Lo que sigue después de anularse las convicciones de Skelos y Silver

NY1N / Redacción LTH

Después de que las condenas de corrupción federal en contra de Sheldon Silver y Dean Skelos fueran anuladas, la pregunta ahora es: ¿Qué sigue? Los fiscales federales han prometido que van a volver a enjuiciar a ambos ex líderes legislativos, pero no está claro si la tramitación de los casos, en primer lugar, ha cambiado la cultura (de corrupción) en Albany.

En julio, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la convicción por corrupción contra el ex presidente de la Asamblea, Sheldon Silver, y la semana pasada una convicción similar contra el ex líder de la mayoría del Senado Dean Skelos también quedó anulada.

Ambos hombres fueron procesados ​​por el ex Fiscal de los EE.UU. Preet Bharara, quien anunció los juicios en el 2015, como un medio para limpiar la contaminada cultura política de corrupción en Albany.

Tras conocer la anulación de la convicción contra Skelos, Bharara dijo lo siguiente: “Si quieres saber lo que siento al respecto, no estoy contento, los fiscales de mi oficina están descontentos, los agentes del FBI que trabajaron en el caso están descontentos y mucha gente en el estado de Nueva York, preocupada por limpiar el gobierno, también están descontentos”.

La definición de fraude

En junio pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos redujo la definición de Fraude de Servicios Honestos, el estatuto que Bharara usó para enjuiciar a Skelos y Silver. El máximo tribunal consideró que el arreglo de reuniones no podía considerarse como actos oficiales de los políticos.

La decisión a favor de Skelos no fue inesperada, y ahora algunos lamentan una oportunidad perdida para cambiar la forma en que se hacen los negocios —corruptos— en Albany, la capital de Nueva York y sede de los poderes legislativo y ejecutivo.

“Creo que la reversión de las convicciones de Silver y Skelos son llamadas de atención que, depender de los fiscales federales para limpiar la corrupción en Albany, puede que no sea el mejor curso de acción”, dijo el Senador estatal Todd Kaminsky, un ex fiscal de federal que ahora ocupa el asiento de Skelos en Long Island.

“Los fiscales federales son los único que realmente asustan a mucha gente en Albany. Y saber que no están ganando los casos es muy preocupante”, dijo Kaminsky.

Suozzi propone una ley

Tom Suozzi, un Congresista de Long Island, ha presentado una legislación federal que, según él, cerraría la brecha en la definición del fraude de servicios honestos. Por ejemplo, ampliaría la definición para incluir el arreglo de reuniones como un acto oficial. Mientras que Suozzi es un demócrata y es parte de la minoría, su legislación tiene apoyo bipartidista. Pero en Washington nunca se sabe, muchos legisladores no estarían dispuestos a encerrarse ellos mismos.

Evidencias para un nuevo juicio

Y aunque la convicción de Skelos y su hijo Adam fue anulada, el panel de tres jueces dictaminó que había “abundante evidencia de que Dean Skelos intercambió sus votos en la legislatura… a cambio de beneficios para su hijo… era suficiente para permitir que un jurado infiriera razonablemente la existencia de un acuerdo a cambio de algo” y, por lo tanto, sea declarado culpable.

Joon H. Kim, el Fiscal de EE.UU. del Distrito Sur de Nueva York, dijo que su oficina hará “rápidamente un nuevo juicio, donde tendremos otra oportunidad de presentar las abrumadoras pruebas de la culpabilidad de Dean Skelos y Adam Skelos”.

¿Menéndez podría ser beneficiado?

En la anulación de las condenas de Skelos y Silver, los jueces del tribunal de apelaciones aludieron un dictamen de la Corte Suprema del 2016, en torno al juicio del ex gobernador de Virginia Bob McDonnell, en el que se modificó la definición de lo que constituye un acto de corrupción por parte de un funcionario público.

McDonnell fue condenado en el 2014 por haber aceptado más de 165,000 dólares en regalos y préstamos de un acaudalado empresario a cambio de promover un complemento para dietas organizando un lanzamiento del producto y asistiendo a otros eventos.

Menéndez está siendo juzgado acusado de usar su influencia política en favor de un médico oculista de la Florida, Salomon Melgen, un viejo amigo que le pagó estadías en lujosos hoteles y le permitió viajar en su avión privado.

Una moción de la Regla 29

El juez federal William Walls, que dirige el caso de Menéndez, dijo que esperaría hasta que la fiscalía haya terminado de presentar su caso para emitir una resolución. En ese momento, se espera que los abogados defensores presenten una moción de la Regla 29, permitida en cualquier juicio penal, en la cual argumentarán que la fiscalía no presentó suficiente evidencia para probar su caso. La anulación del juicio en ese punto puede ocurrir, pero son raros los casos.

“Es una posibilidad dependiendo de cómo vaya la evidencia”, dijo Lee Vartan, un ex fiscal federal. “Si es similar al patrón de McDonnell, entonces es una posibilidad real. Pero sí (Menéndez) trataba de manipular a la gente y amenazaba con celebrar audiencias, entonces no creo que vaya a tener éxito”.

Durante un testimonio el martes 26 de septiembre, un funcionario del Departamento de Estado dijo que otro funcionario le dijo que Menéndez (lo) amenazó con convocar una audiencia del Senado, si no había una solución a una disputa relacionada con un contrato de revisión de carga para una compañía en la República Dominicana, propiedad de Melgen.

Abel Lowell, abogado de Menéndez, se negó a comentar el fallo de Skelos.