Los servicios de la Biblioteca Pública de Hempstead

Por Don Ryan

Alcalde de la Villa de Hempstead

Durante más de 125 años, la Biblioteca Pública de Hempstead ha podido servir a los residentes de nuestra villa, al proporcionar continuamente un entorno que crea y promueve oportunidades de aprendizaje, recreación y crecimiento personal. Si bien muchos de nuestros residentes aprovechan la gran variedad de servicios disponibles en la Biblioteca, algunos de ustedes podrían no estar plenamente conscientes de todo lo que tiene para ofrecer.

El primer paso para abrir la puerta a todos los maravillosos recursos que se encuentran en nuestra Biblioteca, es obtener una tarjeta de la biblioteca o renovarla si la tiene vencida. Con una tarjeta de biblioteca válida, además de darle acceso para explorar la gran selección de libros, materiales audiovisuales y otros servicios disponibles en la Biblioteca, la era digital le permitirá hacer cosas como descargar audiolibros directamente en sus propios dispositivos, buscar en línea bases de datos desde su propia computadora o tableta, buscar materiales y reservar libros electrónicamente e incluso renovar los artículos prestados mediante alertas de texto a su teléfono móvil.

Ayuda de tutores online

Gracias a una asociación con Tutor.com, los estudiantes con una tarjeta válida de la biblioteca también pueden recibir acceso en línea a tutores en tiempo real, para ayudarlos con sus estudios, lo que resulta en mejores calificaciones, mayor confianza y más tareas completadas.

Además, durante todo el año, nuestra biblioteca tiene un calendario lleno de programas, que cubre una variedad de actividades divertidas e interesantes para niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Los temas que van desde cuentos bilingües, manualidades, yoga y consejos culinarios, hasta clases de manejo defensivo, asuntos de finanzas personales, hasta clases para cosas como la solicitud de ingreso a la universidad, la comprensión de los principios básicos de Medicare, la compra de tecnología, solicitudes de empleo y más.

Nuestra biblioteca también se enorgullece de sus Departamentos de Niños y Jóvenes Adultos, incluido el Grupo Asesor de Adolescentes (TAG), que brinda a los jóvenes la oportunidad de conocer y recomendar los programas y servicios que les gustaría tener en la Biblioteca. Los estudiantes entre el 6º y el 12º grado están invitados a unirse a TAG al visitar o comunicarse con la Biblioteca llamando al (516) 481-6990.

La Biblioteca se encuentra en el 115 Nichols Court y está abierta de lunes a sábado. También puede obtener más información visitando: www.hempsteadlibrary.info.

El galardonado de la semana

Los honores de esta semana van a la Hempstead Hispanic Civic Association (HHCA), una organización sin fines de lucro que, desde 1977, ha tenido un impacto positivo en nuestra villa y más allá. En la actualidad, una gran parte de los esfuerzos del grupo se centran en una unión con la Villa de Hempstead, en la recolección de donaciones para ayudar a los residentes de Puerto Rico, damnificados por los recientes huracanes.

Para aquellos interesados ​​en hacer donaciones, pueden dejarlos en las oficinas de la HHCA, en el 236 Main Street, de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m.; o en el Village Hall, en el 99 Nichols Court, de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. a 4:15 p.m. Entre los artículos que más se necesitan se encuentran agua embotellada, alimentos no perecederos, productos básicos de higiene, artículos de tocador y repelente de mosquitos.

Además de este esfuerzo humanitario, la HHCA ofrece una serie de servicios importantes para la comunidad, que incluyen asesoramiento y defensa para el desarrollo de la vivienda, actividades recreativas y programas de instrucción, capacitación de liderazgo de padres y asesoramiento familiar. También ofrece servicios bilingües tutoría después de la escuela, para niños hispanos de primaria a secundaria. También ofrecen un programa que enseña Inglés como Segundo Idioma (ESL) para adultos. Los interesados ​​en estos programas pueden comunicarse con la asociación cívica llamando al (516) 292-0007 o visitando www.hempsteadhispanic.org.