Ley de impuestos: Los que ganan y pierden en Long Island

Se predice que los valores inmobiliarios caerán un 10 por ciento y posiblemente más, debido al tope de $ 10,000 en las deducciones por impuestos sobre la propiedad, ventas e ingresos.

Redacción LTH

Luego que el presidente Trump firme la nueva Ley de Impuestos, los residentes de Long Island se verán forzados a lidiar con un código tributario federal cuya aplicación, según los propios legisladores republicanos —que lo aprobaron— dará como resultado ganadores y perdedores —sobre todo de los últimos.

Long Island en general será un gran perdedor, dicen los líderes empresariales locales, legisladores y economistas, porque la nueva ley elimina la deducción total de los impuestos estatales y locales —razón por la cual cada Congresista que representa a la isla dijo que votará no en la votación final del martes 19 de diciembre, aunque esto no evitará que la versión final del proyecto de 500 páginas, de $1.5 trillones, y sea enviada al presidente Donald Trump para que firme como ley antes de Navidad.

“Si bien puede haber algunos ganadores, la mayoría de los habitantes de Long Island pagarán más impuestos federales, ya que no podrán seguir deduciendo todos sus impuestos estatales y locales”, dijo Kevin Law, Director Ejecutivo de la Long Island Association, la entidad pro empresarial más grande de la isla.

¿Alguien capta el impacto total?

Los grandes y pequeños cambios en el código impositivo, que se encuentran en el complejo lenguaje legislativo del proyecto de ley —y su efecto en los contribuyentes y las comunidades— todavía no son totalmente comprendidos por los legisladores, economistas o contadores. Pero no hay duda que la clase media y la clase trabajadora serán los grandes perdedores.

“Creo que vamos a tener que respirar muy profundamente y hacer lo mejor que podamos a medida que entremos en el 2018”, dijo el Contralor del Condado de Suffolk, John Kennedy.

Así, a menos de dos meses de que se inicie la nueva temporada de Declaración de Impuestos, presentamos una muestra de los ganadores y perdedores que causará la ley en Long Island.

Ganadores

— Las Corporaciones. Henry Schein, la mayor corporación de Long Island que cotiza en la bolsa, pagaba una tasa impositiva efectiva del 28%. Pero el próximo año la tasa corporativa más alta será del 21%, por debajo del 35% que era el tope máximo de la ley anterior. Además, Schein también puede recuperar $937 millones en ganancias en el extranjero a una tasa menor: 15.5% para activos líquidos y 8% para activos líquidos.

— Los contribuyentes más ricos. Nassau y Suffolk se encuentran entre los condados más ricos del estado, y aquellos que ganan $500,000 o más, verán caer sus tasas más altas al 37% del 39.6 %. Los más ricos verán que la exención para sus impuestos sobre el patrimonio se duplicará a $11 millones.

— Familias con niños y enfermedades. Por cada niño, una familia recibirá un crédito fiscal de $2,000, el doble de la tasa actual, y $1,400 serían reembolsables. Y los gastos médicos que superen el 7.5% del ingreso bruto ajustado se pueden deducir para este año y el próximo, pero luego vuelven al 10%.

Alquileres serán preferidos

— Inversores y pequeñas empresas. Se espera que muchas pequeñas empresas e inversionistas de Long Island se beneficien de una deducción del 20% por los ingresos pasados.

— Complejos de apartamentos. Más personas preferirían alquilar una casa que ser dueñas de ellas, para evitar los impuestos estatales y locales sobre sus casas. “Los alquileres pueden volverse más deseables que la propiedad de una vivienda, cuando perdemos algunas de estas deducciones”, dijo Paul Llobell de Great River, presidente del comité legislativo de Long Island Board of Realtors. La Oficina del Censo calcula que, hoy en día, los propietarios ocupan alrededor de 8 de cada 10 unidades de vivienda. Un cambio podría conducir a la construcción de más edificios de apartamentos.

Los Grandes Perdedores de la Ley de Impuestos

— Propietarios de casas. Se predice que los valores inmobiliarios caerán un 10 por ciento, y posiblemente más, dijo Llobell, debido al límite de $10,000 en las deducciones por impuestos sobre la propiedad, las ventas y el ingreso. En toda Nueva York, dijo, el 46 por ciento de los propietarios pagan más de $10,000 en impuestos a la propiedad.

— Compradores por primera vez. “La asequibilidad es primordial para los compradores jóvenes”, dijo Llobell, pero podrían decidir no comprar si no pueden justificar mayores precios e impuestos sobre la vivienda en Long Island, con deducciones en su impuesto federal sobre la renta. En cambio, podrían alquilar o irse de Long Island.

— Jubilados y ancianos. Con una caída en los valores inmobiliarios, muchos jubilados y ancianos tendrán que ajustar sus planes de jubilación si utilizan sus casas como nidos de ahorros, pero resultará que las propiedades inmobiliarias ya no valdrán lo que pensaron que sería, dijo Llobell.

Recortes en las escuelas

— Escuelas y otros distritos impositivos. El límite para descontar los impuestos estatales y locales aumentará la presión para bajar los impuestos sobre la propiedad y el estado, dijo el representante Lee Zeldin (R-Shirley). Donald Leistman, un miembro de la junta de la Association for a Better Long Island, dijo que los distritos escolares y otros distritos (como los de alcantarillados) se verán obligados a realizar recortes, frenar o consolidar los servicios, a medida que los contribuyentes buscan reducir la carga tributaria local.

— Transporte y caminos. Con menores ingresos fiscales locales por la reducción de los valores inmobiliarios, los funcionarios electos buscarán recortes de servicios. “Una de las primeras cosas que recortarán será el transporte”, dijo Marc Herbst, director ejecutivo de Long Island Contractors Association. Eso incluye reparaciones y nuevas carreteras.