realmente me ayuda”, dijo Menjívar al diario Newsday. “Ahora tengo más dinero para pagar el alquiler y comprar más comida”.

Enfocados en niños y bebés

Funcionarios de la Church of St. Jude, la iglesia Episcopal en Wantagh que dirige el programa, creen que el ministerio es el primero de su género en Long Island, que se enfoca en los bebés y niños pequeños.

“Estábamos buscando algo que complementara los esfuerzos existentes de las iglesias que tienen despensas de alimentos”, dijo al Newsday la directora del programa, Barbara Rice Thompson. “Queríamos llenar los espacios en blanco de lo que no estaban enfocándose”.

Rebecca Sanin, Presidenta y Directora Ejecutiva del Health and Welfare Council of Long Island, de Melville, dijo que la mayoría de las despensas de Long Island ofrecen artículos para bebés, aunque ella no está al tanto de otras despensas que se enfocan en los bebés.

El programa semanal comenzó sirviendo a una o dos familias en marzo, pero como la palabra se ha extendido y otras iglesias han referido a los padres a la misión, ahora ayuda es de 12 a 16 familias en un típico jueves, dijo Thompson.

Ropa y artículos de tocador

Las estanterías en el sótano de St. Michael y All Angels Episcopal Church —donde St. Jude alberga el ministerio— están llenas de pañales, toallitas para bebés, tarros de puré de alimentos y ropa infantil donados por los feligreses de St. Jude y otros.

Después de que los clientes dijeron que necesitaban ropa para sus hijos mayores, el ministerio comenzó a recolectar ropa en tamaños más grandes, así como artículos de tocador para adultos, artículos que por lo usual no ofrecidos en las despensas de comida.

Miriam Reyes, de 34 años y residente en Wyandanch, dijo que solía comprar los pañales más baratos que podía encontrar para su hija de 2 años, a pesar de que le causaban erupciones, porque eso era todo lo que podía pagar.

Las erupciones se fueron cuando empezó a usar los pañales de mejor calidad que le daba la iglesia, dijo Reyes al Newsday.

Mitad que gana es para el alquiler

Reyes es una madre soltera que cría a tres niñas con un sueldo de $250 por semana. La mitad de sus ingresos son para pagar el alquiler mensual de $500 por una habitación en una casa.

Ella es el tipo de cliente que el ministerio está tratando de ayudar, Thompson dijo: Un padre con salarios escasos luchando para llegar a fin de mes en Long Island donde la vida es cara.

“No se puede vivir con un trabajo de salario mínimo”, dijo Thompson.

En el caso de Galicia y su esposa, cuyos hijos tienen 3 meses, 4 y 9 años, se mostraron agradecidos con el ministerio, que les ayuda a obtener alimentos y otros artículos para bebé, que son muy caros para sus limitados ingresos.

“La fórmula para él es muy cara”, dijo Galicia, señalando a Julián, su bebé de 3 meses. “Los pañales son muy caros. Esto me ayuda mucho”.

Los suburbios han absorbido la mitad del crecimiento de la pobreza

Fuente: Zero Hedge

Durante décadas los suburbios, como Long Island, era la concentración más alta de la abundancia en Estados Unidos, y quizás incluso en el mundo entero. Pero algo ha cambiado desde la última década, tanto es así que hay más gente viviendo en la pobreza en los suburbios que en cualquier otro lugar en EE.UU.

Según un nuevo libro, “Places in Need: The Changing Geography of Poverty”, del profesor Scott Allard, de la Universidad de Washington, los suburbios estadounidenses se enfrentan a dificultades económicas en una escala masiva, aunque mal entendida.

A partir del 2014, según el libro, las zonas urbanas en los EE.UU. tenían 13 millones de personas que vivían en la pobreza. Mientras tanto, los suburbios apenas tenían 17 millones.

Pero la Gran Recesión de 2008 ayudó a acelerar gran parte de la pobreza que surgió a principios de los años 2000, según la investigación de Allard.

Los suburbios de las áreas metropolitanas más grandes del país vieron crecer el número de residentes que vivían por debajo de la línea de pobreza en un 57 por ciento entre 2000 y 2015. En conjunto, los suburbios representaron casi la mitad (48 por ciento) del aumento nacional total de la población pobre durante ese período.