Los retos de la nueva mayoría latina en la Junta Escolar de Brentwood

Por: Francisco Manrique/LTH

Con la victoria de dos mujeres latinas que ganaron en las elecciones a la Junta Escolar de Brentwood, en Nueva York, se avecinan grandes cambios que se reclaman hace tiempo. Esto podría significar un nuevo rumbo en la educación de ese importante distrito escolar, en el que los estudiantes hispanos conforman una gran mayoría.

El pasado 16 de mayo, María González Prescod y Simona Holder Daniel, ganaron dos asientos en la junta por el término de dos años. Igualmente, Julia Burgos obtuvo la elección por el término de un año —para completar el periodo que ocupaba Gail Kirkham, fallecido mientras ocupaba el cargo.

Así, con un total de 7 miembros, hay una nueva mayoría latina de cinco miembros, junto con Elizabeth Mercado, Eileen Félix y Daniel Calderón, situación inédita vista por primera vez en un distrito con una gran población hispana.

La Tribuna Hispana, conversó con Burgos, una Trabajadora Social de profesión, quien dijo que si bien es cierto que ganaron ampliamente a sus respectivos oponentes, “el reto de aquí en adelante será la de apuntar a una ostensible mejora de la calidad educativa en las escuelas de Brentwood”, así como la de conseguir se asignen mayores fondos al Distrito Escolar para hacer realidad esta gran oportunidad del cambio.

El Distrito Escolar de Brentwood alberga a casi 20 mil estudiantes y tiene uno de los mayores presupuestos a nivel estatal, que llega a casi 400 millones de dólares anuales, que son administrados directamente por la Junta Escolar.

LTH: Por primera vez en la historia, vemos que prácticamente hay una mayoría absoluta de hispanos en la Junta. ¿Pesa mucho este hecho o cree que es irrelevante?

JB: No creo que sea necesariamente relevante, pero ayuda bastante, teniendo en cuenta que tenemos una mayoría latina en nuestro distrito, y tenemos que darle el tratamiento que necesita como comunidad inmigrante. Pero sí, somos mayoría, ya que de los siete asientos, hoy tenemos cinco ocupados por electos hispanos y es una situación bastante especial. Y de hecho ayudará a uno de nuestros objetivos que será la de buscar la integración cultural. Que nuestra comunidad hispana se sienta valorada y parte importante de nuestro distrito escolar.

LTH: Junto con las elecciones también se aprobó el presupuesto para el año escolar 2017-18. Dentro de los cambios prometidos, ¿en cuales se van enfocar más con este presupuesto?

JB: Creo que lo primero es ser responsables con los recursos, cómo usar el dinero efectivamente. Habrá que replantear la calidad de los servicios que se ofrece y cómo se ofrece. Por ejemplo, yo soy trabajadora social, me retiré hace dos años como empleada en el Distrito Escolar de Brentwood, y cuando empezaron a recortar servicios, también empezaron los despidos; de modo que cuando yo me fui, solo había cinco trabajadoras sociales para una población escolar de 20 mil estudiantes. Esto no solo es insuficiente, sino deficiente. Las familias necesitan ser apoyadas con este servicio que es muy importante para conectar las escuelas con las comunidades, así como con los consejeros que considero son muy pocos. Pero sí es un hecho que, en el pasado, se creaban posiciones sin sentido y usaban el presupuesto para beneficiar a propios y allegados. Esto es lo que queremos desterrar para siempre.

LTH: Dentro de este contexto entonces, ¿cómo van a plantear la mejora de la calidad educativa?

JB: Algo que denunciamos en la campaña es que nuestros estudiantes no tienen los materiales necesarios, no cuentan con los libros, en muchas oportunidades se recurren a fotocopias para suplir este déficit, pero no es lo propio. Queremos que todos los estudiantes cuenten con todos los materiales que necesitan. También debo mencionar que ya aprobamos la decisión de renovar la parte tecnológica en las escuelas, así como la implementación de cursos para los estudiantes del último grado, que están próximos a ingresar a las universidades, a fin de que vayan mejor preparados. Tenemos jóvenes que van a prestigiosas universidades como Harvard o Yale, pero queremos que este número se extienda a más estudiantes.

LTH: ¿A cuánto asciende el porcentaje de graduados en el Distrito de Brentwood?

JB: Aunque no tengo cifras recientes, según el Departamento de Educación de Nueva York, los graduados en Brentwood llegan al 72.8 por ciento, pero no solo se trata de que se gradúen sino que estén mejor preparados para enfrentar la siguiente etapa, que es una carrera universitaria. Aunque también es notorio señalar que en nuestra comunidad hispana hay una gran cantidad de jóvenes que no se gradúan, y debemos cambiar esa realidad.

LTH: Para una población mayoritariamente hispana, todavía sigue siendo muy bajo el nivel de participación en las elecciones. ¿Por qué cree que la gente no sale a votar?

JB: Si, es una realidad. Creo que este año fueron a las urnas unos 1,600 votantes y yo conseguí un poco más de 900 votos, 910, creo. Este escenario para nada concuerda con los 80 mil residentes latinos que viven en el distrito de Brentwood. Aquí un candidato puede ganar por un poco más de dos mil votos, y estamos hablando de votantes en general, no hablo sólo de votos latinos. Sin duda, hay un gran trabajo que hacer.

LTH: Un tema delicado, pero de obligada atención es la seguridad de los estudiantes en las escuelas, a partir de varias muertes de jóvenes tanto el año pasado, como a comienzos de este, vinculado a pandillas como la MS-13. ¿Qué tratamiento tendrá este tema en su gestión?

JB: Es un tema que tenemos que tratarlo de varias maneras. La seguridad es muy importante que sea eficaz en nuestras escuelas y ocupa una gran preocupación en nuestra agenda. Pero no es solo eso, estará complementado con programas de ayuda que el Distrito Escolar ofrece, así como en coordinación con otros programas como el de la organización STRONG, que ha recibido fondos del gobierno estatal para utilizarlos en los niños y jóvenes después de la escuela.