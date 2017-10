La policía y la comunidad juntos en el “National Night Out”

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

El martes 1ro de agosto, miles de comunidades de todo el país celebrarán el National Night Out (Día Nacional de la Camaradería Nocturna). Realizado por primera vez en 1984, este programa anual de alcance comunitario promueve las asociaciones entre la policía, la comunidad y la camaradería, para hacer que nuestros vecindarios sean más seguros y lugares más cuidadosos para vivir.

El programa también permite que nuestro departamento de policía y los buenos hombres y mujeres que nos protegen, mejoren su relación con los residentes de la villa, en un ambiente agradable y relajado.

Durante los últimos 34 años, el National Night Out se ha extendido de unas 400 comunidades a más de 16,000, en los 50 estados de la Union, ciudades canadienses y bases militares en todo el mundo, el año pasado. Para el 2017, se estima que unas 40 millones de personas participarán en el evento.

En la Villa de Hempstead estaremos celebrando el National Night Out, con una serie de actividades divertidas para los niños y las familias; así mismo tendremos vigilancia pública en el vecindario y la distribución de información de seguridad pública, a través de más de 30 oficiales de policía, así como miembros de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios. Y entre otras actividades previstas habrá kits de identificación de huellas digitales para los niños, zona de actividad de los niños, D.J., pintura de la cara, refrescos gratuitos, exhibición de vehículos y equipos de la policía y de los bomberos, y mucho más.

El National Night Out se llevará a cabo el martes 1 de agosto, de 5 a 9 p.m., en frente del Village Hall, en 99 Nichols Court (entre Washington Street y Main Street). Para obtener más información, llame al (516) 478-6286. Espero verlos allí para esta reunión de unidad, valiosa para toda la comunidad.

Galardonadas de la semana

El premio al Galardonado de la Semana va para Sharon y Jasmine Richards, quienes recibieron recientemente un Premio de Servicio a la Comunidad, durante nuestra celebración anual del Mes de la Herencia Caribeña-Americana, por sus contribuciones significativas a nuestra villa. Este equipo de madre e hija, de descendencia jamaicana, ha estado contribuyendo con la comunidad desde el 2005, cuando Jasmine tenía 12 años. Actualmente son dueñas y operan Anoz Spa & Fitness “A Touch of the Caribbean”.

Antes de establecer Anoz Spa & Fitness, ellas administraban el Lux Spa Mobile. Todavía hacen servicios móviles y ahora han agregado un componente de la salud y del bienestar a sus servicios, que incluye zumba, meditación, clases del yoga y talleres de inspiración.

Felicitaciones a Sharon y Jasmine por estar entre las mejores galardonadas de Hempstead.

Sinceramente,

Don Ryan