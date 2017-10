Long Island se une por Puerto Rico en ayuda a los damnificados

Por: Francisco Manrique/LTH

En Long Island se está gestando una gran movilización para motivar a la comunidad hispana, a participar en una cruzada de ayuda para los damnificados de Puerto Rico, que ha sido prácticamente devastada por dos huracanes el mes pasado.

En medio de viviendas en ruinas y una asistencia a cuenta gotas, los pobladores de la isla están sufriendo a causa de la falta de energía eléctrica, comida, agua potable y sobre todo la incertidumbre del tiempo que tomará la reconstrucción, aunado a su conocida crisis económica por la que atraviesa la “Isla del encanto”.

Ante este escenario patético, varias organizaciones comunitarias y cívicas, en Long Island, están organizando actividades de recolección de víveres, agua y productos no perecibles, para ser enviados a los damnificados puertorriqueños.

Entre estas organizaciones están el Círculo de la Hispanidad, así como Island Harvest, Feeling America, Nassau County Office of Minority Affairs, Hispanos Unidos de Nassau, el Comité Cívico Salvadoreño, y Five Towns Association, entre otras, que el pasado fin de semana iniciaron jornadas de recolección de ayuda que serán enviadas a Puerto Rico.

Recolecciones en fines de semana

Según Gil Bernardino, director ejecutivo del Círculo de la Hispanidad, las jornadas están programadas para los sábados 14 y 21 y domingos 15 y 22 de octubre, que tendrán lugar en la sede del Evergreen Charter School, en Hempstead, NY.

“No sé si todos estamos perfectamente conscientes de la realidad que se vive en la Isla, pero hay que decir que todos los servicios han colapsado, podemos hablar prácticamente de una devastación total. Y no hablamos solo de los que viven cerca de San Juan, la capital, sino de los pueblos alejados, en el campo, que no tienen acceso a hospitales, tampoco alimentos, agua potable, ni nada”, dijo Bernardino.

Ayuda en productos y dinero

Agregó que toda la recolección de productos serán llevados a Puerto Rico a través de la organización Island Harvest, un conocido banco de alimentos que ayuda con alimentos gratuitos a los sectores más necesitados de Long Island, y Feeding America, organización similar a nivel nacional, “lo que garantiza que la ayuda será enviada rápidamente”, dijo.

“También hemos abierto dos cuentas de banco en la que pueden hacer sus donaciones, tanto para los afectados del terremoto de México, como para los de Puerto Rico, para quienes quieran hacer directamente aportes económicos voluntarios”, agregó.

Viajando a Puerto Rico

Por su parte Melissa Figueroa, conocida líder comunitaria e hija de padres puertorriqueños, cuyos abuelos son de Jayuya, también estuvo presente en la recolección y señaló a LTH que ella misma llevará parte de la ayuda.

“Ahora mismo estoy alistándome para hacer un primer viaje hacia la Isla, llevando toda la ayuda que pueda. Esta vez será al pueblo de Luquillo, situado al noreste de Puerto Rico, donde la ayuda que ha llegado es mínima y la gente necesita alimentos y productos de primera necesidad”, dijo.

Todas las actividades de ayuda las está coordinando con la Cruz Roja Americana en Puerto Rico, con el propósito de llevar ayuda a los pequeños pueblos donde la ayuda todavía no ha llegado.

“Este es el momento para que nuestra comunidad responda de una manera positiva con su aporte y ayuda para nuestros hermanos que lo necesitan. Si todos damos un poco de lo que tenemos podemos hacer la diferencia y contribuir a tanta gente que de verdad la está pasando muy mal”, agregó.

Qué se puede donar

Alimentos no perecederos: Comida enlatada, leche en polvo, arroz, habichuelas, cereales, comida para mascotas, agua, etc.

Artículos para bebés: Pañales, toallas, leche fórmula, papillas, etc.

Higiene personal: Pañales para adultos, toallas sanitarias, pasta dental, etc.

Herramientas: Guantes de trabajo, gafas de seguridad, etc.

Primeros Auxilios: Analgésicos, gasas, vendajes, cremas con antibióticos, repelentes, guantes de látex, alcohol, yodo, etc.

Artículos para la casa: Sábanas, baterías, radios portátiles, linternas, bolsas de basura, productos de limpieza, etc.

Centro de Donaciones

Círculo de la Hispanidad, ubicado en el 605 Península Boulevard, Hempstead, NY.

Fechas: Sábados 14 y 21 de Octubre, y Domingos 15 y 22 de Octubre, de 9 a.m. a 1 p.m. en todas las fechas

Donaciones en dinero:

Cuentas Citibank

Circulo Relief Fund Puerto Rico

Nro. 6782481386

Circulo Relief Fund Mexico

Nro. 6782480754